En situaciones específicas, muchas personas toman una solución rápida o una estrategia astuta en cualquier ámbito, sin imaginar que podría traer consecuencias severas. En el estado de Illinois, las autoridades han endurecido la vigilancia durante el proceso para obtener su licencia de conducir , detallando que existe una mala práctica que se está haciendo frecuente y, en caso de ser detectada, podría dejar a los conductores sin licencia durante un año. En esta nota, te revelaré más detalles sobre la acción que debes evitar en su totalidad.

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La iniciativa parte de la Ley HB 2983, que pretende actualizar los controles del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), adaptando sus sistemas a las herramientas y avances que ofrece la tecnología en la actualidad.

El propósito de las autoridades con esta nueva medida es comprobar que los conductores que pretendan conseguir esta credencial estén debidamente capacitados para garantizar la seguridad vial en el estado.

Evita este error y podrás obtener la licencia de conducir que te permitirá conducir sin problema alguno en las vías de Illinois. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cuál es la “estrategia” que puede suspender tu licencia de conducir por un año en Illinois

El punto más crítico de esta nueva normativa se centra en la prohibición total de dispositivos ocultos durante las evaluaciones como parte del proceso para obtener la licencia de conducir en Illinois; se penaliza específicamente el uso de micrófonos para obtener respuestas externas y el empleo de móviles para consultar información.

Entonces, si eres detectado empleando cualquiera de los métodos anteriormente mencionados puedes ser sancionado con la inhabilitación de tu derecho a tramitar este importante documento por un periodo de hasta un año .

En situaciones menos graves, el solicitante no puede pasar las pruebas correspondientes después de cumplido el periodo de 30 días.

Usando micrófonos ocultos o tu móvil durante el examen escrito ocasionaría que te suspendan por un año la obtención de la licencia de conducir. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo obtener la licencia de manejo en Illinois

Con la advertencia señalada, es importante que cumplas con el proceso para que accedas a este permiso legal de conducción. En ese caso, deberás acudir a una oficina del DMV con documentos de identificación y realices el pago correspondiente a esta solicitud .

Eso sí, deberás pasar por una serie de exámenes que componen este proceso, tales como prueba de vista, de manejo y teórica. En este último punto, es necesario que te tomes el tiempo necesario para que estudies los conceptos que te podrían consultar en la evaluación escrita.

Para que realices la solicitud, deberás tener una edad mínima de 18 años; aunque se permite la participación de jóvenes de 16 y 17 años , éstos necesitan contar con el permiso formal de los padres o un tutor legal.

Si apruebas el proceso, se te otorga una autorización temporal válida por tres meses, mientras que el documento oficial es enviado a tu domicilio en un plazo cercano a los 15 días hábiles.

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