Cada primavera, el ritual japonés del hanami, la contemplación de los cerezos en flor, cobra vida también en Estados Unidos, convirtiéndose en una de las tradiciones culturales más admiradas fuera de Japón. Su impacto es tal que algunos de los escenarios más icónicos del país nacieron gracias a la amistad entre naciones, como los más de 3,000 árboles regalados por Japón que hoy rodean el Tidal Basin en Washington DC. Año tras año, estas flores no solo anuncian la llegada de días más cálidos, sino que también recuerdan lo efímero de la belleza, ya que su punto máximo dura apenas una o dos semanas. Por eso, miles de personas se reúnen en distintas ciudades del país para vivir esta experiencia única, donde naturaleza, cultura y celebración se combinan en su máximo esplendor.

Washington DC

La capital estadounidense es, sin duda, el epicentro del sakura en el país. Tras un primer intento fallido en 1910, Japón envió nuevamente miles de árboles en 1912, que hoy florecen alrededor del Tidal Basin. El famoso National Cherry Blossom Festival llena la ciudad de vida con música, gastronomía y eventos como el colorido Blossom Kite Festival.

Mejor momento: finales de marzo a inicios de abril.

Brooklyn (Nueva York)

En el Brooklyn Botanic Garden, con 26 variedades de cerezos, la temporada se extiende hasta seis semanas. El festival Sakura Matsuri reúne a locales y turistas con espectáculos y tradiciones japonesas. Además, el jardín japonés y la plaza de magnolias hacen de este lugar una experiencia completa.

Mejor momento: finales de marzo a mediados de mayo.

Cada año, los cerezos en EE.UU. atraen a miles de visitantes en busca de su belleza. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Boston

Después de inviernos largos, la llegada de los cerezos en Boston es especialmente esperada. El Charles River Esplanade ofrece un escenario perfecto para caminatas, picnics o incluso paseos en kayak rodeados de flores.

Mejor momento: finales de abril.

Dallas

Aquí la temporada llega antes que en el norte. El Dallas Arboretum and Botanical Garden alberga unos 150 cerezos, principalmente de la variedad yoshino, que crean paisajes ideales para disfrutar de un picnic bajo los árboles.

Mejor momento: mediados a finales de marzo.

Seattle

Con miles de árboles regalados por Japón a lo largo del tiempo, Seattle es otro destino clave. La Universidad de Washington destaca con sus icónicos cerezos en el campus, mientras que parques como Seward Park ofrecen rincones llenos de encanto.

Mejor momento: mediados de marzo a inicios de abril.

Nashville

A diferencia de otras ciudades, los cerezos en Nashville están distribuidos por toda la ciudad. Su festival ha logrado plantar más de 1,000 árboles, especialmente visibles en barrios como Sylvan Park, donde las calles se llenan de color.

Mejor momento: mediados de abril.

La temporada de cerezos en EE.UU. se vive intensamente en varias ciudades emblemáticas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

San Francisco

El Japanese Tea Garden, dentro del Golden Gate Park, es el lugar más emblemático para ver sakura en la ciudad. Además, el Northern California Cherry Blossom Festival ofrece actividades culturales, talleres y espectáculos en Japantown.

Mejor momento: mediados de marzo a mediados de abril.

Un espectáculo breve, pero inolvidable

La temporada de cerezos en flor no dura mucho, pero deja una huella imborrable. Ya sea en la costa este o el oeste, estas siete ciudades demuestran que el espíritu del hanami ha echado raíces en Estados Unidos, invitando a todos a detenerse, mirar y disfrutar el momento.

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