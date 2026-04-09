El plazo para cumplir con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) está cerca de finalizar y los contribuyentes de Estados Unidos necesitan agilizar sus trámites. Posiblemente tú seas uno de los tantos casos que todavía no declaran ante el fisco, pero es necesario que mantengas la calma y sepas qué documentación es necesaria presentar ante la entidad correspondiente. Por esa razón, en esta nota quiere enseñarte paso a paso cuáles son esos formularios e informes que debes tener ahora mismo para tu trámite sea el correcto.

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El IRS ya lanzó la advertencia: presentar una declaración sin los formularios necesarios solo ocasionaría retrasos en reembolsos, ajustes en tu declaración o, peor aún, puedes obtener costosas multas.

Los contribuyentes que residen en EE.UU. tienen hasta el 15 de abril para presentar la documentación requerida. (Crédito: MANDEL NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

Qué documentos necesitas tener en mano antes de enviar tu declaración al IRS

La entidad fiscal sostiene que es necesario que cuentes con la documentación que evidencie los ingresos, deducciones y créditos fiscales que posees.

Para que garantices una declaración de impuestos precisa ante el IRS, debes contar con el Formulario W-2 de ingresos salariales, los Formularios 1099 (si eres trabajador independiente), los números de Seguro Social (si eres trabajador dependiente) y los estados de cuenta bancarios para depósitos directos.

También es importante que añadas recibos médicos y gastos deducibles, intereses hipotecarios mediante el Formulario 1098, gastos educativos o de cuidado infantil y donaciones a organizaciones calificadas, que serían como un respaldo para cualquier deducción o crédito fiscal.

Si presentas la documentación requerida, tu declaración de impuestos será aceptada por el IRS. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

La presentación de esta carpeta de documentos permitirá que las autoridades correspondientes verifiquen tus ingresos y agilicen el proceso administrativo antes que realicen la declaración oficial.

Uno de los errores más comunes por parte de los contribuyentes es omitir los ingresos reportados en formularios como el 1099. Necesitas saber que el IRS cuenta con sistemas automatizados que permiten detectar cualquier irregularidad en cuestión de segundos.

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