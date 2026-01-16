Arizona se prepara para un fin de semana poco común para esta época del año, ya que las temperaturas seguirán más altas de lo normal. Habitantes y visitantes estarán atentos al clima, especialmente quienes planean actividades al aire libre, mientras el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) vigila la evolución de las condiciones. Aunque no se esperan cambios drásticos de inmediato, los expertos señalan que estas temperaturas inusuales podrían influir en los planes de quienes disfrutan del tiempo soleado en la región, generando curiosidad sobre cómo se desarrollará el resto del fin de semana. A continuación, te presento el pronóstico completo en Arizona para que sepas qué esperar y cómo prepararte durante los próximos días.

Según el pronóstico del NWS en Phoenix, publicado por FOX 10, se esperan días predominantemente secos y cálidos, con máximas que superarán los valores normales para esta época del año.

Los residentes de Arizona deben mantenerse atentos a posibles cambios en el clima la próxima semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Para el viernes, las temperaturas podrían alcanzar alrededor de 78°F durante el día, mientras que las noches seguirán siendo frescas, con mínimas en los 40s. Estas condiciones cálidas se mantendrán a lo largo del fin de semana, ofreciendo un clima estable pero algo más caluroso de lo esperado.

De cara a la próxima semana, los meteorólogos advierten que un cambio podría estar en camino. Un sistema de baja presión cerca de la costa oeste podría acercarse a la región hacia finales de la semana, llevando temperaturas más cercanas a lo normal y aumentando las probabilidades de nieve en las zonas elevadas.

Las autoridades de Arizona recomiendan revisar las condiciones de las carreteras antes de salir. | Crédito: AFP

Mientras tanto, quienes planeen desplazarse por Arizona deben mantenerse informados sobre el estado de las carreteras. Se puede consultar la información llamando al 511 desde cualquier parte del estado, al 1-888-411-ROAD (7623), o visitando az511.com.

En resumen, este fin de semana Arizona se mantendrá cálido y seco, ideal para actividades al aire libre, aunque con la posibilidad de un cambio en los próximos días.

