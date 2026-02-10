Desde el pasado 26 de enero, millones de contribuyentes empezaron a presentar sus declaraciones de impuestos correspondientes al año fiscal 2025 ante el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés). Aunque tienen plazo hasta el próximo 15 de abril, muchos se apresuran a realizar este trámite para evitar multas y, sobre todo, para recibir un reembolso. Sin embargo, obtener ese dinero podría demorar debido al cambio aplicado con la no emisión de cheques físicos. Si eres de las personas que se verían perjudicadas con la entrada en vigor de esta orden ejecutiva durante esta temporada, te contamos cómo solicitar un reembolso sin tener cuenta bancaria.

Vale recordar que la orden ejecutiva fue firmada por el presidente Donald Trump el pasado 25 de marzo de 2025, con el fin de modernizar la forma en que el gobierno maneja el dinero, pasando de los “tradicionales pagos en papel a pagos electrónicos rápidos y seguros”. La medida establecía que, a partir del 30 de septiembre de 2025, el gobierno federal dejaba de emitir cheques en papel para todos los desembolsos, incluidos pagos intragubernamentales, beneficios, pagos a proveedores y reembolsos de impuestos.

Millones de personas en Estados Unidos se mantienen al pendiente de un eventual reembolso de impuestos tras haber presentado su declaración al IRS (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¿CÓMO SOLICITAR UN REEMBOLSO DEL IRS SIN TENER CUENTA BANCARIA?

Tras la orden ejecutiva firmada por Trump, las agencias federales dejaron de emitir cheques en papel, motivo por el que las personas que esperaban sus reembolsos de impuestos para esta temporada estarían en problemas si no tienen una cuenta bancaria. Entonces, ¿no recibirán nada? Tranquilo, pues hay otras formas de solicitar ese dinero.

“Todos los departamentos y agencias ejecutivas deben realizar la transición a métodos modernos de transferencia electrónica de fondos (EFT), como depósito directo, pagos con tarjeta de débito o crédito, billeteras digitales y transferencias en tiempo real”, precisa la orden.

Tomando en cuenta que el 4,2% de los estadounidenses (unos 5,6 millones de personas) no tienen acceso a cuentas bancarias; es decir, a cuentas de depósito ni tarjetas de crédito, según el Servicio de Defensa del Contribuyente, una rama independiente del IRS, se habilitaron alternativas para recibir el dinero.

Tarjetas de débito de prepago

Las tarjetas de débito de prepago “no están vinculadas a una cuenta corriente, pero cuentan con el mismo seguro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) de US$250,000 y pueden usarse en cualquier lugar donde se acepten tarjetas de crédito”, precisa CNBC.

Varias de estas tarjetas pueden recibir pagos del IRS, entre ellas Walmart MoneyCard y PayPal Debit Mastercard, las cuales ofrecen a sus titulares la declaración gratuita de impuestos federales y estatales. Mientras que H&R Block tiene su propia Tarjeta Emerald recargable, y aunque no tiene cuota mensual, aplica un cargo por inactividad de US$9.95 al mes si no realiza transacciones durante 60 días consecutivos.

Aplicaciones de pago móvil

Las aplicaciones de pago móvil como Venmo y PayPal pueden ser usados para depósitos directos, gracias a que cuentan con números de cuenta y ruta bancaria. Incluso hay algunas que añadieron opciones de preparación de impuestos para presentar declaraciones federales y estatales a través de Cash App Taxes y recibir el reembolso en tu cuenta de CashApp, detalla el mismo sitio web.

Cuentas bancarias “second chance”

Si no tienes una cuenta bancaria por un mal historial crediticio, puedes calificar para una cuenta corriente de segunda oportunidad (“second chance”), la cual no requiere una revisión por parte de una agencia de informes como ChexSystems. Entre ellos se encuentran:

Chase Secure Banking que no cobra comisiones por sobregiro. Su comisión mensual de US$4.95 se puede eliminar con US$250 en depósitos directos mensuales.

Chime Checking que no tiene tarifa mensual ni cargos por sobregiro ni tarifa por transacción en el extranjero.

Durante la temporada de impuestos en Estados Unidos, lo más esperado son los reembolsos del IRS (Foto: Pexels)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!