El 13 de julio, la vida de Rami Othmane dio un giro y se volvió de terror. Ese día él conducía hacia un supermercado en Pasadena, pero fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) pese a vivir en el país desde 2015 y tener su Green Card en trámite. Tras lograr su liberación, el hombre que es esposo de la directora médica del Hospital Huntington de Pasadena, habló sobre lo que vivió en un centro federal de inmigración en Los Ángeles. Él lo calificó como un lugar de “condiciones inhumanas” por lo que “tenía miedo de morir”. Aquí los detalles de su caso.

Este músico originario de Túnez se unió a la larga lista de personas que han sido capturadas dentro de la ofensiva migratoria de Donald Trump, quien prometió implementar el mayor programa de deportaciones masivas en la historia de EE.UU.. Según información reciente de Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 5,000 inmigrantes indocumentados han sido arrestados en el área de Los Ángeles desde el 6 de junio.

Esta data incluye a individuos de varios países con antecedentes penales por delitos violentos, aunque, la mayoría de los detenidos no tenían historial criminal, salvo el de no tener papeles para demostrar su permanencia legal en Estados Unidos, tal como precisó DHS.

“No me cepillé los dientes en 13 días”

El 29 de agosto, Rami Othmane ofreció una entrevista a ABC7 Los Ángeles tras regresar a casa luego de su liberación donde narró todo lo vivido. El día de la detención, él fue llevado a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en el centro de Los Ángeles, donde permaneció casi dos semanas.

“Sin dormir, solo merienda, sin cepillo de dientes (…) No me cepillé los dientes en 13 días. Son condiciones inhumanas”, dijo el hombre que lleva años interpretando música clásica árabe por todo el sur de California.

Después de su arresto, fue llevado a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en el centro de Los Ángeles. (Foto: @ramyothmane / Instagram)

Cómo fue el arresto del músico en Los Ángeles

Mientras conducía hacia un supermercado en Pasadena fue interceptado por un vehículo. Rápidamente sacó sus documentos para mostrárselos a los agentes federales de inmigración. Él estaba haciendo una videollamada por FaceTime con su esposa quien fue testigo de todo lo sucedido.

La Dra. Wafaa Alrashid escuchó a los oficiales decir “por favor, salgan del auto” y no lo pensó dos veces y subió rápidamente a su coche para dirigirse hasta la ubicación que le arrojaba el teléfono como punto donde estaba su esposo. Ahí logró ver la silueta de su cabeza en la parte trasera de un vehículo que se alejaba.

“No sabes quiénes son estas personas que te siguen. Son autos sin identificación, así que no entiendes realmente quiénes son”, dijo Othmane sobre ese día, mientras que su esposa agregó que “te lo quitan y todo tu mundo se detiene”.

Ella lo calificó como una persona “amable con la gente. Mientras estuvo allí, fue amable con todos. Incluso los oficiales del centro de detención y del Edificio Federal lo apreciaban por su amabilidad”.

Desde su liberación, Rami Othmane lleva un grillete en el tobillo y debe permanecer dentro de un radio de 70 millas de Los Ángeles. “Estoy llevando la situación bien. Estoy feliz de haber vuelto con mi familia. Estoy feliz de estar a salvo”; además, descartó estar enojado con el gobierno de Donald Trump: “No, amo a este país. Nunca culpo a un país por los errores que puedan ocurrir. Solo quiero que estos errores no le ocurran a nadie”.

Sin embargo, esto le está trayendo algunas complicaciones a nivel profesional. Según su esposa, “el monitor de tobillo nos está agobiando muchísimo. El otro día no pudo hacer su producción ni su grabación en un estudio que le encanta en Temecula porque está a más de 112 kilómetros de distancia”.

Tras su liberación, Rami Othmane lleva un grillete en el tobillo. (Foto: captura @ABC7 / YouTube)

¿Por qué fue detenido por ICE?

La directora médica del Hospital Huntington de Pasadena explicó que su esposo ha estado en EE.UU. desde 2015 y se quedó más tiempo del permitido por su visa, pero su orden de deportación fue desestimada en 2020. Ellos se casaron en marzo de 2025 e inmediatamente solicitaron una Green Card.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional señaló a principios de agosto al medio el vencimiento de su visa de turista, pero no abordó la desestimación de la orden de deportación en 2020 ni su solicitud de Green Card pendiente.

Por el momento, Rami Othmane desconoce cuánto tiempo durará el proceso de legalización y saben que afrontarán más audiencias judiciales y podría demorar meses.

