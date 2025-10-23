Una nueva historia de padres de familias sin antecedentes criminales que están a punto de enfrentar la deportación. Lo que pensaban sería un día normal camino al trabajo terminó en una escena de terror. Un mexicano identificado como José Manuel Gómez Palma fue detenido por agentes migratorios frente a su hijo, quien logró grabar todo para denunciar el uso de la fuerza por parte de los uniformados quienes no se identificaron. Aquí te cuento los detalles que se conocen sobre este caso que llega desde Georgia, Estados Unidos.

Desde que Donald Trump asumió el poder inició el mayor programa de deportaciones en la historia del país, por lo que los hispanos vienen siendo víctimas de redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) para luego ingresar a centros de detención y, posteriormente, ser expulsados del territorio hacia sus naciones de origen.

Su hijo mayor lo acompañaba en el momento y grabó todo el incidente. (Foto: captura @univisionatlanta / YouTube)

Agentes migratorios rompen lunas de auto para detener a padre mexicano

José Manuel Gómez Palma, de origen mexicano, lleva 22 años en Estados Unidos, específicamente en Georgia, donde trabajaba en obras de construcción y fue detenido luego de que agentes migratorios interceptaran su camioneta y le rompieran los vidrios para hacerlo bajar. Todo sucedió poco después de las 7 de la mañana del pasado 29 de septiembre cuando iba camino a laborar acompañado de su hijo de 21 años, quien es ciudadano estadounidense.

Presuntos agentes de inmigración llegaron en 5 vehículos y rodearon al padre de familia. Sacaron sus armas de fuego y rompieron el vidrio del lado del piloto de la camioneta para bajarlo a la fuerza.

“Me sentí muy enojado y muy triste al ver a mi papá como un criminal, pero no es”, contó José Manuel Gómez Parra, hijo del detenido a Uivision Atlanta.

Los agentes también intentaron impedir que el joven grabara y hasta golpearon su celular, pero él se mantuvo firme en su intención de documentar todo para luego denunciar el accionar de los oficiales que estaban enmascarados. En la grabación se escucha a su padre decir en español “tengo derechos, no tienes por qué tratarme así” mientras es esposado.

Su hijo mayor grabó el brutal arresto de su padre por agentes de ICE en Georgia. (Foto: captura @univisionatlanta / YouTube)

Actualmente, el inmigrante hispano está detenido en el Centro de Detención Stewart, bajo custodia de ICE, donde ha podido recibir la visita de su familia. “Cuando lo fui a ver, mi papá se veía un poquito flaquito. Me dijo que hay muchas peleas entre la gente, que son diferentes tipos de gente”, agregó su hija Diana.

La pareja de José Manuel, quien responde al nombre de Ana, evitó mostrar su identidad por temor a los agentes migratorios, pero sí narró que “ha sido difícil, no solo por lo económico (él era el principal sustento del hogar), sino por lo que está pasando allá. Cuando me toca hablar con él me dice que no es bonito estar ahí, que no se lo desea a nadie”.

A casi un mes de su detención, la familia y amigos cercanos han iniciado una campaña comunitaria para poder reunir recursos y afrontar el proceso legal y evitar su deportación.

