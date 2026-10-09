Un reporte revisado atribuido al Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá sitúa en magnitud 7.7 el sismo de este viernes 9 de octubre de 2026 . Según la captura de la publicación de @igcpanamaup, el movimiento ocurrió a las 12:56:05 p. m., hora local, a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí y con una profundidad de 4 kilómetros.

Por su parte, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió hoy amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tras el terremoto de en Panamá. El temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la Ciudad de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Reporta el siguiente evento: Estado: REVISADO Fecha: 2026-10-09 Hora: 12:56:05PM hora local Magnitud: 7.2 Profundidad: 4km Localizado en Panamá a 39km al noroeste de Tonosí https://t.co/vSkY4Ls1RN — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) October 9, 2026

¿Dónde ocurrió el terremoto en Panamá y a qué hora?

Un terremoto de magnitud 7,7 en Panamá se registró este viernes a 12 kilómetros de Tonosí, en el suroeste del país, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se ubicó a unos 239 kilómetros de Ciudad de Panamá. Tras el movimiento, se activó una alerta de tsunami en el Pacífico.

Información útil Reporte revisado Fecha Viernes 9 de octubre de 2026 Hora local 12:56:05 p. m. Magnitud 7.7 Profundidad 4 kilómetros Localización 39 kilómetros al noroeste de Tonosí Estado Revisado Institución identificada Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá

Esta referencia no permite afirmar que Tonosí haya sido la localidad más afectada ni identificar todas las zonas donde se sintió el movimiento. La ubicación del evento y los efectos observados son datos diferentes: para describir las sacudidas por comunidad se necesitan reportes de intensidad o información adicional. El USGS explica que la intensidad puede variar entre lugares para un mismo terremoto.

¿Qué se sabe de daños y qué recomienda Sinaproc?

La fuente disponible no documenta heridos, fallecidos ni daños. Esa ausencia de información no permite afirmar que no hubo afectaciones. Del mismo modo, no hay en la captura un boletín que anuncie o descarte un tsunami: cualquier afirmación sobre ese aspecto requiere una comunicación oficial específica.

Como prevención general, Sinaproc recomienda conservar la calma, no correr durante un sismo, protegerse bajo un mueble resistente y alejarse de ventanas y objetos colgantes. Estas instrucciones no deben confundirse con una alerta particular sobre el evento descrito.

La preparación familiar también exige identificar zonas seguras y contar con un plan de evacuación. El Cuerpo de Bomberos de Panamá destaca que no se debe correr, empujar ni gritar y que corresponde buscar resguardo hasta que termine el movimiento. Las próximas actualizaciones deben diferenciar los parámetros sísmicos de los reportes de daños y las instrucciones de emergencia.

¿Qué hacer durante y después de un sismo?

Sinaproc recomienda mantener la calma, ubicarse en un lugar de protección sísmica y proteger la cabeza y el cuello. Si hay un elemento firme disponible, aconseja resguardarse y afirmarse debajo de él.

Los CDC resumen la respuesta durante la sacudida en tres acciones: agacharse, cubrirse y sujetarse. Una mesa resistente puede ofrecer protección frente a objetos que caen; si no existe ese refugio, se debe proteger la cabeza y el cuello con los brazos.

También es importante evitar ascensores, carreras precipitadas y la proximidad a ventanas, cornisas o tendidos eléctricos. Estas son recomendaciones generales de Sinaproc y no una confirmación de consecuencias específicas del evento descrito.