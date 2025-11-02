El Servicio de Impuestos Internos (IRS) lanzó un recordatorio crucial para más de 800,000 preparadores de impuestos remunerados en todo Estados Unidos: mantener activo su Número de Identificación Tributaria del Preparador (PTIN) no es solo una formalidad, sino una obligación legal. Sin un PTIN vigente, ningún profesional puede preparar o asistir en la preparación de declaraciones federales de impuestos o solicitudes de reembolso. Y con la temporada de impuestos 2026 a la vuelta de la esquina, el momento de renovarlo es ahora.

¿QUÉ ES EL PTIN?

El PTIN es, en esencia, el “DNI fiscal” de los preparadores de impuestos. Este número único identifica a cada profesional ante el IRS y permite a la agencia llevar un control transparente sobre quién presenta declaraciones en nombre de los contribuyentes.

IRS provee a los contribuyentes de EE. UU. ayuda para entender y cumplir con sus responsabilidades tributarias según la ley de impuestos (Foto: AFP)

De esta forma, se protege tanto la integridad del sistema tributario como la información personal de los preparadores, ya que el PTIN reemplaza el uso del número de Seguro Social (SSN) en los formularios oficiales.

La obligación de contar con un PTIN activo no distingue entre categorías: agentes registrados, contadores públicos certificados, empleados de firmas fiscales y profesionales independientes deben asegurarse de que su número esté actualizado antes de atender a sus primeros clientes del año. Incluso si un preparador no está actualmente activo, mantener vigente su PTIN es clave para conservar su estatus profesional ante el IRS y evitar contratiempos futuros.

El PTIN es un número único que el IRS asigna a los preparadores de impuestos remunerados (Foto: Freepik)

¿HASTA CUÁNDO PUEDO RENOVAR EL PTIN?

La renovación del PTIN es un proceso sencillo pero fundamental. El IRS recomienda realizarla antes del 31 de diciembre de cada año , ya que el sistema cierra automáticamente el acceso para quienes no cumplan con el plazo.

El trámite se realiza en línea a través del portal oficial del IRS y toma solo unos minutos. Sin embargo, quienes se retrasen podrían enfrentar retrasos, multas o incluso la suspensión temporal de su autorización profesional para ejercer durante la temporada fiscal 2026.

Más allá de ser una exigencia legal, el PTIN representa un sello de confianza. Los contribuyentes buscan preparadores con credenciales válidas y visibles, ya que esto les garantiza que su declaración está en manos de alguien reconocido por el IRS. Un número activo y renovado es una carta de presentación que transmite profesionalismo, seguridad y cumplimiento.

Para la comunidad latina en Estados Unidos, este requisito cobra una relevancia especial. En ciudades como Los Ángeles, Miami, Houston o Nueva York, miles de preparadores hispanos se preparan cada año para atender a sus clientes en una de las épocas más intensas del calendario financiero. Mantener el PTIN vigente no solo les permite operar legalmente, sino también fortalecer la confianza que sus comunidades depositan en ellos.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.