El desarrollo de vehículos capaces de desplazarse por tierra y elevarse en el aire vuelve a poner a prueba los límites de la industria automotriz. Tesla presentó una nueva versión de su esperado Roadster con una demostración que incluyó un despegue, una maniobra en pleno vuelo y un aterrizaje, gracias a una tecnología vinculada con los cohetes de SpaceX. Sin embargo, el vehículo que Elon Musk mostró como una apuesta por el futuro del transporte tiene un obstáculo importante: no está aprobado para circular por las vías públicas, según advierte la página del producto de la compañía.

¿El auto volador Roadster de Tesla puede circular legalmente por EE.UU.?

Por ahora, el Roadster con capacidad de vuelo no está autorizado para circular por las calles públicas. La página del producto de Tesla señala expresamente que esta versión no cuenta con aprobación para el uso en vías públicas. La restricción plantea dudas sobre cómo podrán utilizar el vehículo sus futuros propietarios y qué requisitos deberá cumplir la empresa si pretende comercializarlo para desplazamientos cotidianos.

Durante la presentación, Elon Musk no ofreció una respuesta definitiva sobre su situación legal. Cuando una persona del público le preguntó si el coche sería legal para circular por las calles, el director ejecutivo respondió que dependería de la calle y sostuvo que el vehículo sería funcional como automóvil.

En otro momento del evento, el empresario afirmó que existiría un modelo que los propietarios podrían conducir por las carreteras, aunque reconoció que no necesariamente sería legal en todas las jurisdicciones. Sus declaraciones dejan abierta la posibilidad de que Tesla busque habilitar su uso en determinados lugares, pero no confirman que haya obtenido las autorizaciones necesarias.

El auto volador de Tesla todavía no está aprobado para circular por las vías públicas. | Cortesía de Tesla, Inc.

¿Cuándo comenzará la producción del nuevo Tesla Roadster?

Elon Musk señaló que la producción del vehículo está prevista para 2028. Mientras tanto, la versión con tecnología de vuelo solo puede solicitarse mediante un proceso de invitación, de acuerdo con la información publicada por Tesla.

La compañía tampoco ha aclarado cuánto costará finalmente esta configuración. Por ello, todavía existen interrogantes sobre su disponibilidad comercial, las condiciones de compra y las limitaciones que enfrentarán quienes quieran utilizarla.

La demostración mostró un vehículo capaz de elevarse, realizar una maniobra aérea y regresar al suelo para continuar desplazándose. Para lograrlo, combina tecnología asociada con los cohetes de SpaceX y sistemas de propulsión que permiten ejecutar movimientos fuera de las capacidades habituales de un automóvil convencional.

Tesla también destacó las prestaciones del Roadster en entornos cerrados y afirmó que podría superar récords en circuitos. Sin embargo, las pruebas de rendimiento en instalaciones privadas no equivalen a una autorización para circular por carreteras públicas.

¿Qué autoridades regulan los autos voladores en EE.UU.?

Los vehículos que pueden desplazarse por el aire plantean un desafío regulatorio porque pueden quedar sujetos a requisitos distintos de los que se aplican a los automóviles convencionales. En Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA) supervisa la seguridad y las operaciones de aeronaves, mientras que la circulación por vías públicas también requiere cumplir las normas aplicables a los vehículos terrestres.

Las autoridades aeronáuticas han trabajado en marcos regulatorios para nuevas tecnologías, incluidos los aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical, conocidos como eVTOL, que algunas empresas quieren utilizar como taxis aéreos. Sin embargo, el caso de un vehículo que combina funciones automotrices y aéreas añade interrogantes sobre su certificación y las condiciones de uso.

Para que un modelo de estas características pueda operar legalmente, no basta con demostrar que puede volar o desplazarse por una carretera. Debe cumplir los requisitos de seguridad, equipamiento y operación que correspondan a cada modalidad, además de obtener las autorizaciones pertinentes.

Elon Musk dejó abiertas las dudas sobre la legalidad del Roadster en Estados Unidos y otros mercados. | Cortesía de Tesla, Inc.

¿Dónde podría utilizarse el Tesla Roadster si no está autorizado para las calles?

Mientras no cuente con aprobación para circular por vías públicas, los terrenos privados y los circuitos cerrados podrían ser algunos de los espacios donde se permita utilizarlo, siempre que se cumplan las normas aplicables y se disponga de las autorizaciones necesarias para sus operaciones aéreas.

La posibilidad de despegar y volar introduce exigencias que no se resuelven únicamente con una licencia de conducir convencional. El uso del vehículo en el aire podría requerir certificaciones, capacitación y permisos específicos, según su diseño y las características de cada operación.