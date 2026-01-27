Con el inicio de la temporada de impuestos, el 26 de enero de 2026, muchas dudas han surgido entre los contribuyentes; y no es para menos, ya que tras, la entrada en vigor de la Ley One Big Beautiful Bill, la forma de presentar las declaraciones cambió de manera importante para millones de hogares. Entre las principales dudas que se hacen muchas familias en Estados Unidos es si los depósitos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) deben reportarse como parte de sus ingresos al momento de hacer sus impuestos. Si también recibes este beneficio y quieres saberlo, sigue leyendo esta nota.

Antes te precisamos que el SNAP brinda beneficios alimentarios a las familias con bajos ingresos, que reciben cada mes un depósito en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT, sigla en inglés). Con esta ayuda pueden pagar por alimentos básicos y nutritivos.

Los beneficios SNAP son vitales para millones de personas en Estados Unidos (Foto: Gobierno de Texas)

¿SNAP DEBE REPORTARSE EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS?

La respuesta es clara: no. Al no ser ingresos gravables, los beneficios de SNAP no deben reportarse en la declaración de impuestos de este año ni de años anteriores, ya que se trata de un tipo de ayuda pública clasificada como asistencia no tributable. Por ello, no debes incluirlos como salario, ingreso adicional ni “otro ingreso” en tu declaración.

En otras palabras, SNAP no se reporta porque el saldo que recibes para adquirir alimentos no aumenta tu ingreso imponible, no reduce tu reembolso ni genera impuestos adicionales.

Por esas razones, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) clasifica los beneficios del programa como asistencia pública no tributable (welfare / asistencia no sujeta a impuestos sobre la renta), ya que está destinado a cubrir necesidades básicas de alimentación.

La declaración de impuestos es un dolor de cabeza para los que viven en Estados Unidos. Incluso, puede ser muy confusa, por lo que se cometen varios errores durante su presentación (Foto: Freepik)

¿QUÉ PASA SI DECLARO POR ERROR EL SNAP?

Como SNAP no aparece en ningún formulario fiscal, no debería reportarse en ninguna línea de la declaración; sin embargo, no todos son conscientes de que se trata de un ingreso no gravable, por lo que comenten fallas a la hora de presentar sus impuestos. Estos son los errores más comunes, según El Diario.

Incluir al SNAP como salario o ingreso adicional.

Reportarlo como “other income” (otros ingresos).

Confundir los depósitos con ayudas en efectivos.

Asumir que todos los beneficios del gobierno se reportan igual que el resto.

SI cometiste alguno de esos errores, lo único que provocarás es que pagues más impuestos, reduzcas tu reembolso o incluso pierdas créditos fiscales; así que ten mucho cuidado.

Para que no falles a la hora de declarar tus impuestos, lo mejor es usar únicamente los formularios fiscales oficiales (W-2, 1099) y, sobre todo, ignorar al SNAP cuando calcules tus ingresos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!