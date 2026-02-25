El noreste de Estados Unidos apenas comienza a levantarse tras el impacto de un potente nor’easter que paralizó aeropuertos, bloqueó carreteras y dejó acumulaciones históricas de nieve, cuando ya enfrenta la amenaza de una tercera tormenta invernal. Siete estados fueron declarados en emergencia después de registrarse entre 12 y 24 pulgadas de nieve en varias zonas del interior, con sectores que incluso superaron esos totales. Lo que parecía una pausa necesaria para avanzar en la limpieza y recuperación se transforma ahora en una nueva carrera contrarreloj ante otro sistema que amenaza con extender el frío y las nevadas varios días más.

Un respiro breve antes de más nieve

De acuerdo con el meteorólogo Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo, la región tendrá apenas un corto período de calma antes de que regresen las precipitaciones invernales con fuerza.

“Otras dos tormentas vienen de camino para la ciudad de Nueva York, para Hartford y también para la ciudad de Boston… hoy será un día de calma para el noreste del país, libre de actividad invernal. Pero ya tarde en la noche hacia la madrugada del miércoles estará arropando toda esta zona con más nieve”, explicó el experto.

Las áreas bajo mayor vigilancia incluyen Hartford y Boston, donde se anticipan nuevas acumulaciones que podrían volver a complicar el tránsito, especialmente en comunidades que todavía enfrentan montículos de nieve y calles parcialmente despejadas.

En EE.UU., los meteorólogos advierten que el día crítico sería entre el lunes 3 y el martes 4 de marzo. | Crédito: Telemundo 44

Entre 1 y 6 pulgadas adicionales

Según Robles, los nuevos sistemas podrían dejar entre 1 y 6 pulgadas adicionales de nieve en localidades que ya han sido castigadas por la tormenta anterior. Aunque no se esperan cifras tan elevadas como las registradas en las últimas 24 horas, el problema no es solo cuánto caerá, sino la acumulación progresiva.

El jueves hacia el viernes por la noche, un tercer sistema avanzará desde el oeste del país y volverá a cubrir de nieve sectores de Nueva York y Boston. Este patrón consecutivo podría retrasar los esfuerzos de limpieza, afectar el transporte terrestre y aéreo y mantener las temperaturas en niveles peligrosamente bajos.

“Un invierno que ha sido cruel con esta región… estas nuevas tormentas van a dificultar el proceso de recuperación y el regreso a la normalidad de los residentes en el noreste del país. Así que atentos a lo que viene”, advirtió el meteorólogo.

El día crítico podría llegar la próxima semana

Pero la preocupación no termina ahí. Joseph Martínez, meteorólogo de Telemundo 44, alertó que varios modelos de computadora proyectan la posibilidad de una tercera tormenta invernal del año entre el lunes 2 y el martes 3 de marzo, impactando especialmente a Washington D. C., así como a los estados de Maryland y Virginia.

“Faltan siete días, muchas cosas pueden cambiar en siete días. No sabemos cuánta nieve sería o cuánto hielo”, explicó Martínez, subrayando que todavía hay incertidumbre sobre la intensidad y el alcance del sistema.

El noreste de EE.UU. aún se recupera de fuertes nevadas mientras otro sistema amenaza con más frío y acumulaciones. | Crédito: Leonardo Munoz / AFP

Un invierno que no da tregua

Lo que inquieta a las autoridades no es solo la cantidad de nieve prevista, sino la persistencia del patrón invernal. Cada nueva ronda de precipitaciones se suma a una región que ya ha visto aeropuertos cerrados, autopistas colapsadas y servicios interrumpidos.

El mensaje de los expertos es claro: el noreste de Estados Unidos debe mantenerse en alerta. La calma será breve y el día crítico podría llegar en cuestión de días. El invierno, lejos de despedirse, parece dispuesto a escribir otro capítulo más en una temporada que no da tregua.

