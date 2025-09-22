El nuevo examen de educación cívica actualizado para el 2025 (que es para obtener la ciudadanía estadounidense) ya fue revelado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y, desde entonces, mucho se ha estado hablando sobre el mismo. Más que nada se ha abordado el tema de que ahora es más complicado. Dicho ello, ten en cuenta las siguientes recomendaciones si es que vas a dar el examen para obtener la ciudadanía de EE.UU.

Por si no estabas enterado(a), la evaluación en cuestión viene a ser una prueba oral con preguntas que abarcan temas esenciales sobre el gobierno y la historia de Estados Unidos. Si es que no quieres tener problemas durante el examen, tendrás que memorizar 128 interrogantes con sus respectivas respuestas correctas.

Ojo que durante la evaluación solo se te hará 20 preguntas. Para aprobar, tendrás que contestar bien al menos 12. Todo esto no ha gustado a muchas personas, ya que anteriormente los aspirantes solo debían estudiar 100 preguntas, de las cuales se les hacían 10 y nada más necesitaban responder correctamente 6 para aprobar.

A raíz de lo ya indicado, en Univision Noticias se consideró oportuno entrevistar a Jorge Cancino, editor de inmigración de Univision. Este experto en el tema, de acuerdo a un video compartido en YouTube, brindó recomendaciones útiles para toda aquella persona que dará el examen con el fin de obtener la ciudadanía estadounidense.

El examen de ciudadanía de EE.UU. es un paso crucial para quienes buscan convertirse en ciudadanos estadounidenses. (Foto: designer491 / iStock) / designer491

“Lo que cambia primero es la cantidad de preguntas. Ya no son 100. Son 128. Y no está tan enfocado para ser tan preciso, como por ejemplo, cuál es la principal ley de Estados Unidos—que es la Constitución—, sino qué hace la Constitución o qué poderes otorga. Entonces, hay que estar mejor preparado para dar una mejor respuesta. Básicamente es eso, y hay muchas preguntas nuevas”, comenzó diciendo Jorge Cancino.

“La propuesta ya está. Es la misma que estaba en 2020 y hay que ser un poco proactivo en esto. Primero, hay que estudiar, por supuesto que sí, pero hay que seguir el ejemplo que sigue esta parte de Univision, que es ‘Univision Contigo’, que invita a hacerse ciudadano, y quizás la invitación hay que extenderla. Si tienes un amigo, si tienes un vecino, si tienes un pariente que está camino a hacerse ciudadano, comenzar a apadrinarlo para entonces involucrarnos todos en este proceso para hacerse ciudadano y así lo vamos a sentir mejor. Y tomar esto como una vía, como un camino para aprender mejor los valores estadounidenses y cumplir con este reto que nos han puesto”, agregó.

El examen de ciudadanía de EE.UU. incluye preguntas sobre gobierno, historia y civismo. (Foto: designer491 / iStock) / designer491

¿Qué pasa si una persona desaprueba el examen?

Más adelante, el experto en temas de inmigración indicó que a la persona que desapruebe el examen no se le negará la ciudadanía estadounidense. En vez de eso, “le darían una segunda oportunidad para que lo vuelva a hacer. No se la pueden negar”.

“De hecho, si una persona es residente legal permanente, que es el requisito básico, sigue siendo un residente que le fue mal en el examen por nerviosismo o qué sé yo, pero puede seguir intentándolo hasta que al fin lo consiga”, puntualizó.

“Hay que tomarlo como un buen reto”

“Los nervios asustan mucho. Cuando nosotros nos hicimos ciudadanos, igual íbamos muy nerviosos, pero también hay que entender que cuando uno aprueba el examen y se convierte en ciudadano, nadie nos quita la emoción de haber pasado este reto. Hay que tomarlo como un buen reto para ser un ciudadano estadounidense, y una vez que lo consiga, votar y participar en una elección”, señaló después Jorge Cancino, antes de aconsejar que se use el español como una guía para entender mejor el inglés.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!