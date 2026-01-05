El primer boceto de Nicolás Maduro en una corte de Estados Unidos se ha convertido en una imagen símbolo de un caso judicial histórico: un exmandatario latinoamericano sentado frente a la justicia norteamericana por cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. El trazo de la artista Jane Rosenberg no solo retrata la escena, ta m bién condensa el cli ma p olítico, jurídico y e m ocional que rodea a Ma duro, a su es p osa Cilia Flores y a todo su círculo cercano.​

Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables de los cargos presentados por la justicia de Estados Unidos. (Crédito: Jane Rosenberg)

El contexto del juicio contra Nicolás Maduro

Desde Nueva York, la primera audiencia marcó el arranque formal del proceso penal de Estados Unidos contra Maduro por cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos, y conspiración para poseerlos. La acusación sostiene que, durante al menos dos décadas, Maduro habría liderado una estructura que colaboró con grupos armados y carteles para enviar toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense, usando el aparato del Estado venezolano como paraguas.​

En esta primera comparecencia, Ma duro y Cilia Flores se declararon inocentes de todos los cargos, insistiendo en que siguen siendo “ presidente ” y “ pr i m era da ma ” de Venezuela y denunciando una ca p tura que describen co m o secuestro p olítico . Aun así, la fiscalía dejó claro que el caso podría derivar en condenas de cadena perpetua, lo que convierte cada gesto en la sala de audiencias en parte de una batalla de imagen y narrativa global.​

¿Qué muestra el boceto de Jane Rosenberg? Postura, manos y poder

En el boceto divulgado por medios internacionales, Maduro aparece de pie, en el centro de la escena, vestido con uniforme carcelario azul y sin esposas visibles, rodeado de abogados y agentes de seguridad. Su cuerpo ocupa un espacio amplio, el torso ligeramente adelantado y las manos juntas frente al pecho, como si intentara controlar la situación desde una aparente calma, a pesar de estar formalmente bajo custodia.​

Ese gesto de man os entrelazadas, su ma do al hecho de estar erguido m ientras m uchos a su alrededor están sentados, pr oyecta una m ezcla de desafío y necesidad de m ostrarse aún co m o figura de mand o . Al mismo tiempo, el uniforme de preso, los auriculares de traducción y la presencia cercana de custodios y abogados remarcan la pérdida objetiva de poder: el “presidente” se ve obligado a escuchar, traducido y mediado, en un espacio donde la autoridad ya no es suya.​

El “primer boceto” se vuelve una pieza clave de la conversación global: en ausencia de cámaras en la sala, el trazo de Jane Rosenberg ofrece la primera imagen oficial del nuevo tablero de poder de Maduro, ahora como acusado y no como mandatario. (Crédito: Jane Rosenberg)

Cilia Flores y el lenguaje no verbal de la defensa

Cilia Flores, sentada a escasos metros, aparece en el boceto con el mismo uniforme azul, auriculares y una venda visible en el rostro, detalle que muchos usuarios en redes leyeron como símbolo de vulnerabilidad física y política. Mientras Maduro proyecta volumen y centralidad, Flores se p ercibe en una p ostura m ás recogida, con el torso inclinado hacia la m esa y las man os cercanas al cuer p o, lo que trans m ite una defensa m ás intros p ectiva, casi de re p liegue .​

Esa diferencia de altura y posición entre ambos funciona como metáfora visual del reparto de roles: él asume el papel del líder que quiere hablarle al mundo, ella el de pieza clave del engranaje, pero concentrada en el procedimiento y en la estrategia legal. Los auriculares que comparten, conectados a la traducción simultánea, subrayan además su condición de acusados “extranjeros” en un sistema judicial ajeno, algo que sus defensas buscan explotar para alegar inmunidad de jefe de Estado.​​

El entorno: abogados, custodios y un mensaje de control

Una escena secundaria en el boceto de Rosenberg incluye a varios agentes y funcionarios judiciales alrededor de la pareja, una decisión que visualiza la narrativa de máxima seguridad y riesgo político que domina el caso. Los custodios alineados a espaldas de Maduro y Flores refuerzan la idea de vigilancia constante, mientras los abogados, en traje oscuro, representan el único “escudo” institucional del que disponen dentro de la sala.​

La composición muestra a Maduro ligeramente adelantado respecto a su equipo legal, como si se empeñara en ocupar el primer plano, algo coherente con sus declaraciones en pleno tribunal, donde se autodefinió como “prisionero de guerra” y “presidente legítimo” de Venezuela.

Lo que viene en el caso y por qué el boceto importa

Tras esta primera audiencia, la corte fijó nuevas fechas de comparecencia y audiencias de procedimiento, mientras la defensa anuncia que peleará tanto la jurisdicción como la legalidad de la captura y extradición. El expediente en el Distrito Sur de Nueva York acumula años de investigación y tiene ra m ificaciones que van desde la p olítica interna venezolana hasta la coo p eración con gru p os ar ma dos en Colo m bia y M éxico, lo que antici p a un juicio largo y geo p olítica m ente cargado .​

Por eso el “primer boceto” se vuelve una pieza clave de la conversación global: en ausencia de cámaras en la sala, el trazo de Jane Rosenberg ofrece la primera imagen oficial del nuevo tablero de poder de Maduro, ahora como acusado y no como mandatario. Esta ilustración es el punto de partida para entender no solo qué se le imputa a Maduro, sino también cómo se ve, se mueve y se defiende cuando ya no controla el escenario.