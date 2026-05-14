La temporada de huracanes del Pacífico 2026 está a punto de comenzar oficialmente y los expertos ya advierten que este año podría ser uno de los más activos de los últimos tiempos. A partir de este viernes 15 de mayo inicia el periodo de vigilancia para millones de personas que viven cerca de las costas del Pacífico. Las altas temperaturas del océano y el desarrollo del fenómeno de El Niño están creando condiciones ideales para la formación de tormentas tropicales y huracanes de gran intensidad, por lo que autoridades y meteorólogos recomiendan prepararse desde ahora y no esperar a que se emitan las primeras alertas.

De acuerdo con la meteoróloga de Univision 34, Yara Lasanta, los pronósticos indican que durante esta temporada podrían desarrollarse entre 18 y 21 tormentas tropicales. De esa cifra, entre 9 y 11 sistemas podrían convertirse en huracanes, mientras que hasta cinco alcanzarían categorías mayores.

“Todo apunta a que será una temporada sumamente activa”, explicó la experta, quien señaló que las aguas del Pacífico se encuentran más cálidas de lo normal. A esto se suma el desarrollo del fenómeno de El Niño, una combinación que favorece tanto la formación como el rápido fortalecimiento de los ciclones tropicales.

Expertos advierten que la temporada de huracanes del Pacífico 2026 podría generar tormentas más intensas por el calentamiento del océano. | Crédito: EFE/ Luis Villaobos

Las zonas con mayor riesgo durante la temporada de huracanes del Pacífico 2026

Según explicó Lasanta, las áreas más vulnerables serán las costas del occidente y sur de México. Entre los estados que deberán mantenerse más atentos destacan:

Guerrero

Oaxaca

Jalisco

Michoacán

Colima

Además, otros países de Centroamérica también podrían enfrentar impactos importantes, especialmente:

Guatemala

El Salvador

Honduras

La especialista también advirtió que incluso zonas alejadas del impacto directo de un huracán podrían resentir efectos indirectos. Entre ellas se encuentra el sur de California, donde podrían registrarse oleajes peligrosos, lluvias intensas e inundaciones ocasionadas por sistemas tropicales desarrollados en el Pacífico.

¿Hasta cuándo dura la temporada de huracanes del Pacífico 2026?

La temporada de huracanes en el Pacífico se extenderá oficialmente hasta el próximo 30 de noviembre. Durante estos meses, los expertos recomiendan mantenerse atentos a los reportes meteorológicos y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

La temporada de huracanes del Pacífico 2026 mantendrá bajo vigilancia a México, Centroamérica y parte del sur de California. | Crédito: AFP / CARLO ECHEGOYEN

Cómo prepararse para la temporada de huracanes del Pacífico 2026

Ante un panorama de alta actividad, Yara Lasanta insistió en la importancia de prepararse desde ahora. Entre las principales recomendaciones destacan:

Tener listo un kit de emergencia

Revisar rutas de evacuación

Mantener documentos importantes protegidos

Estar atentos a los pronósticos oficiales

oficiales Seguir las alertas emitidas por Protección Civil

“La clave esta temporada tan activa es la preparación y la vigilancia constante”, señaló la meteoróloga.

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