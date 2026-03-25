Texas vive este miércoles 25 de marzo una jornada de calor inusualmente intenso, con temperaturas que se acercan o superan récords históricos para la fecha. El Servicio Meteorológico Nacional (National Weather Service, NWS) ha emitido avisos por calor y riesgo elevado de incendios forestales, especialmente en el Panhandle y en el sur-centro del estado. Esta combinación de altas temperaturas, baja humedad y vientos moderados crea un entorno propicio para que cualquier chispa pueda convertirse en un incendio peligroso.

Las previsiones oficiales indican que el calor será más intenso durante la tarde, con sensación térmica aún mayor en zonas urbanas por el efecto de “isla de calor” en ciudades como Austin, Dallas y Houston. Las autoridades piden a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del NWS y de los servicios locales de emergencia, que actualizan los avisos en tiempo real.

Temperaturas ciudad por ciudad: así será el miércoles en Texas

De acuerdo con el NWS, las máximas previstas para este miércoles 25 de marzo en las principales áreas metropolitanas de Texas son las siguientes:

Amarillo: hasta 95 °F (aprox. 35 °C), con ambiente muy seco y condiciones propicias para incendios.

Austin y San Antonio: alrededor de 90 °F (unos 32 °C), con cielo mayormente despejado y radiación solar intensa en horas centrales del día.

Dallas: cerca de 89 °F (31,6 °C), con una tarde calurosa que se sentirá más pesada en zonas con alta urbanización.

Houston: máximas en torno a 84 °F (28,8 °C), después de una densa niebla matutina que se disipa alrededor de las 10 a. m.

Aunque Houston tendrá una temperatura algo más moderada, el contraste entre la niebla de la mañana y el calor de la tarde puede afectar la calidad del aire y la visibilidad durante las primeras horas del día. En zonas rurales del Panhandle y del sur-centro, el factor más crítico no es solo el calor, sino la sequedad del ambiente, que favorece la rápida propagación del fuego en pastizales y áreas agrícolas.

Riesgo de incendios forestales: por qué hoy es un día crítico

El NWS advierte que la combinación de temperaturas inusualmente altas, baja humedad relativa y vegetación seca eleva de forma significativa el riesgo de incendios forestales en buena parte de Texas. Cuando la humedad del aire es baja y los suelos y pastos arrastran varios días secos, cualquier fuente de ignición —como una quema al aire libre, una colilla mal apagada o chispas en carretera— puede originar un incendio de rápida expansión.

Los avisos emitidos para el Panhandle y el área sur central del estado se orientan a que la población evite actividades que generen fuego o chispas al aire libre. Además, los servicios de emergencia piden estar atentos a columnas de humo, cambios bruscos en el viento y avisos de evacuación que puedan surgir en caso de que se inicie un incendio cercano.

Recomendaciones clave para residentes de Texas ante el calor extremo

Ante esta ola de calor, las autoridades de salud pública y el NWS recomiendan una serie de medidas prácticas para reducir el riesgo de golpes de calor, deshidratación y otros problemas asociados a las altas temperaturas.

Hidratarse de forma constante, incluso si no se siente sed, priorizando agua sobre bebidas azucaradas o con alto contenido de cafeína.

Evitar la exposición prolongada al sol entre el mediodía y las 4 p. m., cuando la radiación es más intensa y el cuerpo se sobrecalienta con mayor facilidad.

Usar ropa ligera, de colores claros y tejidos transpirables, así como sombrero o gorra y protector solar de amplio espectro.

Revisar el estado de personas vulnerables, como adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, que son más sensibles a cambios bruscos de temperatura.

No dejar niños, personas mayores ni mascotas dentro de vehículos estacionados, ni siquiera por pocos minutos, ya que la temperatura interna puede subir rápidamente a niveles mortales.

Cómo prepararse frente al riesgo de incendios en tu comunidad

Además de las medidas contra el calor extremo, el contexto de alto riesgo de incendios forestales exige que las comunidades texanas refuercen su preparación. Aunque no todos los condados enfrentan el mismo nivel de peligrosidad, las normas básicas de prevención ayudan a proteger viviendas, infraestructura y ecosistemas.

Algunas pautas recomendadas por agencias de manejo de emergencias incluyen:

Mantener despejada de pasto seco, hojas y materiales inflamables la franja inmediata alrededor de la vivienda.

Evitar quemas de basura o restos vegetales durante jornadas con avisos de riesgo elevado o crítico de incendios.

Respetar las restricciones locales sobre uso de fuegos artificiales, parrillas de carbón o fogatas en parques y zonas rurales.

Tener un plan familiar de evacuación, con rutas alternativas y un punto de encuentro fuera de la zona de riesgo.

En caso de declararse un incendio cercano, las autoridades insisten en seguir únicamente la información oficial, ya sea de los departamentos de bomberos, la oficina del sheriff del condado o los servicios de protección civil. Esto permite reaccionar a tiempo, evitar rutas bloqueadas y priorizar la seguridad de las personas por encima de la protección de bienes materiales.

Dónde informarte en tiempo real si vives en Texas

Para los residentes texanos, contar con fuentes confiables y actualizadas es esencial en jornadas como la de este miércoles 25 de marzo. El NWS ofrece pronósticos por ciudad, avisos de calor extremo y mapas detallados de riesgo de incendios en su portal web y aplicaciones oficiales. Además, los gobiernos de condado y las ciudades principales suelen difundir alertas a través de redes sociales, mensajes de texto y sistemas de aviso de emergencia.

Medios nacionales y regionales, como La Nación en su cobertura en vivo de Texas, amplifican estos reportes oficiales y los complementan con contexto local y explicaciones adicionales. Tomar decisiones informadas, ajustar las actividades al aire libre y seguir las indicaciones de las autoridades es clave para atravesar con seguridad esta ola de calor que, según los pronósticos, marca un hito inusual para finales de marzo en el Estado de la Estrella Solitaria.