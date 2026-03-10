Con la temporada de impuestos en marcha desde el pasado 26 de enero, hay millones de personas que ya presentaron sus declaraciones; sin embargo, otro gran grupo aún no lo hace porque espera hasta el último momento o no sabe cómo proceder con las nuevas deducciones. Por ejemplo, están quienes reciben propinas o hacen horas extra y no tienen claro cómo reclamarlas para pagar menos impuestos y aprovechar al máximo los beneficios aprobados recientemente. Esta falta de información provoca que muchos trabajadores de servicios, restaurantes, hoteles y otros sectores terminen pagando más de lo necesario o dejando dinero sobre la mesa. Si tú también tienes esta duda y no sabes por dónde empezar, a continuación te explicamos cómo aplicarlas en tu próxima declaración.

NUEVAS DEDUCCIONES PARA PAGAR MENOS SI RECIBES PROPINAS O HACES HORAS EXTRAS

En Estados Unidos hay dos deducciones nuevas a nivel federal para quienes reciben propinas o pago por horas extra, vigentes desde el año fiscal 2025.

DEDUCCIÓN POR PROPINAS (“NO TAX ON TIPS”)

Puedes deducir hasta US$25,000 de ingresos por propinas al año (US$12,500 si declaras solo o US$25,000 si declaras en conjunto, según la norma específica aplicada).

Aplica para años fiscales 2025 a 2028, siempre que las propinas estén reportadas correctamente al empleador y en la declaración.

Está dirigido para trabajadores en ocupaciones donde las propinas son habituales (meseros, bartenders, personal de hotel, etc.).

Ten claro que la deducción empieza a desaparecer si tu ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) pasa de US$150,000 (US$300,000 si presentas en conjunto).

Es una deducción “por encima de la línea”, así que puedes usarla aunque tomes la deducción estándar.

¿Cuáles propinas califican para la deducción de US$25,000?

Califican solo ciertas propinas que deben cumplir reglas claras del IRS. Por lo tanto, las “propinas calificadas” son las siguientes:

Propinas voluntarias que el cliente paga libremente (en efectivo, con tarjeta o a través de apps).

Propinas que estén correctamente reportadas al empleador y que aparezcan en formularios oficiales como W‑2, 1099 o Formulario 4137.

Propinas que recibes en ocupaciones donde las propinas son habituales (restaurantes, bares, hoteles, salones de belleza, servicios de transporte/catering, etc.).

No califican:

Cargos de servicio obligatorios o “propina automática” añadida por el negocio.

Propinas no reportadas o “por debajo de la mesa”.

Ejemplos del IRS sobre cómo funcionan las reglas para los empleados que reciben propinas

* Camarero con propinas declaradas en la casilla 7, Formulario W-2

Ann es mesera de restaurante y su Formulario W-2 de 2025, casilla 7, declara US$18,000 en propinas del Seguro Social. Ella no declaró propinas adicionales en el Formulario 4137. En este caso, puede usar US$18,000 para determinar el monto de sus propinas calificadas para el año fiscal 2025.

* Camarero con propinas adicionales reportadas en el Formulario 4137

“Bob es un barman que declara US$20,000 en propinas a su empleador durante el año fiscal 2025 en los Formularios 4070 e informa US$4,000 de propinas no declaradas en el Formulario 4137, línea 4. El Formulario W-2 de 2025 de Bob declara $200,000 en la casilla 1 y $15,000 en la casilla 7. Bob puede usar los $15,000 en la casilla 7 del Formulario W-2, o los $20,000 de propinas declaradas a su empleador en los Formularios 4070 para determinar el monto de las propinas calificadas para el año fiscal 2025. Independientemente de la opción elegida, Bob también puede incluir los $4,000 de propinas no declaradas del Formulario 4137, línea 4 para determinar el monto de las propinas calificadas”, precisa IRS.

DEDUCCIÓN POR HORAS EXTRA (“NO TAX ON OVERTIME”)

Las personas que reciben una compensación por horas extras calificadas pueden deducir el pago que excede su tasa de pago regular (generalmente, la parte “de la mitad” de la compensación de “tiempo y medio”) que exige la Ley de Normas Laborales Justas y se informa en un Formulario W-2, Formulario 1099 u otra declaración específica proporcionada a la persona.

El límite anual es de US$12,500 si declaras solo y US$25,000 si declaras en conjunto con tu cónyuge.

También rige de 2025 a 2028 y se aplica como deducción por encima de la línea, disponible aunque no detalles deducciones.

La deducción se elimina gradualmente para los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado modificado superior a US$150,000 (US$300,000 para contribuyentes conjuntos).

La deducción está disponible tanto para contribuyentes que detallan sus impuestos como para aquellos que no los detallan.

¿CÓMO APROVECHAR LAS NUEVAS DEDUCCIONES EN TU DECLARACIÓN SI RECIBES PROPINAS?

Para aprovechar las nuevas deducciones, lo clave es reportar bien tus ingresos y llenar el formulario correcto en la declaración federal.

Si recibes propinas (“No Tax on Tips”)

1. Registra y reporta todas tus propinas

Anota diariamente lo que recibes.

Asegúrate de que las propinas estén reportadas a tu empleador y/o en el formulario que te corresponda (W‑2, 1099 o Formulario 4137).

2. Revisa tus formularios de ingresos

Confirma cuánto aparece como propinas en tu W‑2 (casilla de tips) o en tus 1099, o lo que declaras en el Formulario 4137.

Ese monto es la base para calcular las “propinas calificadas” que pueden ir a la deducción.

3. Llena el nuevo anexo de deducciones

Para 2025–2028 debes usar el nuevo Schedule/Anexo específico de “Additional Deductions” (por ejemplo, Schedule 1‑A) y ahí está la sección de propinas.

Indicas tu ingreso por propinas y tu ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) para ver cuánto puedes deducir.

4. Verifica el límite y el tope de ingresos

Puedes deducir hasta 25,000 dólares en propinas calificadas por año, siempre que no excedas los límites de ingresos (la deducción empieza a reducirse a partir de cierto MAGI).

Si haces horas extra (“No Tax on Overtime”)

1. Identifica tu pago de horas extra

Se deduce la parte “extra” del tiempo y medio (la “mitad” adicional sobre tu salario normal).

Debe estar reflejada en tu W‑2, 1099 u otro comprobante de ingresos.

2. Calcula las horas extra calificadas

Suma el monto de compensación extra que cumple con las reglas (horas extra obligatorias bajo ley laboral, etc.).

Ese total es el que usarás para la deducción, hasta 12,500 dólares si declaras solo o 25,000 si declaras en conjunto.

3. Inclúyelo en el mismo anexo de deducciones

En el mismo formulario adicional donde reclamas propinas, hay una sección para horas extra.

Anotas el monto de horas extra calificadas y tu MAGI para que el sistema calcule cuánto puedes deducir.

TEN EN CUENTA

Estas deducciones reducen el impuesto federal sobre la renta, pero no eliminan otros impuestos como Seguro Social y Medicare sobre propinas u horas extra, detalla el sitio de finanzas personales Kiplinger.

El empleador debe reportar correctamente tus propinas y horas extra. Tú debes conservar registros (libreta de propinas, recibos de pago) por si el IRS pide comprobantes.

