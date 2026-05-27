Después de un abril bastante activo, con múltiples brotes de tormentas severas que afectaron distintas regiones de Estados Unidos, la actividad de tornados ha caído de forma notable en lo que va de mayo. En condiciones normales, este mes suele marcar el punto más intenso de la temporada, especialmente en las Grandes Llanuras, pero este año el panorama ha sido sorprendentemente diferente. En estados como Oklahoma no se han registrado tornados desde inicios del mes, algo inusual para esta época del año. Texas, otro de los estados más propensos, también ha reportado cifras muy por debajo de su promedio habitual, mientras que el sistema de monitoreo de NOAA apenas ha contabilizado poco más de 140 reportes preliminares, cuando lo normal en un año promedio ronda entre 250 y 300 en el mismo periodo.

Un mayo por debajo de lo esperado

De acuerdo con datos del Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA, hasta ahora se han registrado 139 tornados en mayo, pero con una distribución muy irregular y con ausencia total en zonas clave como Oklahoma.

En un mayo típico, este estado puede sumar alrededor de dos docenas de tornados, mientras que Texas suele promediar cerca de 44. Sin embargo, este 2026 la actividad ha sido mínima en comparación.

Además, la mayoría de los tornados formados han sido relativamente débiles, con solo dos eventos alcanzando categoría fuerte EF3 o superior.

Uno de los más destacados ocurrió el 6 de mayo, cuando un tornado de larga duración recorrió cerca de 82 millas entre Mississippi y Louisiana, manteniéndose en tierra por más de dos horas.

La temporada de tornados 2026 en EE.UU. muestra menos actividad de lo esperado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Abril fue activo, pero mayo cambió el patrón

El contraste con abril es evidente. Durante ese mes, el cinturón de granjas del centro del país y el Alto Medio Oeste experimentaron múltiples tormentas severas, incluyendo tornados significativos en Illinois, Iowa, Minnesota y Wisconsin.

Incluso se registró un violento tornado EF4 en Oklahoma a finales de abril, lo que hacía pensar en una temporada especialmente activa. Sin embargo, el cambio de patrón en mayo ha sido abrupto y difícil de anticipar a simple vista.

Las razones de una calmada temporada de tornados 2026 en EE.UU.

Según expertos en meteorología, esta pausa inusual en la actividad de tornados está relacionada con una combinación de factores atmosféricos de gran escala.

Uno de los principales es la transición del fenómeno ENSO, que está pasando de condiciones de La Niña hacia El Niño. Estas fases suelen modificar la circulación global de la atmósfera y, en este caso, han contribuido a reducir la energía disponible para tormentas severas.

A esto se suma una división del jet stream sobre EE.UU., con una corriente subtropical debilitada y otra rama desplazada hacia Canadá. Este patrón limita la formación de tormentas organizadas. Además, el este del país ha mantenido un patrón de “troughing”, que ha empujado aire frío hacia el sur y ha favorecido flujos secos en el centro del país, reduciendo la humedad necesaria para el desarrollo de tormentas.

Sequía y aire seco: otro freno importante

Otro factor clave es la sequía persistente en las Grandes Llanuras y la región de Four Corners, donde los niveles de precipitación están entre 3 y 6 pulgadas por debajo del promedio anual.

Este ambiente seco y caliente ha fortalecido una especie de “capa” atmosférica que inhibe la formación de tormentas, bloqueando el desarrollo vertical necesario para que se generen tornados.

La temporada de tornados 2026 en EE.UU. podría mantenerse así en los próximos días. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Lo que viene en las próximas semanas en la temporada de tornados 2026 en EE.UU.

Los pronósticos indican que estas condiciones podrían mantenerse durante parte de junio. Incluso se está configurando un patrón de bloqueo atmosférico tipo “omega block”, con alta presión estacionaria sobre el sur de Canadá que seguiría limitando la formación de tormentas severas en gran parte del centro de EE.UU.

De mantenerse este escenario, la temporada de tornados 2026 podría seguir mostrando una actividad por debajo de lo habitual, al menos en el corto plazo.

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