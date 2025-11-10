Faltan menos de tres semanas para el Día de Acción de Gracias y en los aeropuertos de Estados Unidos se vive un verdadero caos por las crecientes cancelaciones y retrasos en los vuelos a lo largo del país debido al cierre del gobierno de Donald Trump que ya lleva más de 40 días, el más largo de la historia. Ante los múltiples reclamos y malestar general entre los viajeros, desde la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) enviaron un potente pedido que busca reducir los enfrentamientos y malos entendidos con sus agentes en medio del gran problema aéreo que empeora con las horas.

Mientras el gobierno está paralizado, millones de empleados federales no están recibiendo su salario, por lo que la escasez de personal ha derivado en el retraso y la cancelación de los vuelos y, conforme se acerca el jueves 27 de noviembre, la tensión es mayor porque los viajes se reducirán “al mínimo” antes de este importante feriado.

Según datos de FlightAware recogidos por CNN, el domingo 9 de noviembre se cancelaron más de 1.780 vuelos y se espera que la cifra siga aumentando en medio de la escasez de personal y las reducciones ordenadas por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). “Las dos semanas antes de Acción de Gracias vas a ver que los viajes aéreos se reducen al mínimo. Hay muchas personas que quieren regresar a casa para las fiestas, ver a sus familias, celebrar este gran feriado estadounidense (…) Muchos no podrán subirse a un avión, porque no habrá suficientes vuelos si el Gobierno no vuelve a abrir", dijo Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, en el programa “State of the Union”.

El impacto se siente en los principales aeropuertos del país. (Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) / KAMIL KRZACZYNSKI

Viajeros sufren las consecuencias del cierre del gobierno

“Nuestro primer vuelo se retrasó una hora, luego otra y ahora lleva tres horas de retraso, así que perdimos la conexión”, contó Alyssa Mince a Univision Noticias. Por su parte, otra pasajera llamada Sarah Lundeen narró que “es una sensación aterradora, da miedo, es incierto, no sabemos cuánto va a durar esto, y no haré ningún plan futuro hasta que todo esté resuelto”.

TSA advierte que los viajeros deberían “tener paciencia”

El administrador interino de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), Adam Stahl, declaró a Fox News Digital que, mientras persista el cierre, continuará habiendo un impacto significativo en los tiempos de espera debido a las llamadas de los agentes.

“Si bien [los oficiales] están increíblemente dedicados a la misión, la seguridad y el público estadounidense en general, estamos viendo impactos significativos en los tiempos de espera, y se espera que esto aumente”, dijo Stahl.

Los aeropuertos afectados incluyen Newark Liberty, Indianápolis, Nueva York, Nashville, Atlanta, Dallas-Fort Worth y Chicago O’Hare, entre otros. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

La TSA aconsejó a los viajeros llegar al aeropuerto dos horas antes de un vuelo nacional y tres horas antes de un vuelo internacional ya que en algunos lugares como Houston, LAX y Orlando los tiempos de espera pueden ser aún más largos.

“Pedimos a la gente que, por favor, respete el puesto de control (…) Por favor, lleguen con tiempo y tengan paciencia con nuestros agentes de la TSA (…) Están haciendo todo lo posible, una vez más, en circunstancias difíciles”, dijo Stahl.

El funcionario alertó que “esto va a empeorar, sobre todo por los tiempos de espera y las importantes molestias para los pasajeros… especialmente con la llegada del Día de Acción de Gracias y las fiestas navideñas”.

Mientras tanto, republicanos y demócratas continúan las negociaciones sobre un paquete financiero que podría poner fin al cierre del gobierno en Estados Unidos.

