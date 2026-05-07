La temporada de huracanes 2026 en Estados Unidos vuelve a poner a Florida bajo la lupa, con expertos y autoridades afinando planes de emergencia ante el riesgo de tormentas intensas. En el Atlántico, este periodo abarca varios meses en los que aumenta la formación de sistemas tropicales, y cada año se observa un patrón claro de mayor actividad hacia la parte central. Para quienes viven en el Estado del Sol o planean viajar allí, saber en qué momento se incrementa el peligro es clave para tomar precauciones. Por eso, a continuación te contamos cuándo arranca esta etapa y cuáles son los meses con más presencia de tormentas tropicales.

Lisa Bucci, especialista en huracanes, trabaja cerca de pantallas que muestran la tormenta tropical Erin mientras continúan monitoreando su trayectoria el 13 de agosto de 2025 en el Centro Nacional de Huracanes en Miami, Florida (Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP) / JOE RAEDLE

¿CUÁNDO INICIA EN FLORIDA LA TEMPORADA DE HURACANES 2026?

La temporada de huracanes 2026 en Florida inicia el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Está enmarcada dentro de la fase oficial de huracanes del Atlántico, que es la que rige para este estado y para gran parte de la costa este de Estados Unidos.

Durante el periodo que dura, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene una vigilancia constante sobre el océano Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México, debido a que en esos meses pueden formarse depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes que dependiendo de su trayectoria, tienen el potencial de impactar a Florida con lluvias intensas, marejada ciclónica, vientos fuertes e inundaciones costeras o repentinas tierra adentro.

Jack Beven, especialista sénior en huracanes, monitorea la tormenta tropical Erin el 13 de agosto de 2025 en el Centro Nacional de Huracanes en Miami, Florida (Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP)

¿QUÉ MESES TIENEN MAYOR ACTIVIDAD LOS HURACANES Y TORMENTAS TROPICALES?

Los meses con mayor actividad de tormentas tropicales y huracanes son, sobre todo, agosto, septiembre y octubre, con un pico muy marcado en septiembre.

En la cuenca del Atlántico, donde se ubica Florida, la actividad de huracanes y tormentas tropicales no se reparte de forma uniforme a lo largo de la temporada, ya que suele comenzar con sistemas menos organizados al inicio y va ganando fuerza conforme el océano se calienta y las condiciones atmosféricas se vuelven más favorables para el desarrollo de ciclones.

A la mitad de temporada es cuando se observa el “corazón” de la actividad; es decir, con más formación de disturbios tropicales, tormentas con nombre y huracanes que pueden alcanzar distintas categorías en la escala Saffir-Simpson. Y hacia el tramo final, la frecuencia general tiende a bajar, pero siguen siendo posibles tormentas significativas, sobre todo cerca del Caribe y el golfo de México.

El logotipo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) se observa en el Centro Nacional de Huracanes en Miami, Florida, el 30 de mayo de 2025 (Foto: Chandan Khanna / AFP)

ALERTA EN FLORIDA POR HURACANES

Las autoridades estatales y locales suelen lanzar campañas de preparación con antelación, con el fin de que los residentes tengan un plan familiar, armar un kit de emergencia, revisar su seguro de vivienda y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Aunque durante esta temporada, no todos llegan a tocar tierra ni todos se convierten en huracán, una sola tormenta tropical puede causar cortes de energía, daños a infraestructuras vulnerables y afectaciones al transporte y a la vida diaria.

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