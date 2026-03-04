Para millones de personas en Estados Unidos, la primavera no solo significa días más cálidos y flores. También representa estornudos constantes, ojos llorosos, congestión y el regreso obligatorio a los antihistamínicos. La temporada de alergias 2026 ya comenzó en varias regiones del país y, según el pronóstico, este año podría traer picos particularmente intensos dependiendo del tipo de polen y de la zona donde usted viva. El momento más crítico no será el mismo para todos: el polen de árboles ya se está disparando en el sur y el oeste, el de pasto dominará a finales de primavera y comienzos de verano, y el de malezas podría provocar un cierre de temporada más agresivo de lo habitual.

¿Cuándo estará peor el polen en 2026?

La respuesta depende de tres factores: ubicación geográfica, tipo de polen y condiciones climáticas.

Polen de árboles: ya está aumentando en partes del sur y el oeste.

ya está aumentando en partes del sur y el oeste. Polen de pasto: alcanzará su punto más alto a finales de primavera y principios de verano.

alcanzará su punto más alto a finales de primavera y principios de verano. Polen de malezas: podría generar un repunte intenso a finales del verano y comienzos del otoño.

El clima jugará un papel decisivo. Temperaturas más cálidas facilitan la producción de polen. Las lluvias fuertes pueden limpiar el aire temporalmente, pero unos días secos después suelen provocar un aumento abrupto. El viento puede transportar polen cientos de millas. Incluso las heladas tardías pueden reducirlo brevemente solo para intensificarlo más adelante.

Durante la temporada de alergias 2026 en EE.UU., el polen de árboles, pasto y malezas marcará los días más difíciles para millones de personas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Polen de árboles

El polen de árboles ya comenzó en el sur de California, el sur de Arizona y gran parte de la Costa del Golfo. A medida que suban las temperaturas, el polen avanzará hacia el norte.

Según explicó Alan Reppert, meteorólogo senior de AccuWeather: “Una helada tardía puede reducir el polen de árboles por un corto tiempo, pero también puede hacer que más adelante en la temporada sea más intenso”.

Reppert añadió que árboles de inicio temprano como el enebro y el aliso pueden verse más afectados por heladas que especies tardías como el abedul, el arce o el pino.

Estados y regiones más afectados por el polen de árboles:

California (sur del estado)

Arizona (zona sur)

Estados de la Costa del Golfo

Ohio Valley (Valle de Ohio) – una de las regiones más golpeadas este año

– una de las regiones más golpeadas este año Oregon (especialmente Portland)

Washington (especialmente Seattle)

En el noroeste del Pacífico, el polen de árboles comenzará antes de lo habitual y podría mantenerse elevado durante semanas. En contraste, partes de Nueva Inglaterra podrían registrar niveles por debajo del promedio debido a un inicio de año más frío y menos lluvioso.

Polen de pasto

Cuando el polen de árboles empiece a disminuir, el de pasto tomará protagonismo. Este año podría dispararse temprano en las Llanuras del norte y extenderse hacia la región de los Grandes Lagos.

Reppert advirtió: “Una combinación de lluvias por encima del promedio y temperaturas más cálidas traerá niveles mucho más altos de polen de pasto”.

Ciudades y estados que podrían registrar picos elevados:

Illinois (Chicago)

Missouri (St. Louis)

Minnesota (Minneapolis)

Texas (con niveles por encima del promedio durante algunas semanas)

En la Costa del Golfo, lluvias más frecuentes podrían ayudar a mantener los niveles bajo control. En el noroeste, el calor y la sequedad limitarían el polen, aunque cualquier lluvia podría generar picos breves.

Expertos advierten que la temporada de alergias 2026 en EE.UU. podría intensificarse por cambios en el clima y mayor concentración de polen. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Polen de malezas

El polen de malezas —incluyendo ambrosía, cardo y artemisa— suele alcanzar su punto máximo a finales del verano y caer después de la primera helada fuerte.

Para 2026, el pronóstico apunta a una temporada particularmente intensa en la región de las Montañas Rocosas.

“Una combinación de mayores lluvias y un período más largo antes de la llegada del frío podría generar una temporada intensa de polen de malezas”, explicó Reppert.

Regiones con mayor riesgo:

Estados de las Montañas Rocosas

Oregon y Washington (zona costera, con picos breves tras lluvias)

En cambio, el este de Texas, Kentucky y Alabama podrían experimentar niveles más bajos debido a temperaturas más frescas.

Cómo reducir la exposición en los días críticos

Incluso con el pronóstico en mano, el manejo de alergias requiere prevención:

Limite actividades al aire libre desde la mañana hasta primeras horas de la tarde.

Cámbiese de ropa y dúchese después de pasar tiempo afuera.

Use filtros de aire de alta eficiencia y mantenga las ventanas cerradas.

Considere comenzar la medicación antes de que los niveles se disparen.

