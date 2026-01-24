Uno de los estados que resultará gravemente impactado con la llegada de la megatormenta invernal a Estados Unidos es Texas. No solo registrará nevadas y un drástico descenso en sus temperaturas, también se espera la formación de hielo, lo cual es considerado peligroso por los expertos en meteorología. Ante este inminente escenario, los conductores están expuestos a sufrir accidentes de tránsito por la presencia de hielo negro en las carreteras. Sin embargo, es posible evitar cualquier desgracia si se cumple ciertas recomendaciones. A continuación, te compartiré unos consejos esenciales que marcarán la diferencia cuando te desplaces por las autopistas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) señaló que este evento meteorológico impactará desde el Suroeste, pasando por el Centro, el Valle del Ohio y Sudeste, hasta llegar Noreste del país.

Por consecuente, el Estado de la Estrella Solitaria está bajo aviso de tormenta invernal, con altas probabilidades de nieve, aguanieve y lluvia congelante. Ante la advertencia, su gobernador, Greg Abbott, declaró en emergencia a más de 130 condados.

Entonces, es altamente probable que este sábado 24 y domingo 25 de enero, las diversas autopistas de Texas presenten hielo negro. Si bien lo recomendable es quedarse en casa hasta que se mejoren las condiciones, hay personas que necesitarán viajar por razones personales. Por lo tanto, deben cumplir pautas claves.

Para este fin de semana, el Estado de la Estrella Solitaria registrará un frío extremo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Consejos para conducir en Texas ante riesgo de hielo negro

A continuación, te compartiré una serie de recomendaciones indicadas por MedStar Healthcare y la organización My35.org. No son difíciles de cumplir; al contrario, serán capaces de salvaguardar tu vida durante el trayecto que realices.

Antes de que realices el viaje, es importante que verifiques el estado de tu vehículo, tales como neumáticos, frenos, luces delanteras y traseras. Además, deberá estar abastecido con la gasolina necesaria.

Es fundamental que tu coche cuente con un kit de emergencia, el cual deberá estar equipado con linterna, cables de pasar corriente, chaleco reflejante, entre otros artículos necesarios en caso quedes varado.

Cuando estés a punto de desplazarte, abróchate el cinturón. En pleno viaje, trata de mantener cierta distancia y conduce a velocidad baja; el hielo negro ocasiona que el vehículo pierda tracción y no frene a tiempo.

En el hipotético caso de que tu vehículo patine, no trates de frenar bruscamente; solo tienes que mantener el volante fijo en la dirección correcta. Es importante que mantengas la calma en todo momento.

Es recomendable conducir a baja velocidad y mantener distancia entre autos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Pronóstico climático para Texas este fin de semana

Según el NWS, las ciudades que conforman el norte, centro y sur de Texas están bajo riesgo de tormenta invernal, tormenta de hielo y frío extremo. Se espera que, durante este fin de semana, el estado presente temperaturas por debajo de los 0 grados, con sensaciones térmicas que llegarán a -12 °F.

