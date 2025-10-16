¿Estás pensando en viajar a Estados Unidos ? Quizás sientas una fuerte emoción por conocer este país, pero es necesario que cumplas con ciertas reglas. En esta ocasión, te revelaré cuáles son los artículos que no debes empacar en tu equipaje documentado , aquel que se entrega en el mostrador de la aerolínea. Presta atención a los siguientes párrafos.

Probablemente pensarás cómo es posible que existan ciertas restricciones si se trata de una maleta que permite llevar más peso de lo común (entre 23 y 25 kilos). Para ello, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) te aclara esa duda.

Sucede que tu maleta documentada debe pasar por cintas transportadoras y vehículos de carga. En este proceso, existe una mínima posibilidad de que se pueda extraviar o te tome más tiempo en recibirla cuando llegues al destino. Entonces, existen ciertos objetos que debes llevarlo contigo mismo por precaución. ¿Cuáles son?

Es importante que dichos objetos los coloques en tu bolso de mano o mochila personal. (Crédito: Freepik)

Estos son los objetos que no debes empacar en tu equipaje documentado

Objetos de valor

Esto se refiere al dinero en efectivo, tarjetas bancarias, joyas, cámaras costosas, dispositivos móviles, entre otros. Debes priorizar que estos objetos deben estar contigo en el interior de un bolso de mano o mochila personal.

Elementos críticos

Se trata de medicamentos, llaves, pasaporte, visa o cualquier documento importante. Estos objetos suelen ser importantes para tu movilidad y seguridad durante tu vuelo. Es más, podrás necesitarlos en el momento que menos imagines.

Es necesario que tu pasaporte esté contigo. Deberás guardarlo en tu bolso de mano. (Foto referencial: Freepik)

Elementos irremplazables

Esto se pueden entender a aquellos manuscritos, recuerdos familiares o documentos únicos. Existe la posibilidad de que, si los colocas en la maleta documentada, se puedan dañar.

Artículos frágiles

En caso estés pensando colocar anteojos, envases de vidrio, líquidos o cualquier objeto delicado en tu equipaje documentado, existe el riesgo de que se puedan quebrar. Es recomendable que los coloques en tu equipaje de mano.

Es sumamente importante que los objetos de vidrio deben estar colocados en tu bolso de mano. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

El DOT aconseja que sumamente importante distribuir estratégicamente los distintos artículos valiosos que colocarás en tu equipaje de mano. De esa manera, no tendrás algún inconveniente cuando te soliciten un documento o tengas temor de que se pierda algún objeto valioso.