Contar con un permiso de trabajo en Estados Unidos suele generar una sensación de seguridad entre muchos inmigrantes. Sin embargo, este documento no garantiza que una persona esté protegida frente a una detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). De acuerdo con una abogada de inmigración, todo depende del estatus migratorio de la persona y no únicamente de su autorización para trabajar.

La duda se ha vuelto cada vez más frecuente debido al incremento de los operativos migratorios y a la incertidumbre de quienes tienen solicitudes de beneficios migratorios en trámite. Ante este panorama, conocer qué significa realmente tener un permiso de trabajo puede evitar malentendidos y ayudar a comprender cómo actúan las autoridades migratorias.

ICE evalúa principalmente el estatus migratorio de los inmigrantes y no solo si cuentan con autorización para trabajar. | Crédito: U.S. Immigration and Customs Enforcement / Flickr

¿Un permiso de trabajo evita una detención de ICE?

La respuesta es no, según explicó la abogada de inmigración Kathia Quirós en una entrevista con Noticias Telemundo.

“No, no protege de una detención. Te lo voy a explicar así: tú vienes con visa de turista o con cualquier visa y aplicas para otra visa, el tiempo de espera entre una visa y el cambio, si se te vence el permiso inicial que tenías estás fuera de estatus. Y eso es todo lo que está mirando la oficina de inmigración, no está mirando que tiene el proceso pendiente, solo está mirando que estás fuera de estatus y te puede detener”, señaló la especialista.

En otras palabras, el hecho de contar con una autorización de empleo no significa, por sí solo, que la persona tenga un estatus migratorio que la proteja de una detención. Las autoridades migratorias evalúan principalmente si el inmigrante mantiene un estatus legal vigente en el país.

¿Qué explicó la abogada?

Situación Explicación ¿El permiso de trabajo protege de una detención? No. Tener una autorización de empleo no impide que ICE pueda detener a una persona. ¿Qué revisa ICE? Principalmente si el inmigrante mantiene un estatus migratorio válido en Estados Unidos. ¿Qué ocurre si vence la visa inicial? Si la persona queda fuera de estatus, puede estar expuesta a una detención, aunque tenga un proceso migratorio pendiente. ¿El trámite pendiente es suficiente? Según la abogada, el hecho de tener una solicitud en proceso no necesariamente evita una detención si la persona está fuera de estatus.

Conocer cómo actúa ICE puede ayudar a los inmigrantes a entender mejor sus derechos y riesgos migratorios. | Crédito: Flickr / ICE

¿Por qué puede existir esta confusión?

Muchas personas asocian el permiso de trabajo con un estatus migratorio permanente, cuando en realidad se trata de una autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos bajo determinadas categorías o procesos migratorios.

Por ello, los especialistas recomiendan revisar periódicamente el estado de cada caso migratorio y buscar asesoría legal cuando existan dudas sobre la vigencia del estatus o las consecuencias de un cambio de visa, especialmente si hay procesos pendientes ante las autoridades de inmigración.

La explicación de la abogada pone de relieve una diferencia importante: tener un permiso de trabajo no equivale automáticamente a estar protegido frente a una detención de ICE, ya que la situación migratoria de cada persona es el factor que las autoridades toman en cuenta al momento de realizar sus verificaciones.

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