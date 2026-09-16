Una buena noticia para las personas que sufrieron daños o pérdidas por las tormentas de agosto en el centro-sur de Texas. El gobernador Greg Abbott anunció que la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) aprobó su solicitud para incluir a varias comunidades de la región en una declaración federal de desastre por condiciones climáticas severas. La medida permitirá que propietarios de viviendas, inquilinos y negocios elegibles soliciten préstamos federales de bajo interés para recuperarse. A continuación, te explicamos qué zonas fueron incluidas y cómo funciona este apoyo.

Los solicitantes deberán documentar los daños o pérdidas y cumplir los requisitos del programa de la SBA antes de que se determine el préstamo (Foto referencial: Brandon Bell/Getty Images/AFP)

¿QUÉ CONDADOS FUERON INCLUIDOS EN LA DECLARACIÓN DE DESASTRE EN TEXAS?

Los condados incluidos en la declaración federal son Atascosa, Bandera, Bexar, Comal, Guadalupe, Kendall, Medina y Wilson.

“Los texanos del centro-sur de Texas afectados por estas fuertes tormentas ahora cuentan con recursos adicionales para recuperarse y reconstruir sus vidas. Esta asistencia de la SBA brindará apoyo fundamental a propietarios de viviendas, inquilinos y empresas mientras trabajan para recuperarse de los daños”, declaró el gobernador Abbott, el 14 de septiembre de 2026.

¿CÓMO FUNCIONA ESTE APOYO?

La SBA ofrece préstamos federales de bajo interés, no pagos directos, para ayudar a personas, negocios y organizaciones elegibles a recuperarse de las fuertes tormentas y tornados de agosto de 2026 en el centro-sur de Texas. Para ello habilitó sus programas de Préstamos por Desastre para Viviendas, Préstamos por Desastre por Daños Físicos a Empresas y Préstamos por Daños Económicos (Economic Injury Disaster Loans o EIDL).

¿Quiénes pueden solicitarlo?

Pueden ser elegibles, según el tipo de pérdida y los requisitos de la SBA:

Propietarios de vivienda con daños en su residencia principal.

Inquilinos y propietarios que necesiten reparar o reemplazar bienes personales dañados.

Empresas de cualquier tamaño que hayan sufrido daños físicos.

Organizaciones privadas sin fines de lucro elegibles.

Pequeñas empresas, cooperativas agrícolas y algunas organizaciones sin fines de lucro que hayan sufrido pérdidas económicas, incluso si no tuvieron daños materiales directos.

¿Qué préstamos ofrece?

Tipo de solicitante Para qué sirve Monto máximo Propietarios de vivienda Reparar o reemplazar la residencia principal dañada Hasta US$500,000 Propietarios e inquilinos Reparar o reemplazar bienes personales, como ropa, muebles, vehículos y electrodomésticos Hasta US$100,000 Empresas y organizaciones privadas sin fines de lucro Reparar o reemplazar inmuebles, maquinaria, equipo, inventario y otros activos afectados Hasta US$2 millones Pequeñas empresas y entidades elegibles Cubrir necesidades de capital de trabajo por pérdidas económicas causadas por el desastre Hasta US$2 millones, sujeto a reglas de la SBA

Los préstamos tienen plazos de hasta 30 años. Las tasas pueden ser de hasta 3% para propietarios e inquilinos, 4% para empresas y 3.625% para organizaciones privadas sin fines de lucro; la tasa concreta y el monto aprobado dependen de la evaluación de cada caso, publica KENS 5.

¿CÓMO PEDIR ASISTENCIA?

1. Solicita en línea a través del portal de desastres de la SBA: sba.gov/disaster.

2. Para consultas, llama al Centro de Atención al Cliente de la SBA al (800) 659-2955.

3. También puedes recibir orientación presencial en el Centro de Asistencia para Préstamos por Desastre de la Biblioteca Las Palmas, en 515 Castroville Road, San Antonio, TX 78237.

4. Quienes presenten una solicitud completa por correo deben enviarla a: U.S. Small Business Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155.

5. El centro atiende lunes, miércoles, jueves y viernes, de 10 a.m. a 6 p.m.; los martes, de 12 p.m. a 8 p.m. Las personas sordas o con dificultades auditivas o del habla pueden marcar 7-1-1 para utilizar servicios de retransmisión.

Fechas importantes

La fecha límite para solicitar préstamos por daños físicos es el 9 de noviembre de 2026. Quienes soliciten un préstamo por daños económicos tienen hasta el 10 de junio de 2027 para presentar la solicitud.

OJO: recibir la declaración de desastre no implica aprobación automática: la SBA revisa la solicitud, los daños documentados, la elegibilidad y la capacidad de pago antes de decidir el monto y las condiciones del préstamo.

El programa incluye préstamos para reparar viviendas y pertenencias, así como para ayudar a negocios elegibles a reponerse tras el desastre (Foto referencial: Brandon Bell/Getty Images/AFP)