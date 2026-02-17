La temporada de impuestos en Estados Unidos ya está en marcha y, como cada año, millones de personas en todo el país —desde quienes trabajan en construcción, limpieza, delivery, restaurantes o en oficinas, hasta quienes tienen pequeños negocios familiares o hacen side jobs los fines de semana— tienen que rendir cuentas ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Si trabajas, tienes un negocio, haces gig work con aplicaciones como Uber, DoorDash o Instacart, o recibes cualquier tipo de ingreso en EE. UU., esta obligación no es opcional, sin importar si eres ciudadano, residente, tienes ITIN o formas parte de la comunidad indocumentada que presenta taxes para mantener su récord limpio. Y aunque muchos prefieren no pensar en el tema hasta el último momento —entre las vueltas del trabajo, los niños en la escuela, las cuentas por pagar y el día a día— lo cierto es que el calendario fiscal no perdona distracciones ni excusas, especialmente para una comunidad hispana que sostiene buena parte de la economía del país.

Y es que ignorar la fecha límite puede salir mucho más caro de lo que imaginas. No se trata solo de llenar un formulario, sino de evitar multas, intereses y problemas que pueden afectar tu estabilidad financiera, tu posibilidad de recibir reembolsos e incluso complicar futuros trámites migratorios. Si vives en Estados Unidos y eres de los que cada año se acerca al tax preparer del barrio, a la bodega donde también llenan impuestos o a franquicias como H&R Block o Jackson Hewitt, es clave que tengas claro qué está en juego, cuál es la fecha límite y qué opciones tienes para no meterte en problemas con el IRS.

LA FECHA QUE NO PUEDES PASAR POR ALTO

La fecha clave para presentar tu declaración anual correspondiente a la temporada fiscal es el 15 de abril de 2026. Ese es el día límite establecido por el Internal Revenue Service para enviar tu declaración de impuestos o, al menos, solicitar una prórroga.

Puede parecer que falta tiempo, pero en la práctica el reloj corre rápido: entre jornadas largas, doble turno y responsabilidades familiares, cuando menos lo esperas la fecha ya está encima. Muchos contadores y preparadores de impuestos que trabajan con la comunidad latina recomiendan no esperar al último momento, porque en marzo y principios de abril sus oficinas se llenan y es más fácil cometer errores.

Incluso la agencia de noticias The Associated Press ha señalado que lo ideal es organizar con anticipación recibos, formularios y declaraciones previas para evitar errores.

¿Por qué es tan importante cumplir antes del 15 de abril? Pues, a partir de esa fecha, comienzan las consecuencias si no has presentado tu declaración o no has pagado lo que corresponde.

LAS CONSECUENCIAS DE NO PRESENTAR TU DECLARACIÓN A TIEMPO

No presentar tu declaración antes del 15 de abril puede generar lo que el IRS llama una multa por incumplimiento de presentación. Y aquí es donde muchos se sorprenden, porque la cuenta empieza a crecer, aunque no veas de inmediato el impacto en tu día a día.

Te resumo lo que debes tener en cuenta:

Multa por no presentar la declaración: se calcula en función del tiempo de retraso y del monto adeudado.

Intereses acumulados: el IRS cobra intereses tanto sobre la deuda original como sobre las multas.

Aumento progresivo de la deuda: cuanto más tiempo pase, mayor será la cantidad a pagar.

Lo más delicado es que los intereses continúan acumulándose hasta que el saldo se pague por completo. Es decir, no es una cifra fija que se queda congelada, sino un monto que va creciendo mes a mes.

En caso de sanción, el IRS enviará un aviso formal a tu dirección registrada. En determinadas situaciones, si puedes demostrar causa razonable o que actuaste de buena fe —por ejemplo, una emergencia médica, un desastre natural o problemas documentados con tu empleador para recibir tus formularios— es posible que reduzcan la multa. Sin embargo, los intereses generalmente siguen corriendo.

CAMBIOS FISCALES Y NUEVAS DEDUCCIONES PARA 2026

Este año fiscal incluye ajustes relevantes tras la firma de un proyecto de ley sobre impuestos y gastos por parte del expresidente Donald Trump. Estos cambios podrían influir directamente en el monto de tu reembolso, algo especialmente importante para muchas familias que dependen de ese dinero para ponerse al día con la renta, enviar remesas o cubrir gastos escolares.

Especialistas vinculados a TurboTax han destacado algunos beneficios importantes:

Cambio o beneficio ¿Qué implica? Exención fiscal de propinas Podría reducir el ingreso gravable en ciertos casos Exención de horas extras Menor carga tributaria para algunos trabajadores Deducción por intereses de préstamos automotrices Posible alivio para quienes financian un vehículo Ventajas para mayores de 65 años Beneficios adicionales en la declaración

Estos ajustes hacen aún más importante revisar tu situación antes de presentar la declaración. Podrías estar dejando dinero sobre la mesa si no conoces las deducciones disponibles, especialmente si trabajas en sectores donde las propinas y las horas extras son parte clave de tu ingreso, como restaurantes, hoteles o servicios.

Si siempre has llevado tus impuestos con la misma persona o con el mismo negocio del barrio, puede ser útil preguntar específicamente por estos cambios y pedir que revisen si calificas para algún beneficio nuevo.

¿SE PUEDEN EVITAR LAS SANCIONES?

Sí, pero hay que actuar antes de que sea demasiado tarde. Si sabes que no podrás presentar tu declaración completa antes del 15 de abril, tienes opciones:

Solicitar una prórroga para presentar la declaración.

Establecer un plan de pagos si no puedes cubrir el monto total adeudado.

Es importante aclarar algo: pedir una prórroga te da más tiempo para presentar la declaración, pero no para pagar. Si debes impuestos, los intereses pueden comenzar a acumularse igualmente desde la fecha límite original.

Para muchos contribuyentes hispanos, especialmente quienes son trabajadores por cuenta propia, repartidores, contratistas o dueños de pequeños negocios, un plan de pagos con el IRS puede ser una herramienta útil para mantenerse al día sin desbalancear por completo el presupuesto mensual.

LA ORGANIZACIÓN ES LA MEJOR ESTRATEGIA

Reunir con tiempo tus formularios W-2, 1099, recibos de deducciones, comprobantes de intereses pagados y declaraciones anteriores puede evitar errores costosos y reducir el estrés que suele acompañar la temporada de impuestos.

No se trata de apresurarse ni de dejarlo todo para el último día. Se trata de hacerlo bien. Cumplir con el IRS dentro del plazo no solo evita sanciones, también te da tranquilidad, protege tu historial financiero y mantiene tu situación fiscal en orden, algo clave si en el futuro quieres comprar casa, financiar un auto o respaldar trámites migratorios.

Al final, la pregunta es simple: ¿vale la pena arriesgarte a multas e intereses por ignorar una fecha que está claramente establecida y que se repite cada año? La respuesta, en la mayoría de los casos, es no. Anticiparte puede ahorrarte dinero, estrés y muchos dolores de cabeza, y te permite usar tu reembolso —si te corresponde— en lo que realmente importa para ti y tu familia.

