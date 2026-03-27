La primavera en Texas no solo trae días más largos, rodeos, parrilladas en el patio y tardes en los parques; también marca el regreso de un protagonista silencioso que forma parte del paisaje de este estado: las serpientes. Para quienes viven en Estados Unidos, y especialmente en Texas, ver una cerca de la casa, en el rancho, en un parque o incluso junto a la carretera no es algo raro, pero sí es algo que hay que tomar en serio, sobre todo en 2026, cuando las altas temperaturas se adelantaron y su actividad empezó a notarse desde finales de febrero en zonas urbanas y rurales de Houston, Dallas-Fort Worth, San Antonio, Austin, el Valle del Río Grande y otras regiones con fuerte presencia hispana. No se trata de entrar en pánico ni de pensar que “el campo se está llenando de víboras”, sino de entender qué está pasando, por qué vemos más en esta época y cómo podemos proteger a nuestra familia, a las mascotas y a nosotros mismos sin ponernos en riesgo.

Lo que está pasando tiene una explicación bastante simple. De acuerdo con el Texas Parks and Wildlife Department (TPWD), muchas especies pasan el invierno en refugios subterráneos o escondidas bajo rocas, casas móviles, pilas de madera o estructuras en los ranchos. Cuando la temperatura sube en primavera, salen para alimentarse, reproducirse y regular su temperatura corporal. Ese movimiento natural hace que aparezcan en espacios donde antes casi no las veíamos, incluso cerca de casas, complejos de apartamentos, escuelas, senderos urbanos y zonas comerciales en ciudades de Texas con gran población latina.

¿POR QUÉ APARECEN MÁS EN PRIMAVERA?

Aquí no hay misterio, es pura biología. Con el calor, las serpientes:

Activan su metabolismo

Buscan alimento (principalmente roedores)

Necesitan sol para regular su temperatura

Inician su temporada reproductiva

Esto las acerca a zonas donde encuentran refugio y comida.

FACTORES QUE ATRAEN SERPIENTES

Factor Por qué atrae serpientes Césped alto Ofrece escondite y protección Madera o escombros Sirve como refugio y lugar para anidar Presencia de roedores Principal fuente de alimento Humedad o agua cercana Condiciones ideales para varias especies

En pocas palabras, no es que “invadan”, sino que encuentran condiciones favorables. Si vives en zonas de Texas donde abundan los patios amplios, lotes baldíos, trailers, graneros o canales de riego —algo muy común en muchas comunidades hispanas del estado—, es normal que aumente la probabilidad de ver serpientes en esta época.

¿CUÁLES SON LAS SERPIENTES MÁS PELIGROSAS EN TEXAS?

Aunque en Texas hay más de 100 especies, solo unas 15 representan un riesgo real para humanos. Y aquí es donde conviene prestar atención, sobre todo si tienes niños, adultos mayores o mascotas en casa.

Tipos de serpientes venenosas en Texas:

Tipo de serpiente Hábitat común en Texas Nivel de riesgo para humanos Copperhead Bosques, zonas rocosas, áreas con mucha hojarasca Moderado Cottonmouth Ríos, arroyos, pantanos, zonas húmedas Alto Coral snake Sureste del estado, áreas boscosas y húmedas Alto (veneno muy potente, neurotóxico) Rattlesnake Amplia distribución, zonas secas, rocosas y áreas semiáridas Alto

Un dato clave que siempre repiten las autoridades: las serpientes no atacan por iniciativa propia. La mayoría de las mordeduras ocurre cuando alguien intenta tocarlas, matarlas, moverlas con un palo, tomarse una foto de cerca para redes sociales o las pisa sin darse cuenta.

Con la primavera aumenta el avistamiento de serpientes en Texas (Foto: AFP) / CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP

¿DÓNDE ES MÁS PROBABLE ENCONTRARLAS?

No existe una única “zona peligrosa” en Texas. Todo depende del entorno y del tipo de serpiente, pero algunas tendencias ayudan a entender el mapa, algo muy útil para quienes viven o trabajan al aire libre.

Este de Texas: más húmedo, con presencia de cottonmouths cerca de ríos, lagos y pantanos.

Centro y oeste: predominan las rattlesnakes adaptadas a climas secos, muy presentes en ranchos y zonas semidesérticas.

Casi todo el estado: presencia de la western diamondback, una de las cascabel más comunes.

Y algo que a veces se pasa por alto: no solo están en áreas rurales. También pueden aparecer en:

Vecindarios con jardines amplios

Parques urbanos y greenbelts

Senderos para caminar o andar en bici

Jardines con vegetación densa, pilas de madera o escombros

En ciudades con alta población hispana como Houston, San Antonio, Dallas, Fort Worth, Austin, El Paso o McAllen, los expertos recuerdan que ver una serpiente en el patio, en el estacionamiento o cerca de un arroyo no significa que el área sea “peligrosa”, sino que está cerca de su hábitat natural.

¿CÓMO PREVENIR ENCUENTROS?

Las recomendaciones de Texas A&M AgriLife Extension y TPWD coinciden bastante, y te las resumo de forma práctica, pensando en lo que se vive día a día en casas, duplex, trailas y ranchos de Texas.

En casa:

Mantener el césped corto.

Retirar madera, piedras, basura o montones de escombros donde puedan esconderse.

Guardar bien la leña y no dejarla pegada a la pared de la casa.

Controlar plagas de roedores, ya que son la principal fuente de alimento.

Al moverte al aire libre:

Caminar con atención, especialmente de noche o al amanecer.

Usar linterna de noche si sales al patio, al rancho o a sacar la basura.

Usar botas cerradas en áreas con pasto alto, rocas o matorrales.

No meter las manos en huecos, grietas, montones de piedra o lugares sin visibilidad.

Y hay algo que quiero dejar muy claro: no intentes matar una serpiente. Es peligroso y, además, cumplen una función ecológica importante al controlar poblaciones de roedores. Muchos accidentes en Texas ocurren cuando alguien se acerca demasiado para “acabar con ella” y termina mordido.

¿QUÉ HACER SI VES UNA SERPIENTE O SUFRES UNA MORDEDURA?

Si te encuentras con una serpiente, la regla es simple: mantener distancia y dejarla ir. Nada de acercarse, fotografiarla de cerca para subirla a redes, intentar capturarla o jugar al experto. Si está dentro de casa o en un área donde puede representar un riesgo inmediato, las autoridades recomiendan contactar a control de animales local o a servicios especializados en manejo de vida silvestre.

Ahora, si ocurre una mordedura, hay que actuar rápido. Según el Texas Department of State Health Services:

Qué hacer:

Llamar al 911 o al Texas Poison Center Network (1-800-222-1222).

Mantener la calma y limitar el movimiento de la zona afectada.

Retirar objetos ajustados (anillos, pulseras, relojes) cerca del área de la mordedura.

Mantener la zona afectada al nivel del corazón, sin elevarla demasiado ni dejarla colgando.

Qué NO hacer:

No cortar la herida.

No succionar el veneno con la boca ni con dispositivos caseros.

No aplicar hielo directamente.

No usar torniquetes ni vendas extremadamente apretadas.

No tomar alcohol ni medicamentos sin indicación médica para “aguantar el dolor”.

Estas prácticas, aunque suenan comunes o circulan en consejos de redes sociales, pueden empeorar la situación y complicar el tratamiento en el hospital.

Las serpientes son animales que son avistados en Texas. Si bien algunas son peligrosas, la mayoría no busca hacer daño a los humanos (Foto: AFP) / CHANDAN KHANNA

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