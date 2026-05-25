Contar con una visa vigente para viajar a Estados Unidos no significa que la entrada al país esté asegurada. Al llegar a un aeropuerto o puesto fronterizo, los viajeros deben pasar una inspección realizada por agentes de U.S. Customs and Border Protection (CBP), quienes tienen la autoridad final para decidir si una persona puede ingresar o no al territorio estadounidense.

¿Por qué la visa no garantiza la entrada a EE. UU.?

El sitio web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos señala que, durante la revisión, los oficiales pueden preguntar sobre el propósito del viaje, el tiempo de permanencia, el lugar de hospedaje y los recursos económicos disponibles. También revisan antecedentes migratorios para confirmar que el visitante respetó las condiciones de viajes anteriores y que su estancia será temporal.

Si el oficial detecta inconsistencias o sospechas de incumplimiento migratorio, puede tomar medidas inmediatas.

Una de esas medidas es cancelar la visa en el mismo punto de entrada. En algunos casos, el documento es perforado, marcado o físicamente dañado para indicar que dejó de ser válido. Cuando esto ocurre, la visa ya no puede utilizarse para entrar nuevamente a Estados Unidos y el incidente queda registrado en el historial migratorio del viajero.

Las autoridades pueden cancelar una visa si detectan información falsa, violaciones migratorias o actividades no permitidas. (Foto: AFP)

Principales motivos por los que las autoridades pueden cancelar tu visa

Las autoridades estadounidenses señalan varias razones por las que una visa puede ser cancelada. Entre ellas están proporcionar información falsa, permanecer más tiempo del autorizado en visitas anteriores, intentar trabajar con visa de turista o ingresar artículos prohibidos como drogas o armas. También puede haber problemas si una persona no declara más de 10.000 dólares en efectivo al entrar al país o utiliza carriles fronterizos restringidos sin autorización.

Otras situaciones consideradas graves incluyen prestar la visa a otra persona, ayudar al ingreso ilegal de migrantes o afirmar falsamente ser ciudadano estadounidense.

¿Qué significa la anotación “CWOP” en una visa cancelada?

En algunos casos, el oficial puede cancelar la visa bajo la anotación “CWOP” (“Cancelled Without Prejudice” o “Cancelado Sin Perjuicio”), lo que generalmente significa que la cancelación no tendrá consecuencias migratorias severas para futuras solicitudes.

Si un oficial decide anular la visa, especialistas recomiendan mantener la calma y cooperar con las autoridades. Discutir o resistirse podría empeorar la situación. Quienes consideren que la decisión fue incorrecta pueden buscar orientación en el consulado de su país, aunque la decisión final sobre el ingreso corresponde únicamente al gobierno estadounidense.

Expertos recomiendan responder con honestidad y respetar las condiciones migratorias para evitar sanciones. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

¿Qué hacer si te cancelan la visa y cómo recuperarla?

El Departamento de Estado de los EE. UU. recuerda que, para volver a obtener una visa, normalmente es necesario iniciar nuevamente todo el proceso de solicitud. Dependiendo del motivo de la cancelación, algunas personas podrían necesitar un perdón migratorio antes de intentar regresar a Estados Unidos.

Las autoridades recuerdan que la mejor manera de evitar problemas es respetar las condiciones de la visa y proporcionar información verdadera durante todo el proceso migratorio.

Revisión de celulares y redes sociales: el filtro en la frontera

En los últimos años, las inspecciones migratorias en Estados Unidos también comenzaron a incluir revisiones de dispositivos electrónicos. De acuerdo con el portal oficial de U.S. Customs and Border Protection (CBP), los agentes fronterizos tienen autoridad para inspeccionar teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos de viajeros que ingresan o salen del país. Estas revisiones pueden realizarse para detectar posibles violaciones migratorias, aduaneras o de seguridad nacional.

Las autoridades estadounidenses también pueden revisar información relacionada con redes sociales durante algunos procesos migratorios. Expertos en inmigración señalan que mensajes, fotografías o publicaciones que contradigan el propósito declarado del viaje, como evidencias de trabajo no autorizado o intención de quedarse más tiempo del permitido, podrían generar problemas durante la inspección migratoria.

Cabe agregar que no existen datos oficiales que demuestren que las revisiones de teléfonos o redes sociales sean actualmente una de las causas más frecuentes de cancelación de visas. Lo que sí confirman las autoridades es que proporcionar información falsa o incumplir las condiciones migratorias puede provocar inadmisibilidad o cancelación del permiso de entrada a Estados Unidos.

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