Llegar a fin de mes para cubrir los gastos del hogar se hace cada vez más complicado para muchas familias en Estados Unidos; y no es para menos, porque el alza del costo de vida ha obligado a muchos ciudadanos a hacer malabares con sus salarios. Sin embargo, si vives en el estado de Texas, ¿sabías que puedes aprovechar ciertas ayudas y descuentos para gastar menos? Desde días de compras libres de impuestos hasta rebajas en la luz y apoyos para la vivienda, existen alternativas concretas para reducir los gastos cotidianos. Si aún no conocías estos beneficios, a continuación te los detallamos.
LOS TIPOS DE AYUDAS Y DESCUENTOS QUE PUEDES APROVECHAR EN TEXAS
En Texas hay varios tipos de ayudas y descuentos que pueden bajar lo que gastas en compras, energía, vivienda y servicios. Pero debes tener en cuenta que casi todos hay que solicitarlos o activarlos por tu propia cuenta. Estos son:
1. COMPRAS Y “TAX HOLIDAYS” (SIN IMPUESTOS)
Hay días específicos de “vacaciones de impuestos” en Texas. ¿Qué significa? Que NO pagas impuesto estatal a las ventas (hasta 8.25% de ahorro según la ciudad). Entre ellos tenemos:
- Regreso a clases: del 7 al 9 de agosto de 2026 para ropa, mochilas y útiles menores a 100 dólares por artículo.
- Emergencias/desastres: del 25 al 27 de abril de 2026 para linternas, baterías, generadores pequeños y otros insumos de emergencia.
- Productos eficientes en energía: del 23 al 25 de mayo de 2026 en ciertos electrodomésticos eficientes sin impuestos.
2. ELECTRICIDAD Y ENERGÍA MÁS BARATA
Muchos proveedores privados ofrecen planes con descuentos, devolución de porcentaje o meses gratis si cumples ciertas condiciones (consumo mínimo, facturación electrónica, etc.). Algunos ejemplos de estos beneficios que existen en el mercado son:
- Reembolso del 5% mensual sobre lo que consumes en electricidad.
- Créditos de hasta 150 dólares en la factura si superas cierto consumo.
- Un mes de electricidad gratis (por ejemplo, el mes 12 del contrato).
- Planes sin cargo base y 2 dólares de descuento por inscribirte a facturación electrónica.
- Descuentos de hasta 50% en los cargos de energía durante los picos de verano e invierno en algunos planes promocionales.
Además del mercado privado, hay programas de asistencia para hogares de bajos ingresos que ayudan a pagar luz o mejorar aislamiento y equipos para que consumas menos, publica Texas Law Help.
3. VIVIENDA: RENTA Y COMPRA
Para renta, puedes tener ayudas como:
- Section 8 (Housing Choice Voucher), que paga parte del alquiler si cumples requisitos de ingreso, precisa Texas.gov.
- Viviendas con Crédito Fiscal (LIHTC), que son apartamentos con renta reducida para personas de ingresos bajos y moderados.
Para compra de casa, hay programas estatales y locales:
- “My First Texas Home” (TDHCA): hipoteca a tasa fija por debajo del mercado y hasta 5% de asistencia para enganche y costos de cierre, para compradores por primera vez (o que no hayan sido dueños en 3 años).
- TSAHC “Home Sweet Texas”: ayuda de 3–5% del monto del préstamo como asistencia para el enganche, generalmente perdonable para ingresos bajos y medios.
- Programas locales como subsidios de hasta US$7,500 para comprar vivienda en ciertas ciudades (por ejemplo, UPCAP en el área de Dallas).
Vale mencionar que estos programas casi siempre se gestionan a través de prestamistas/“lenders” aprobados: tú no aplicas directo al estado sino que el banco o prestamista tramita el beneficio dentro del préstamo.
4. BENEFICIOS PÚBLICOS PARA COMIDA, SALUD Y OTROS GASTOS
Si tus ingresos son bajos, puedes reducir muchos gastos básicos usando programas públicos:
- SNAP (food stamps), WIC y bancos de alimentos para reducir el gasto en supermercado.
- Medicaid, CHIP y otros programas médicos para bajar el costo de seguros y atención.
- Programas de asistencia en efectivo o apoyo para facturas esenciales según tu situación familiar (por ejemplo, padres con niños, personas con discapacidad, adultos mayores).
Texas Health and Human Services explican cómo aplicar y qué documentos necesitas. Simplemente haz clic aquí.
5. DESCUENTOS Y AYUDAS LOCALES (CIUDADES Y CONDADOS)
Además de lo estatal, ciudades y condados en Texas suelen tener:
- Programas de alivio en impuestos a la propiedad para adultos mayores, personas con discapacidad o veteranos.
- Descuentos en servicios municipales (agua, basura, transporte público) para ciertos niveles de ingreso.
- Bancos de alimentos, distribución de comida y programas comunitarios financiados por organizaciones sin fines de lucro.
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