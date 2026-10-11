Si serviste a Estados Unidos y vives en Texas, esta convocatoria puede beneficiar a tu comunidad: el gobernador Greg Abbott anunció la apertura de solicitudes para que organizaciones que brindan servicios a veteranos y sus familias accedan a un fondo estimado de US$31 millones en subvenciones. Los recursos corresponden al Fondo de Asistencia a Veteranos (FVA), administrado por la Comisión de Veteranos de Texas (TVC). ¿Qué entidades pueden postular, cómo y hasta cuándo? A continuación, te lo contamos.

“Texas apoya a los hombres y mujeres que vistieron el uniforme. Estas subvenciones ponen 31 millones de dólares en manos de organizaciones locales que brindan vivienda, atención de salud mental, capacitación laboral y otros servicios directos a los veteranos y sus familias. Texas siempre honrará a quienes respondieron al llamado”, declaró Abbott.

Los veteranos no solicitan directamente estas subvenciones: los recursos financian a organizaciones que les prestan servicios (Foto: Magnific)

¿EN QUÉ CONSISTE EL FONDO DE US$31 MILLONES?

La convocatoria, anunciada el pasado 5 de octubre de 2026, contempla un fondo estimado de US$31 millones para subvencionar a organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales que ofrecen servicios directos a veteranos y sus familias en Texas. No se trata de un pago individual ni de un monto garantizado para cada beneficiario.

El FVA financia servicios como asistencia económica, alimentos, transporte, asesoría legal gratuita, reparación o adaptación de viviendas, atención a personas sin hogar, salud mental y apoyo entre pares.

TVC otorga subvenciones en cinco categorías: Asistencia General, Vivienda para Héroes de Texas, Salud Mental para Veteranos, Tribunales de Tratamiento para Veteranos y Oficinas de Servicios para Veteranos del Condado.

¿Quiénes pueden postular?

La página oficial de la convocatoria vigente enumera estas entidades elegibles:

Entidad Condición principal Gobiernos locales Gobiernos municipales y de condados. Organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3) Deben estar autorizadas para operar en Texas y tener más de dos años desde la fecha efectiva de su exención fiscal. Organizaciones de miembros actuales o anteriores de las Fuerzas Armadas, 501(c)(19) Deben contar con capítulos en Texas. Organizaciones de servicios para veteranos, 501(c)(4) Deben contar con capítulos en Texas.

Las entidades también deben cumplir los requisitos legales para operar en el estado y las condiciones específicas del programa al que soliciten fondos.

No pueden postular personas individuales, empresas con fines de lucro, entidades del gobierno federal o estatal, agencias estatales, universidades ni organizaciones sin operaciones actuales o un capítulo en Texas.

¿Cómo postular?

1. Ingresar a la página oficial para solicitantes de la TVC y consultar la convocatoria vigente, denominada Request for Applications (RFA), y sus anexos. La página identifica el proceso abierto en 2026 como FY28.

2. Revisar los requisitos de elegibilidad y de la categoría de subvención que corresponda al servicio propuesto.

3. Acceder al portal de subvenciones Fluxx. Las organizaciones nuevas deben crear una cuenta; las que participaron en ciclos anteriores deben utilizar la cuenta existente.

4. Completar y enviar electrónicamente la solicitud dentro del plazo. No se aceptan solicitudes en papel ni por otras vías.

Si tienes alguna pregunta sobre la convocatoria puedes enviarla a rfaquestions@tvc.texas.gov. La TVC indica que el asunto del correo debe incluir “FY28”, el programa correspondiente y “Question”.

¿Hasta cuándo se puede solicitar?

La página oficial establece este calendario:

Apertura: 2 de octubre de 2026, a las 5:00 p.m.

2 de octubre de 2026, a las 5:00 p.m. Cierre: 2 de diciembre de 2026, a las 5:00 p.m.

Referencia horaria: hora central de Texas.