Las políticas migratorias implementadas por la Administración Trump forzaron a muchos inmigrantes regresar a su país de origen , pese a vivir por décadas en Estados Unidos. Un claro ejemplo es el caso de Wendy Ochoa, una mujer mexicana que fue deportada a pesar de haber residido en este territorio por un aproximado de 30 años.

Cuando tenía solo 2 años, tuvo que migrar al país estadounidense con sus padres en busca de una mejor calidad de vida. Su inicio no fue fácil, ya que no contaban con los documentos para ser considerados como residentes legales.

“Sufrí tanto, peleé tanto para quedarme (en Estados Unidos). Toda mi vida sufrí por esto. Mis amigas tenían trabajos, pudieron ir al colegio. Yo fui la única que no pude estudiar”, contó a Primer Impacto de Univision.

Desafortunadamente, Wendy fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y posteriormente deportada a México. Aunque es su país natal, considera que está llegando a un lugar que desconoce por completo.

Wendy pasó toda su niñez, adolescencia y juventud en tierras estadounidenses. (Crédito: Primer Impacto / YouTube)

Creyó que su destino había cambiado

Pese a este pésimo inicio, la suerte de Wendy fue cambiando poco a poco. En los últimos años, su vida comenzó a estabilizarse en este país: se casó y pudo mudarse a una casa nueva.

También emprendió un negocio de belleza que, con el tiempo, le brindó la estabilidad económica que tanto anhelaba. Ella relata que había creado una extensa clientela por su excelente servicio, pero este éxito inesperadamente llegó a su fin.

“Ya tenía todo lo que había soñado. Tenía mi carro, mi casa. Yo siento que lo perdí todo”, fueron sus palabras con mucha tristeza.

Si bien su inicio no fue fácil, Wendy pudo casarse y mudarse a su nueva casa. (Crédito: Primer Impacto / YouTube)

Teme quedarse sola

Si bien pudo encontrarse con sus familiares en México, no ha sido fácil para ella adaptarse a esta nueva realidad. Wendy padece de esquizofrenia y depresión; por lo tanto, les ha pedido a sus familiares que la acompañen, pues teme quedarse sola.

Aún sigue teniendo la idea de que algún día regresará a Estados Unidos, ya que lo considera como su hogar. Cree firmemente que no tendrá “un futuro nuevo” en tierras mexicanas.

Wendy Ochoa aún tiene la esperanza de que algún día regresará a Estados Unidos. (Crédito: Primer Impacto / YouTube)