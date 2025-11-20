El clima en gran parte de Estados Unidos continúa sin tener un pronóstico alentador a poco de iniciarse las celebraciones por el Día de Acción de Gracias. Una de las zonas más afectadas es Texas donde se han emitido alertas por inundaciones por la posibilidad de acumulaciones significativas de lluvia en corto tiempo, especialmente en áreas urbanas, carreteras y zonas con drenaje deficiente. Ante esto, el meteorólogo Gabriel Torres advirtió en Univisión la importancia de saber qué hacer antes, durante y después para mantenerse a salvo. Aquí la información que necesitas conocer para estos días.

Según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) de Fort Worth, se emitió un aviso de inundaciones repentinas debido a tormentas que han generado acumulaciones de entre 1 y 3 pulgadas de lluvia, con pronósticos de 0.5 a 1 pulgada adicional en las próximas horas. Esto se debe a que un sistema de baja presión en desarrollo avanza desde el desierto del Suroeste hacia las Llanuras del Sur.

Hay que tener en cuenta cuáles son las medidas preventivas para antes, durante y después de una inundación en tu área.(Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

Qué zonas de Texas están bajo alerta

Las acumulaciones previstas son significativas:

50 a 100 mm (2–4 pulgadas) en amplias zonas,

Con cantidades aisladas que podrían superar los 150 mm (6 pulgadas) al sureste de la línea Brownwood–Brady–Menard–Sonora.

Estas cifras son suficientes para provocar inundaciones repentinas, desbordes de arroyos, crecidas en ríos y afectaciones en áreas bajas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido múltiples Flood Watches para varias regiones del estado ante el riesgo elevado de inundaciones:

1. NWS San Angelo (miércoles 19 en la tarde – jueves en la noche)

Condados en alerta:

Brown

Kimble

Mason

McCulloch

Menard

San Saba

Sutton

Aquí podrían registrarse las lluvias más intensas, con posibilidad de superar los 150 mm en puntos aislados.

2. NWS Austin/San Antonio (desde el miércoles en la noche – jueves en la noche)

Condados incluidos:

Val Verde, Edwards, Real, Kerr, Bandera, Gillespie, Kendall, Blanco, Hays, Travis

Medina, Bexar, Comal, Burnet, Llano, Kinney, Uvalde y Williamson

En esta amplia región, que incluye el corredor Austin–San Antonio y la zona de la I-35, se estiman acumulaciones de 25 a 75 mm (1–3 pulgadas), con picos aislados de hasta 150 mm. Las áreas con peor drenaje y los cauces pequeños serán especialmente vulnerables a inundaciones súbitas.

Zonas donde el riesgo será mayor: según la trayectoria del sistema, las áreas al este de Edwards Plateau y las cercanas al corredor I-35 concentrarán la mayor actividad.También se espera un impacto notable en partes del Hill Country y el Edwards Plateau, donde ya se activaron las vigilancias por inundación.

Prepara un kit de emergencia y conoce las rutas de evacuación de tu zona. (Foto: @gabrieltorrestv / Instagram)

Qué hacer y qué no para estar a salvo en las inundaciones en Texas

El meteorólogo Gabriel Torres advirtió en Univisión que es importante saber qué hacer antes, durante y después para mantenerse a salvo.

Antes: Ten un plan de comunicación, un kit de emergencia con agua y comida para mínimo 3 días y no olvides guarda documentos importantes en bolsas de plástico selladas; revisa rutas de evacuación en tu área. Tener costales de arena, obedecer los letreros y cargar los celulares.

Durante: No cruces calles inundadas y es crucial que noconduzcas por aguas en movimiento ni camines por ellas; busca un terreno alto inmediatamente y sigue las indicaciones de las autoridades.

Después: No regreses a zonas afectadas o que no hayan sido declaradas como seguras por las autoridades, revisa los daños con precaución y mantente informado.

Recomendaciones para los próximos días

Evitar manejar en zonas inundadas, especialmente de noche.

Mantenerse informado por las oficinas locales del NWS.

Preparar rutas alternativas si se viaja por el corredor I-35 o el Hill Country.

Prestar atención a cauces cercanos, arroyos y áreas bajas.

