Con el inicio de 2026, también llega la temporada de impuestos en EE.UU. Si eres ciudadano estadounidense o residente permanente que trabaja en el país norteamericano, tienes que presentar tu declaración de impuestos, pero no en cualquier fecha, sino debes guiarte por el calendario fiscal; así sabrás cuándo debes cumplir con tus obligaciones tributarias. En los siguientes párrafos, las fechas importantes que no debes olvidar como contribuyente.

Vale precisar que no todos los ciudadanos estadounidenses pagan impuestos, pero casi todos tienen alguna obligación fiscal con el gobierno de los Estados Unidos, la cual depende de los umbrales de ingresos, el estado civil, entre otros factores, no solo de la ciudadanía. Por lo tanto, si una persona no alcanza ciertos niveles de ingresos o solo recibe ingresos exentos, podría no tener que presentar su declaración ese año, aunque – en términos generales – siga sujeto al sistema fiscal de EE.UU.

Otro punto importante para tener en cuenta es que los ciudadanos que viven fuera de USA también deben declarar sus ingresos en el extranjero, aunque existen mecanismos como la exclusión de ingresos devengados en el exterior y créditos por impuestos pagados en otros países que podrían reducir o eliminar el impuesto a pagar.

Calendario completo de la temporada de impuestos 2026 para ciudadanos y residentes en Estados Unidos (Foto: Freepik / IRS)

CALENDARIO FISCAL 2026 DE ESTADOS UNIDOS

Lo primero que debes saber es que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) empezará a recibir declaraciones de impuestos a finales de enero de 2026, cuyo plazo se extenderá hasta el 15 de abril, fecha en la que debes presentar tu declaración y pagar tus impuestos.

Si deseas solicitar una extensión para la presentación de tu declaración, puedes hacerlo mediante el formulario 4868, pero ten en cuenta que pese a pedirlo, tienes que pagar lo adeudado en la fecha límite de abril. “La extensión aplica solo para la presentación de la declaración, más no para el pago de los impuestos pendientes”, publica Semana.

Recuerda: si no cumples con los plazos serás multado y te impondrán intereses, además podrías perder el derecho a solicitar reembolsos.

Las fechas límite que debes tener en cuenta para la temporada de impuestos 2026

15 de enero de 2026

Vence el plazo para pagar impuestos del cuarto trimestre de 2025. Está dirigido para quienes realizan pagos trimestrales.

31 de enero de 2026

Es el último día para que los empleadores entreguen los formularios W-2 y 1099-NEC a sus trabajadores.

1 de abril de 2026

Es la fecha límite para la primera distribución mínima obligatoria para personas que hayan cumplido 73 años en 2025.

15 de abril de 2026

Es la fecha límite para presentar la declaración de impuestos y realizar los pagos correspondientes.

Presentar reporte de cuentas bancarias extranjeras (FBAR/FinCEN 114).

Pagar los impuestos del primer trimestre del 2026 para individuos y corporaciones.

15 de junio de 2026

Es la fecha límite para hacer el pago de los impuestos del segundo trimestre 2026 para individuos y corporaciones.

15 de septiembre de 2026

Es la fecha límite para hacer el pago de los impuestos del tercer trimestre 2026 para individuos y corporaciones.

15 de octubre de 2026

Es la fecha límite para la presentación de la declaración de quienes solicitaron la extensión a través del formulario 4868.

15 de diciembre de 2026

Es la fecha límite para hacer el pago de los impuestos del cuarto trimestre de 2026 para corporaciones.

15 de enero de 2027

Es la fecha límite para hacer el pago de los impuestos para el cuarto trimestre de 2026 para individuos.

Averigua cuándo presentar tu declaración y pagar al IRS este 2026 (Foto: Freepik)

