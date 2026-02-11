Con el inicio de la temporada de impuestos, el pasado 26 de enero, muchos contribuyentes se preguntan cuándo recibirán su reembolso. Aunque parezca que todo depende de la fecha en que presentes tu declaración, lo cierto es que posibles extensiones, errores en la información o demoras en el procesamiento por parte del IRS pueden generar retrasos. Por tal motivo, te damos a conocer las fechas clave del calendario del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) para que puedas anticipar mejor cuándo recibirás tu reembolso y evitar contratiempos innecesarios.

La declaración de impuestos es un dolor de cabeza para los que viven en Estados Unidos. Incluso, puede ser muy confusa, por lo que se cometen varios errores durante su presentación (Foto: Freepik)

LAS FECHAS CLAVES DEL CALENDARIO DEL IRS EN LA TEMPORADA DE IMPUESTOS

A continuación, las fechas clave del calendario del IRS que más influyen en cuánto y cuándo recibirás tu reembolso este 2026 tras presentar tu declaración del año fiscal 2025.

FECHAS CLAVE QUE AFECTAN EL “CUÁNDO”

Inicio de la temporada de impuestos: lunes 26 de enero de 2026.

lunes 26 de enero de 2026. Fecha límite de la temporada de impuestos: miércoles 15 de abril de 2026.

miércoles 15 de abril de 2026. Expats (a quienes viven fuera de EE.UU.): extensión automática para presentar su declaración hasta el 15 de junio de 2026, pero el pago igual vence el 15 de abril.

extensión automática para presentar su declaración hasta el 15 de junio de 2026, pero el pago igual vence el 15 de abril. ​Extensión formal: para quienes piden prórroga, normalmente pueden presentar sus declaraciones hasta el 15 de octubre de 2026. Pero ten en cuenta que mientras más tarden en hacerlo, su reembolso también se retrasará.

¿Cuándo me darán mi reembolso?

Declaración electrónica + depósito directo: los reembolsos se emiten dentro de los 21 días desde que el IRS acepta tu declaración, no desde que la envías.

los reembolsos se emiten dentro de los 21 días desde que el IRS acepta tu declaración, no desde que la envías. Declaración en papel: los reembolsos pueden tardar en llegar entre 4 y 8 semanas, incluso más tiempo.

los reembolsos pueden tardar en llegar entre 4 y 8 semanas, incluso más tiempo. Depósito en el banco: una vez que el IRS envía el dinero, suele acreditarse entre 1 y 5 días hábiles, según la entidad bancaria.

una vez que el IRS envía el dinero, suele acreditarse entre 1 y 5 días hábiles, según la entidad bancaria. Seguimiento: utiliza la herramienta “Where’s My Refund?” para saber cuándo fue aprobada tu declaración y enviado tu reembolso.

Fechas especiales para créditos como EITC/CTC

Si reclamas un Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) o Additional Child Tax Credit (ACTC), que está ligado directamente al Crédito Tributario por Hijos, te comentamos que habrá un retraso legal:

El IRS no puede emitir reembolsos que incluyan estos créditos antes de mediados/finales de febrero, incluso si presentas en enero.

Para 2026, el IRS prevé que la mayoría de los reembolsos con EITC/ACTC estén disponibles a principios de marzo si presentas a finales de enero o principios de febrero y eliges depósito directo.

FECHAS CLAVE QUE INFLUYEN EN “CUÁNTO” RECIBIRÁS

El monto del reembolso que te corresponde dependerá de cuánto impuesto te retuvieron versus tu impuesto real. Algunas fechas fueron modificadas indirectamente, así tenemos:

Fecha límite de formularios de ingresos

Empleadores y muchos pagadores de 1099 deben enviar W‑2 y 1099 a más tardar el 2 de febrero de 2026.

Si presentas antes de recibir todo, puedes omitir ingresos y luego deber al IRS. Esto reducirá tu reembolso o generará un saldo a pagar.

Pagos estimados: el 15 de enero de 2026 venció el cuarto pago estimado 2025; si no lo hiciste y terminas debiendo penalidades, tu reembolso será menor.

Fecha de pago de impuestos: ahora, si debes y no pagas todo antes del 15 de abril, se acumulan intereses y penalidades que reducirán cualquier reembolso futuro.

Durante la temporada de impuestos en Estados Unidos, lo más esperado son los reembolsos del IRS (Foto: Pexels)

¿QUÉ FACTORES RETRASAN TU REEMBOLSO?

Los retrasos en los reembolsos usualmente ocurren cuando hay errores en las declaraciones como datos inexactos.

Asimismo, cuando se producen revisiones a los créditos complejos, por lo que pueden demorar más de 21 días.

Aunque pidas una extensión hasta octubre, no se procesará tu reembolso hasta que envíes tu declaración.

Otro de los factores que retrasan la entrega del reembolso es la forma de recibir el dinero. Como se sabe, desde septiembre de 2025 se están eliminando en gran parte los cheques en papel, por lo que debes proporcionar una cuenta bancaria para recibirlo.

