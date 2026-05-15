La temporada de huracanes del Pacífico 2026 comienza oficialmente este 15 de mayo y, aunque los primeros reportes muestran un panorama tranquilo, los expertos advierten que podrían venir meses de intensa actividad ciclónica. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) inició este jueves la emisión diaria de sus Perspectivas del Clima Tropical, confirmando que no existe riesgo de formación de ciclones tropicales durante los próximos siete días. Sin embargo, las autoridades meteorológicas recomiendan aprovechar este periodo de calma para prepararse antes de que aumente la actividad en los meses más críticos de la temporada.

De acuerdo con el primer monitoreo emitido por el NHC, las gráficas muestran una cuenca completamente despejada de disturbios significativos, manteniendo una probabilidad de formación ciclónica del 0% durante la primera semana de vigilancia. A partir de hoy, el organismo publicará boletines cuatro veces al día (2 AM, 8 AM, 2 PM y 8 PM EDT) hasta el cierre oficial de la temporada, previsto para el próximo 30 de noviembre.

El primer boletín del NHC sobre la temporada de huracanes del Pacífico 2026. | Crédito: National Hurricane Center

Aunque la temporada de huracanes del Atlántico inicia oficialmente el 1 de junio, el NHC comenzó desde mediados de mayo con estas perspectivas debido al incremento de sistemas tempranos observado en años recientes. La medida busca detectar cualquier desarrollo pre-estacional y mantener informadas a las comunidades vulnerables.

El pronóstico para la temporada de huracanes del Pacífico 2026

Según explicó la meteoróloga de Univision 34, Yara Lasanta, los pronósticos indican que esta temporada podría ser una de las más activas de los últimos años. La especialista señaló que podrían desarrollarse entre 18 y 21 tormentas tropicales, de las cuales entre 9 y 11 podrían convertirse en huracanes. Además, hasta cinco sistemas alcanzarían categorías mayores.

“Todo apunta a que será una temporada sumamente activa”, explicó Lasanta, quien detalló que las aguas del Pacífico presentan temperaturas más cálidas de lo habitual. A esto se suma el desarrollo del fenómeno de El Niño, una combinación que favorece tanto la formación como el fortalecimiento rápido de los ciclones tropicales.

Las zonas con mayor riesgo durante la temporada de huracanes del Pacífico 2026

La meteoróloga indicó que las regiones con mayor vulnerabilidad se encuentran principalmente en las costas del occidente y sur de México. Entre los estados que deberán mantenerse más atentos destacan:

Guerrero

Oaxaca

Jalisco

Michoacán

Colima

Además, otros países de Centroamérica también podrían registrar impactos importantes, especialmente:

Guatemala

El Salvador

Honduras

La especialista también advirtió que incluso regiones alejadas de un impacto directo podrían sentir efectos indirectos de los sistemas tropicales. Uno de esos casos sería el sur de California, donde podrían presentarse oleajes peligrosos, lluvias intensas e inundaciones derivadas de ciclones desarrollados en el Pacífico.

La temporada de huracanes del Pacífico 2026 comienza oficialmente este 15 de mayo con pronósticos de alta actividad. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Hasta cuándo dura la temporada de huracanes del Pacífico 2026?

La temporada se extenderá oficialmente hasta el próximo 30 de noviembre. Durante este periodo, los expertos recomiendan seguir constantemente los reportes meteorológicos y atender cualquier alerta emitida por las autoridades de Protección Civil.

Cómo prepararse para la temporada de huracanes del Pacífico 2026

Ante el pronóstico de alta actividad, los especialistas insisten en que la preparación temprana puede marcar la diferencia. Entre las principales recomendaciones destacan:

Tener listo un kit de emergencia

Revisar rutas de evacuación

Mantener documentos importantes protegidos

protegidos Consultar únicamente pronósticos oficiales

Seguir las alertas emitidas por Protección Civil

“La clave esta temporada tan activa es la preparación y la vigilancia constante”, señaló Lasanta.

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