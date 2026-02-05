La temporada de impuestos en Estados Unidos ya comenzó y, como ocurre cada año, viene acompañada de dudas, miedos y mucha desinformación. Para miles de inmigrantes indocumentados, el dilema es claro: cumplir con el IRS o evitar el trámite por temor a que su información personal sea compartida con autoridades federales de inmigración. El miedo no surge de la nada, pero expertos coinciden en que dejar de declarar puede traer consecuencias mucho más serias que hacerlo. Hoy, el tema incluso se discute en tribunales federales, mientras abogados y especialistas llaman a la calma y a tomar decisiones informadas, no impulsadas por el pánico.

¿Existe riesgo real de que los datos lleguen a ICE?

De acuerdo con expertos en leyes migratorias, actualmente no hay un intercambio automático de información entre el IRS y las autoridades migratorias. Desde noviembre de 2025, una orden de una corte federal pausó la solicitud de compartir datos de contribuyentes con agencias de inmigración, una decisión que fue apelada por la administración Trump.

Durante la temporada de impuestos en EE.UU., expertos recomiendan declarar para evitar problemas legales y financieros. | Crédito: Freepik

La abogada de inmigración Nancy Reyes explicó a Noticias Telemundo que el proceso sigue en disputa legal y que, por ahora, esa pausa sigue vigente. Es decir, el escenario aún no ha cambiado oficialmente y no hay una nueva orden que obligue a compartir información fiscal con ICE.

Por qué dejar de declarar puede jugar en contra

Más allá del debate legal, los especialistas advierten que no presentar impuestos puede afectar seriamente a los inmigrantes, especialmente a quienes tienen o planean iniciar un trámite para regularizar su estatus migratorio.

Nancy Reyes lo resume de forma directa: si una persona ya ha declarado impuestos en el pasado, seguir haciéndolo puede ser una ventaja, no un riesgo. Declarar demuestra responsabilidad y cumplimiento de la ley, algo clave cuando un proceso migratorio exige probar buen carácter moral.

En otras palabras, cumplir con los impuestos puede convertirse en un punto a favor en el futuro, mientras que no hacerlo puede levantar alertas innecesarias.

Durante la temporada de impuestos en EE.UU., el IRS recuerda que declarar a tiempo ayuda a evitar multas, intereses y posibles embargos. | Crédito: Mandel NGAN / AFP

“No deberíamos entrar en pánico”

Desde el punto de vista tributario, la experta Jovita López coincide en que el miedo no debe paralizar a los contribuyentes. Ella recuerda que el gobierno federal ya cuenta con la información básica de los inmigrantes que utilizan un ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente).

Según López, el temor a que se “comparta” información pierde fuerza cuando esa información ya está registrada. La pregunta clave es: ¿qué más podrían intercambiar si los datos ya existen en el sistema?

Las consecuencias de NO declarar impuestos

Lo que sí es claro —y no está en debate— son las consecuencias de no presentar la declaración cuando existe la obligación de hacerlo. Jovita López advierte que los riesgos son concretos y acumulativos:

Embargos de salario , si los impuestos no pagados se acumulan

, si los impuestos no pagados se acumulan Multas e intereses , que aumentan con el tiempo

, que aumentan con el tiempo Problemas financieros que pueden complicar aún más la situación personal

Obstáculos adicionales en futuros trámites migratorios

En especial, cuando una persona tuvo ingresos y no contó con retenciones suficientes, el impacto puede ser fuerte y difícil de revertir.

Declarar con información

La temporada de impuestos 2026 llega en un contexto de incertidumbre, pero los expertos coinciden en un mensaje central: informarse es clave. Hoy, no declarar por miedo puede generar más problemas de los que intenta evitarse. Cumplir con los impuestos no solo protege frente a sanciones económicas, sino que también puede ser una herramienta valiosa de cara al futuro migratorio.

Ante cualquier duda, lo más recomendable es consultar con un profesional de impuestos o un abogado de inmigración, y no tomar decisiones apresuradas basadas en rumores. En temas fiscales y migratorios, la información correcta marca la diferencia.

