Lo que está pasando en Texas no es un tema menor, y eso lo siente cualquiera que vive aquí y depende de su trabajo para pagar la renta, mandar dinero a su familia o simplemente mantener a sus hijos. En un estado donde miles de latinos sostienen la economía desde Houston hasta Dallas, pasando por San Antonio, el Valle y ciudades de la frontera como McAllen, Laredo o El Paso, cualquier cambio en las reglas para trabajar de forma legal pega directo en la vida diaria. En los últimos años, el debate migratorio en Estados Unidos se ha ido endureciendo, especialmente en estados con políticas más estrictas como Texas. Ahora, una nueva decisión administrativa vuelve a poner en el centro a miles de trabajadores hispanos que necesitan una licencia para ejercer sus oficios, desde quienes cortan el cabello en un salón, hasta electricistas, técnicos, terapeutas o pequeños emprendedores que tratan de salir adelante sin meterse en problemas con el Estado.

Para entender mejor el alcance del cambio, hay que mirar cómo funcionan estas licencias. En Texas, profesiones tan diversas como electricistas, cosmetólogos o incluso criadores de perros necesitan autorización del estado para operar legalmente. Eso implica capacitación, exámenes y cumplimiento de normas de seguridad. Pero a partir de ahora, también implicará algo más: demostrar estatus migratorio legal.

UNA NUEVA REGLA QUE CAMBIA EL ACCESO AL TRABAJO

La decisión fue tomada por la Comisión de Licencias y Regulaciones de Texas, que aprobó por unanimidad exigir que quienes soliciten una licencia profesional prueben que se encuentran legalmente en el país.

Esta medida será implementada por el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR) a partir del 1 de mayo, y afectará potencialmente a miles de trabajadores en el estado, incluyendo a muchos hispanos que llevan años viviendo y trabajando en Texas, algunos con hijos ciudadanos estadounidenses.

Los inmigrantes que necesitan una licencia profesional para trabajar se verán perjudicados con esta decisión (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¿QUÉ CAMBIA EXACTAMENTE?

A partir de la nueva norma:

Será obligatorio presentar documentación que acredite estatus migratorio legal.

No bastará con cumplir requisitos técnicos o educativos.

El control se alineará con una ley federal vigente desde 1996.

LA BASE LEGAL DETRÁS DE LA MEDIDA

El argumento central del estado se apoya en la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996, una legislación federal que limita el acceso a ciertos beneficios públicos para personas sin estatus legal.

Según explicó el abogado del TDLR, Derek Burkhalter, la norma no exige ciudadanía estadounidense, pero sí cumplir con criterios específicos relacionados con el estatus migratorio permitido por la ley federal.

¿QUIÉNES AÚN PODRÍAN CALIFICAR?

Algunos no ciudadanos sí podrán acceder a licencias si presentan documentación válida. Por ejemplo:

Personas con asilo aprobado

Refugiados

Víctimas de trata de personas reconocidas

Residentes permanentes legales

En la práctica, esto deja fuera a una gran parte de la población indocumentada, incluyendo a personas que llevan más de una década en Texas, que pagan impuestos, que tienen familia mixta (con hijos nacidos en Estados Unidos) y que hasta ahora podían, en ciertos casos, avanzar en su oficio con una licencia estatal.

SECTORES QUE PODRÍAN VERSE AFECTADOS

Aquí es donde el impacto se vuelve más tangible, sobre todo en comunidades donde la economía local depende de pequeños negocios de latinos, como sucede en barrios de Houston, Dallas, Austin o en muchas ciudades del Valle del Río Grande.

Las licencias reguladas por el TDLR abarcan una gran cantidad de actividades.

Entre los sectores involucrados están:

Sector Ejemplos de licencias Belleza Cosmetología, extensiones de pestañas Construcción Electricistas, técnicos Servicios Terapeutas de dislexia Comercio Recicladores de autopartes Otros Criadores de perros

En muchos casos, obtener estas licencias requiere meses o incluso más de un año de formación y gastos en cursos, materiales y exámenes. Por eso, perder acceso a ellas no es un tema menor para familias que ya viven al día y que, en muchos casos, combinan varios trabajos para cubrir gastos básicos como renta, seguro del carro y comida.

PREOCUPACIONES: ECONOMÍA, INFORMALIDAD Y CONTROL

Durante la discusión previa a la aprobación, la mayoría de los comentarios recibidos por la agencia fueron en contra: más de 400 opiniones negativas frente a apenas unas decenas a favor. Muchas de esas voces, según recogieron medios locales, venían de trabajadores, dueños de pequeños negocios y organizaciones que trabajan con la comunidad inmigrante en Texas.

Quienes se oponen advierten tres consecuencias principales:

Aumento del trabajo informal: personas sin licencia podrían seguir trabajando fuera del sistema.

Menor supervisión estatal: servicios sin regulación implican más riesgos para consumidores.

Impacto económico: reducción de mano de obra en sectores clave.

La senadora estatal Sarah Eckhardt incluso estimó que la medida podría reducir entre un 8% y 10% la fuerza laboral calificada en ciertas áreas. En un estado donde es difícil conseguir cita con un buen electricista, técnico o estilista, esto podría traducirse en precios más altos, tiempos de espera más largos y más presión para los negocios que sí cumplen con todos los requisitos.

LA POSTURA OFICIAL: “PROTEGER EL SISTEMA”

Desde el gobierno estatal, la visión es completamente distinta. Un portavoz del gobernador Greg Abbott defendió la medida señalando que busca:

Evitar el uso de recursos públicos por personas sin estatus legal

Garantizar que los empleos beneficien a trabajadores autorizados

Alinear las políticas estatales con la ley federal

Además, esta decisión no llega sola. Forma parte de una serie de acciones recientes en Texas que endurecen los controles migratorios, en línea con políticas impulsadas a nivel federal tras el regreso de Donald Trump a la presidencia.

Para muchos defensores de la medida, se trata de “poner orden” y asegurarse de que solo quienes están autorizados por el gobierno federal puedan beneficiarse de licencias estatales. Para quienes la critican, en cambio, es un paso más en la criminalización de la vida diaria de los inmigrantes, incluso de aquellos que llevan años construyendo su futuro en Texas.

UN IMPACTO DIFÍCIL DE MEDIR (POR AHORA)

Hay un dato que ayuda a dimensionar el contexto: Texas tiene aproximadamente 1,7 millones de personas sin estatus legal, muchas de ellas trabajando en sectores esenciales como construcción, servicios, limpieza, comida, belleza y comercio. La presencia latina es visible en casi todas las ciudades, desde los corredores comerciales llenos de taquerías, salones de belleza y talleres mecánicos, hasta grandes obras de infraestructura donde la mano de obra hispana es mayoría.

Sin embargo, el propio TDLR reconoce que:

Menos del 2% de las licencias actuales no tienen número de Seguro Social.

No se puede asumir automáticamente que esos casos sean irregulares.

El impacto real aún es incierto.

Es decir, por ahora no hay una cifra clara de cuántas personas podrían quedar fuera del sistema de licencias, pero sí hay señales de alerta en comunidades donde muchos trabajadores estaban empezando a formalizar su oficio precisamente a través de este tipo de permisos.

UN ESCENARIO EN CONSTRUCCIÓN

El presidente de la comisión, Rick Figueroa, lo resumió con una frase bastante gráfica: esto es como “construir un avión mientras está volando”.

Y la verdad, no es una exageración. La norma entra en vigor pronto, pero todavía hay muchas dudas:

¿Cuántas personas quedarán fuera del sistema?

¿Aumentará el trabajo sin licencia?

¿Cómo responderán los sectores más afectados?

Lo que sí está claro es que esta decisión ya está generando incertidumbre entre trabajadores, estudiantes y pequeños negocios que dependen de estas licencias para salir adelante. En salones de belleza, en talleres, en clases de capacitación y en centros comunitarios de ciudades como Houston, Dallas o San Antonio, ya se habla del tema, se comparten dudas y muchos buscan información para saber si podrán renovar su licencia o aplicar por primera vez.

Para miles de familias hispanas en Texas, esta no es solo una discusión legal o política: es la diferencia entre poder seguir trabajando con cierta tranquilidad o verse empujados a la informalidad, con más riesgos, menos protección y un futuro aún más incierto.

Con esta decisión, solo las personas con estatus migratorio legal podrán obtener una licencia profesional (Foto: Freepik)

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