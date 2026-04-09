La primavera avanza y, aunque en muchas ciudades de Estados Unidos todavía se siente más cerca la rutina del trabajo, la escuela de los niños o incluso la preparación para el verano que una emergencia climática, en el mundo meteorológico ya se está mirando varias semanas y varios meses hacia adelante. Y eso importa mucho más de lo que parece, especialmente para millones de familias hispanas que viven en estados como Florida, Texas, Louisiana, Carolina del Norte o incluso en la costa este, donde una sola tormenta fuerte puede alterar vuelos, cerrar escuelas, cortar energía y cambiar por completo la rutina de barrio. Como cada año por estas fechas, empiezan a aparecer las primeras señales sobre cómo podría comportarse la temporada de huracanes en el Atlántico, un período que va oficialmente de junio a noviembre y que mantiene en alerta no solo a quienes viven cerca del mar, sino también a comunidades enteras en el Caribe y en distintas zonas del país. Y en este 2026 ya hay un primer pronóstico sobre la mesa, con un elemento que puede cambiar bastante el panorama: el posible regreso del fenómeno El Niño.

UN PRONÓSTICO INICIAL: MENOS TORMENTAS, PERO NO MENOS RIESGO

El informe publicado por la Universidad Estatal de Colorado (CSU) apunta a una temporada ligeramente por debajo del promedio histórico. A primera vista, esto podría sonar como una buena noticia, pero conviene mirar los números con calma.

Proyección de la temporada 2026

Indicador Pronóstico 2026 Promedio histórico Tormentas con nombre 13 14 Huracanes 6 7 Huracanes mayores (Cat. 3+) 2 3

Además, los expertos estiman que la actividad ciclónica estará en torno al 75%75% del promedio registrado entre 1991 y 2020.

Ahora bien, si algo he aprendido cubriendo estos temas, es que “menos activa” no significa “inofensiva”. Basta con una sola tormenta impactando en tierra para que una temporada entera se recuerde como devastadora, sobre todo en lugares donde la gente ya conoce bien lo que significa hacer filas por agua, revisar las ventanas antes de un posible apagón o correr al supermercado por provisiones, como tantas familias latinas hacen cada verano en ciudades como Miami, Houston o Orlando.

EL NIÑO: EL GRAN PROTAGONISTA DEL 2026

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), este fenómeno podría desarrollarse entre finales de la primavera y mediados del verano, justo a tiempo para influir en el pico de la temporada de huracanes, que suele concentrarse entre agosto y octubre.

¿Por qué importa tanto?

El Niño calienta las aguas del Pacífico ecuatorial.

Eso altera los patrones de viento en la atmósfera.

Aumenta la cizalladura del viento en el Atlántico.

Esa cizalladura dificulta la formación e intensificación de tormentas.

En otras palabras, funciona como una especie de “freno” natural para los huracanes.

Pero, y aquí viene el matiz importante, no es un interruptor que apaga la actividad por completo. En Estados Unidos ya se sabe bien que una temporada “tranquila” en papel puede terminar con una tormenta histórica tocando tierra en cuestión de horas.

Imagen de las costas de California en 2016, cuando Estados Unidos soportó un Súper El Niño (Foto: AFP)

SEÑALES MIXTAS EN EL ATLÁNTICO

Aunque El Niño apunta a una temporada más tranquila, hay otro factor que no se puede ignorar: la temperatura del océano.

Y aquí la historia se complica un poco. Lo que están viendo los científicos:

Atlántico occidental, cerca del Caribe: más cálido de lo normal.

Atlántico central y oriental: ligeramente más frío.

Este contraste genera incertidumbre. Las aguas cálidas actúan como combustible para los huracanes, mientras que las más frías tienden a frenarlos.

En los últimos años, además, hemos visto algo que preocupa bastante: tormentas que se intensifican con mucha rapidez, a veces cuando todavía mucha gente apenas está siguiendo el nombre del sistema en su celular o en los mapas que comparten los medios locales.

Ejemplos recientes

Huracán Melissa, categoría 5.

Huracán Franklin, categoría 4.

Estos sistemas crecieron con una rapidez impresionante, impulsados por temperaturas oceánicas inusualmente altas.

Huracán Melissa en el 2025 (Foto: AFP)

EL FACTOR INCERTIDUMBRE: LO QUE PUEDE CAMBIAR TODO

Hay algo que siempre trato de dejar claro cuando hablo de estos pronósticos: son una guía, no una sentencia.

El propio equipo liderado por Phil Klotzbach advierte que los pronósticos de abril tienen un margen de error considerable. Y tiene sentido: faltan meses para el punto máximo de la temporada.

Factores que aún pueden modificar el panorama

La intensidad real de El Niño.

El calentamiento del océano en verano.

Cambios en los patrones atmosféricos globales.

Influencia del cambio climático.

Incluso en 2023, con condiciones de El Niño presentes, la temporada terminó siendo más activa de lo esperado. Por eso, aunque ahora el escenario parezca algo menos agresivo, todavía no hay motivo para bajar la guardia.

PROBABILIDADES DE IMPACTO: ESTADOS UNIDOS EN LA MIRA

Probabilidades estimadas de impacto de huracanes mayores

Costa total de EE. UU.: 32%.

Costa este: 15%.

Costa del Golfo: 20%.

Caribe: 35%.

UNA ÚLTIMA IDEA QUE NO CONVIENE PERDER DE VISTA

No hay que confiarse por un pronóstico “por debajo del promedio”. Porque, al final, la realidad es simple y contundente: una sola tormenta puede cambiarlo todo.

Y aunque el 2026 se perfila, en teoría, como un año menos activo, la combinación entre El Niño y las temperaturas del océano deja un escenario abierto, dinámico y, sobre todo, impredecible. En comunidades hispanas donde cada temporada de huracanes se vive con una mezcla de prevención, recuerdos de años anteriores y mensajes reenviados por WhatsApp entre vecinos y familiares, este tipo de informes se siguen con mucha atención.

Habrá que seguir de cerca las próximas actualizaciones. Ahí es donde realmente empezaremos a ver con mayor claridad qué nos espera.

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