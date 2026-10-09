Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes y provocó momentos de pánico en Ciudad de Panamá, donde miles de personas salieron de los edificios por temor a posibles daños estructurales. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico se registró a las 12:56 p.m., hora local, con epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en el centro sur del país. Aunque hasta los primeros reportes no se habían informado víctimas mortales, sí se habían identificado algunos daños materiales y las autoridades comenzaron a evaluar las zonas afectadas.

El sismo se sintió en distintas regiones del territorio panameño y estuvo seguido de varias réplicas importantes, algunas de magnitud 6. Las evaluaciones preliminares abarcan principalmente sectores de Herrera, la península de Azuero, Veraguas y Los Santos, entre otras localidades. Ante esta situación, es importante que la población conozca los números de emergencia, los canales oficiales para solicitar asistencia y las vías para confirmar si existen refugios temporales habilitados en su comunidad.

¿Dónde pedir ayuda tras el terremoto en Panamá?

Las personas que necesiten asistencia médica, rescate o información sobre la emergencia deben comunicarse con los organismos correspondientes. Estos son los principales contactos reportados para solicitar ayuda:

Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y Centro de Operaciones de Emergencias (COEN) 520-4426, 520-4427 y 520-4429 WhatsApp de SINAPROC para reportes 6998-4809 Línea general de emergencias 911 Cuerpo de Bomberos de Panamá 103 Policía Nacional de Panamá 104 Cruz Roja Panameña Consulta sus canales oficiales para solicitar asistencia humanitaria y primeros auxilios

Si hay personas heridas, atrapadas o en peligro inmediato, comunícate con los servicios de emergencia y proporciona la ubicación precisa del incidente. En caso de daños estructurales, evita entrar o permanecer en edificios que puedan haber quedado debilitados por el movimiento telúrico.

¿Dónde encontrar refugios temporales en Panamá?

Las personas que deban abandonar sus viviendas por daños o por indicación de las autoridades deben dirigirse primero a una zona abierta y segura, lejos de edificios, postes, cables eléctricos y otras estructuras que puedan representar un peligro.

Tras un terremoto, el SINAPROC y los gobiernos locales pueden habilitar escuelas, gimnasios y centros comunales como albergues temporales, de acuerdo con las necesidades de las comunidades afectadas. Sin embargo, no se dispone de una lista confirmada de refugios abiertos ni de direcciones específicas para esta emergencia.

Para conocer los lugares habilitados y las instrucciones de evacuación, consulta estas fuentes:

SINAPROC: revisa su sitio web oficial y los comunicados sobre la emergencia.

revisa su sitio web oficial y los comunicados sobre la emergencia. Redes sociales de SINAPROC: consulta las publicaciones de la cuenta @SINAPROC_PANAMA.

consulta las publicaciones de la cuenta @SINAPROC_PANAMA. Juntas comunales y gobiernos locales: solicita información sobre puntos de encuentro, albergues y servicios disponibles en tu corregimiento.

solicita información sobre puntos de encuentro, albergues y servicios disponibles en tu corregimiento. Cruz Roja Panameña: consulta sobre asistencia humanitaria, primeros auxilios, centros de acopio y orientación para localizar familiares.

Antes de trasladarte, verifica que el refugio esté operativo y que su dirección haya sido confirmada por las autoridades. No todos los centros educativos, gimnasios o centros comunales funcionan automáticamente como albergues después de un sismo.

Sigue las recomendaciones de las autoridades y aléjate de estructuras dañadas. | Crédito: Sinaproc Panamá

Sigue las recomendaciones de las autoridades y aléjate de estructuras dañadas. | Crédito: Sinaproc Panamá

¿Qué hacer si tu vivienda sufrió daños por el terremoto?

Si observas grietas importantes, desprendimientos, daños en columnas o vigas, o percibes olor a gas, aléjate del inmueble y reporta la situación a los organismos de emergencia. No utilices ascensores en edificios afectados ni te acerques a cables eléctricos caídos o estructuras inestables.

También es importante mantenerse alerta ante posibles réplicas. Si te encuentras dentro de un edificio cuando comienza otro movimiento, aplica las medidas de protección sísmica recomendadas por las autoridades y evacúa cuando sea seguro hacerlo y siguiendo las instrucciones oficiales.

Las autoridades panameñas han pedido calma mientras continúan las evaluaciones de los daños. Por ello, sigue los comunicados oficiales y evita compartir información no verificada sobre víctimas, daños o supuestos refugios habilitados.

¿Cómo recibir asistencia si necesitas alojamiento o ayuda humanitaria?

Si tu vivienda quedó inhabitable o necesitas alimentos, atención médica u otro tipo de apoyo, comunícate con SINAPROC, las autoridades locales o la Cruz Roja Panameña para conocer las opciones disponibles en tu zona.

Si buscas a un familiar con quien perdiste contacto durante la emergencia, consulta los canales de la Cruz Roja y proporciona información que facilite su identificación y localización.

La ubicación y disponibilidad de los refugios pueden cambiar conforme avance la evaluación de los daños. Por eso, antes de desplazarte, confirma los anuncios oficiales y sigue las recomendaciones de los equipos de emergencia.