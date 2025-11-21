Expertos en meteorológica ha lanzado una advertencia a los residentes de Texas, ya que existe el pronóstico de fuertes lluvias e inundaciones en las distintas localidades que conforman este estado. Por esa razón, es necesario que sepas cómo actuar para protegerte de estos fenómenos climáticos, ya sea si estás conduciendo en la autopista o permaneces en el interior de tu hogar. A continuación, te brindaré una serie de precauciones esencial para minimizar los riesgos.

Ante las temperaturas bajas que se registrarán en este estado, es probable que una persona pueda contraer ciertas condiciones médicas, tales como hipotermia y congelamiento, o agravar enfermedades respiratorias, tal el caso de la neumonía y bronquitis.

Qué medidas tomar ante las alertas de lluvia e inundaciones en Texas

Según las palabras de un especialista médico a Noticias Telemundo, es necesario que una persona use las prendas adecuadas contra el frío en caso deba trabajar fuera de casa y evitar zonas donde se registren bajas temperaturas.

También enfatizó mostrar preocupación por aquellas personas con bajas defensas, tales como niños y adultos de avanzada edad. “Se debe cuidar a las personas más vulnerables. Todos somos vulnerables ante el frío, pero hay individuos que son más vulnerables”, expresó.

Se recomienda usar prendas que abriguen, debido al alto frío que se registrará en Texas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Para prevenir cualquier accidente en el hogar, el teniente del Departamento Bomberos de El Paso, Juan Acuña, recomienda a los residentes que usen dispositivos que detectan el humo y monóxido de carbono ante una posible presencia de fuego.

En caso cuentes con artículos que contrarrestan el frío que no estés usando actualmente, puedes donarlos a cualquier estación de bomberos de la mencionada ciudad a fin apoyar a otros residentes de escasos recursos.

Entre otras recomendaciones, en caso estés residiendo en una área propensa a inundaciones, debes desconectar los electrodomésticos y los servicios públicos (electricidad y gas), solo si es necesario. Además, si te ordenan que evacúes, tienes que hacerlo inmediatamente.

Ante la posibilidad de constantes lluvias, podría registrarse inundaciones en distintas localidades de Texas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cómo mantenerme informado sobre los cambios en la alerta meteorológica en Texas

Para ello, te aconsejo que revises las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) a través de la radio, la televisión local o través de su página web.

