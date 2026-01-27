Con el inicio de la temporada de impuestos, el 26 de enero de 2026, millones de estadounidenses y de personas que residen en Estados Unidos se alistan para presentar sus declaraciones, vigentes hasta el próximo 15 de abril. Si eres residente o inmigrante no residente en Estados Unidos y realizarás este procedimiento, pero no cuentas con un número de Seguro Social (SSN), tranquilo: puedes hacerlo con tu Número de Identificación Tributaria Individual (ITIN, por sus siglas en inglés). ¿Aún no lo tienes? No te preocupes, en esta nota te contamos qué es, cómo obtenerlo y otros datos clave.

¿QUÉ ES EL ITIN?

El número de identificación personal del contribuyente (ITIN) es un número de tramitación fiscal de nueve dígitos emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Se otorga a quienes necesiten un número de identificación de contribuyente en Estados Unidos para efectos de impuestos federales.

Se expide sin tomar en cuenta el estatus migratorio, pues tanto los extranjeros residentes como los no residentes pueden tener la obligación de presentar declaraciones o informes en EE.UU. en virtud del Código de Rentas Internas, precisa el IRS.

Este documento se entrega a las personas que no son elegibles para un número de Seguro Social (SSN).

El ITIN es un documento crucial para los indocumentados que presentan impuestos en Estados Unidos (Foto: Imagen referencial generada con Perplexity)

¿PARA QUÉ SE UTILIZA UN ITIN?

Un ITIN sirve únicamente para propósitos de impuestos federales; por lo tanto, se requiere para declarar impuestos.

En conclusión, necesitarás un ITIN si tienes un propósito tributario federal y no eres elegible para un SSN.

¿Para qué no es un ITIN?

Un ITIN no califica para beneficios del Seguro Social o el crédito tributario por ingreso del trabajo.

Un ITIN no proporciona o cambia el estado de inmigración.

Un ITIN no autoriza a trabajar legalmente en los Estados Unidos

Sirve como identificación fuera del sistema tributario federal.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA UN ITIN?

Si eres un extranjero residente, extranjero no residente o tu cónyuge o dependiente, puedes solicitar un ITIN independientemente de tu estatus migratorio.

Extranjero residente o extranjero no residente

Si eres no ciudadano de los Estados Unidos, tu estado tributario puede ser:

Extranjero residente. Si estuviste presente en Estados Unidos durante más de 183 días* (prueba de presencia sustancial) o eres residente permanente legal de Estados Unidos (prueba de tarjeta verde.

Si estuviste presente en Estados Unidos durante más de 183 días* (prueba de presencia sustancial) o eres residente permanente legal de Estados Unidos (prueba de tarjeta verde. Extranjero no residente. Si no cumples con la tarjeta verde o la prueba de presencia sustancial para el estatus de extranjero residente.

*Las reglas especiales de conteo de días se aplican a ciertas personas relacionadas con el gobierno extranjero, profesores, aprendices y estudiantes que están temporalmente presentes en los Estados Unidos bajo ciertas visas de Estados Unidos.

Cónyuge o dependiente

Solamente eres elegible para un ITIN si:

Se te puede reclamar por un beneficio tributario permitido.

Presentas tu propia declaración de impuestos.

ITIN para impuestos en EE.UU.: requisitos, beneficios y límites en 2026 (Foto: Imagen referencial generada con Perplexity)

¿CÓMO TRAMITAR UN ITIN?

Puedes solicitar un ITIN por correo postal o en persona. A continuación, todo lo que necesitas y debes hacer.

Lo que necesitas

Incluye en tu paquete para aplicar a un ITIN lo siguiente:

1. Formulario W-7

Completa el Formulario W-7, Solicitud de Número de Identificación Individual del Contribuyente. Si vas a renovar uno que ya venció, usa el mismo formulario.

OJO: para las familias, cada persona que solicita un ITIN debe tener un Formulario W-7 completado.

2. Declaración de impuestos federales de los Estados Unidos

Complete el Formulario 1040 (SP), Declaración de Impuestos de los Estados Unidos Sobre los Ingresos Personales o el Formulario 1040-NR (SP), Declaración de Impuestos sobre los Ingresos de Extranjeros No Residentes de los Estados Unidos.

Sigue estos pasos:

Deja en blanco el área correspondiente al número de Seguro Social (SSN) para cada solicitante de ITIN que aparezca en la declaración de impuestos. “Escribiremos los ITIN asignados y enviaremos la declaración de impuestos para su procesamiento”, precisa IRS.

Si tu cónyuge o dependientes son solicitantes de ITIN, adjunta los Formularios W-7 para cada solicitante al frente de la declaración de impuestos.

Incluye los formularios o pasos necesarios para reclamar cualquier beneficio tributario permitido.

Si calificas, puedes obtener la preparación gratuita de la declaración de impuestos y, en ciertos casos, puedes cumplir con una excepción al requisito de presentación.

3. Documentos de respaldo

Proporciona pruebas de estatus de extranjero e identidad y pruebas de residencia en Estados Unidos para los dependientes con documentos de respaldo.

APLICAR POR CORREO POSTAL

Envía por correo postal tu paquete de aplicación ITIN:

U.S. Postal Service (Servicio Postal de los Estados Unidos)

Internal Revenue Service

Austin Service Center

ITIN Operation

P.O. Box 149342

Austin, TX 78714-9342

Private Delivery Service (Servicio de entrega privada)

Internal Revenue Service

ITIN Operation

Mail Stop 6090-AUSC

3651 S. Interregional, Highway 35

Austin, TX 78741-0000

APLICAR EN PERSONA

Cuando solicitas un ITIN en persona, puedes obtener la mayoría de los documentos de respaldo autenticados y devueltos inmediatamente. Puedes realizarlo en:

Centro de Asistencia al Contribuyente del IRS con servicios de ITIN.

Sitio de Asistencia Voluntaria al Contribuyente con los Impuestos sobre los Ingresos (VITA, por sus siglas en inglés) con servicios ITIN

Agente Tramitador Certificado (CAA, por sus siglas en inglés) o Agente de Aceptación.

Hay dos formas para aplicar al ITIN (Foto: Freepik)

¿CÓMO SABER EL ESTADO DE LA SOLICITUD DE ITIN?

El IRS lo notificará en siete semanas sobre el estado de tu solicitud de ITIN. Incluso, puede tardar de 9 a 11 semanas si es temporada de impuestos o si solicitó desde el extranjero.

En el caso de no recibir un aviso dentro de este plazo, contáctese con el IRS.

Avisos que puede recibir sobre su ITIN

Aviso CP565: le asignamos un ITIN. No es necesario realizar ninguna otra acción.

le asignamos un ITIN. No es necesario realizar ninguna otra acción. Aviso CP566: necesitamos más información para procesar su solicitud ITIN.

necesitamos más información para procesar su solicitud ITIN. Aviso CP567: su solicitud ITIN fue rechazada. Debe volver a enviarla.

¿Y qué pasa con los documentos de respaldo que envié?

Tranquilo que devolverán los documentos de respaldo a la dirección postal en la línea 2 de tu Formulario W-7 dentro de 60 días. En caso de demora, comunícate con el IRS.

TENGO MI ITIN, ¿DÓNDE VA EN EL FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS?

Al momento de rellenar tu declaración de impuestos, debes poner el número ITIN en el mismo lugar donde iría el número de Seguro Social.

LOS RIESGOS DE NO DECLARAR IMPUESTOS PARA LOS INMIGRANTES

Si ya cuentas con un ITIN, es momento de declarar tus impuestos, no esperes a última hora. Pero ¿qué pasa con los inmigrantes que tienen una orden de deportación o récord criminal? Kathia Quiroz, abogada de inmigración de Telemundo, recomendó que aunque represente un riesgo que el IRS brinde información sobre su paradero al ICE, lo mejor es hacerlo de todas maneras.

“Si ponemos en una balanza, lo mejor es cumplir con su deber y evitar evasión tributaria, ya que si no lo hace puede generar algo más serio: no arreglar sus papeles en el futuro (…). Otras de las preocupaciones es que las personas con ITIN no podrán acceder al crédito tributario por hijo de US$2,200”, señaló.

Por su parte, Haim Vásquez, abogado de inmigración, recomendó en Univision seguir declarando impuestos para “no afectar el buen carácter moral y las posibilidades futuras del proceso migratorio; asimismo, para evitar multas y penalidades. Así que si hay inmigrantes que temen hacerlo por temor a que el ICE obtenga su información, no teman porque existe una orden de la corte que prohíbe otorgar esos datos, siempre y cuando no sea por un récord criminal”.

En tanto, Carlos Guamán, asesor financiero, se refirió a las nuevas reglas de la Ley OBBB sobre el crédito tributario por hijos: “Si tienen ITIN, solamente le entregarán US$500 en vez de US$2,200, pero la cosa cambia si una parte de la pareja tiene seguro social, ahí sí le darían completo”, precisó a Univision.

Respecto al impuesto del 1% a las remesas en EE.UU., indicó que ha provocado que los extranjeros envíen menos dinero a sus familias, por lo que buscan nuevas opciones.

