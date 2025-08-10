Ante las estrictas políticas migratorias impuestas por la actual Administración , diversos inmigrantes han sido arrestados sin importar sus años de residencia en Estados Unidos o si poseen documentación legal. En un caso reciente, una mujer filipina podría enfrentar un proceso de deportación al ser detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Lo curioso es que está tramitando su Green Card .

La protagonista de este caso es Ester Soliman-Ramos. Ha vivido por más de 25 años en el condado de Lancaster; es decir, pasó gran parte de su vida en el territorio estadounidense. Sin embargo, al presentarse en una oficina de ICE para registrarse en el programa “Alternativas a la detención”, terminó detenida.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las razones de su detención se deben a contar con una orden final de deportación emitida en 2011, poseer dos arrestos por robo, conducir sin licencia y habría sujetado de manera indebida a un menor de edad.

Actualmente, se encuentra recluida en el Centro Correccional del Condado de Clinton, Pensilvania, situado aproximadamente a dos horas y media al norte de la oficina donde permanece bajo custodia.

El DHS asegura que la detención de Ester se debe por las distintas infracciones que ha cometido. (Crédito: wgaltv / YouTube)

Un golpe emocional para su familia

Los hijos de Ester aún no asimilan que su madre está arrestada. Ellos la consideran una mujer ejemplar y sin antecedentes policiales. Para su hija Sanjee, la cita de ICE a su progenitora fue una “trampa”.

Sanjee misma se encargó de patrocinar a su madre Ester para que iniciara el proceso de solicitud de su tarjeta de residencia permanente, ya que cuenta con la ciudadanía estadounidense.

La situación ha ocasionado que familiares, vecinos y grupos de defensa local inicien campañas con el propósito de recaudar fondos económicos para costear su defensa legal. Hasta la publicación de esta nota, han recolectado un total de US$ 78,719 en GoFundMe, una cifra que está cerca de los US$ 90,000 que han solicitado.

Ester seguirá a la espera de que su situación migratoria termine de la mejor forma. (Crédito: IA / Imagen referencial)