Ante las estrictas políticas migratorias impuestas por la actual Administración, diversos inmigrantes han sido arrestados sin importar sus años de residencia en Estados Unidos o si poseen documentación legal. En un caso reciente, una mujer filipina podría enfrentar un proceso de deportación al ser detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Lo curioso es que está tramitando su Green Card.
La protagonista de este caso es Ester Soliman-Ramos. Ha vivido por más de 25 años en el condado de Lancaster; es decir, pasó gran parte de su vida en el territorio estadounidense. Sin embargo, al presentarse en una oficina de ICE para registrarse en el programa “Alternativas a la detención”, terminó detenida.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las razones de su detención se deben a contar con una orden final de deportación emitida en 2011, poseer dos arrestos por robo, conducir sin licencia y habría sujetado de manera indebida a un menor de edad.
Actualmente, se encuentra recluida en el Centro Correccional del Condado de Clinton, Pensilvania, situado aproximadamente a dos horas y media al norte de la oficina donde permanece bajo custodia.
Un golpe emocional para su familia
Los hijos de Ester aún no asimilan que su madre está arrestada. Ellos la consideran una mujer ejemplar y sin antecedentes policiales. Para su hija Sanjee, la cita de ICE a su progenitora fue una “trampa”.
Sanjee misma se encargó de patrocinar a su madre Ester para que iniciara el proceso de solicitud de su tarjeta de residencia permanente, ya que cuenta con la ciudadanía estadounidense.
La situación ha ocasionado que familiares, vecinos y grupos de defensa local inicien campañas con el propósito de recaudar fondos económicos para costear su defensa legal. Hasta la publicación de esta nota, han recolectado un total de US$ 78,719 en GoFundMe, una cifra que está cerca de los US$ 90,000 que han solicitado.
