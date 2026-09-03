Texas realizará su próximo cambio de hora el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando termina el horario de verano en Estados Unidos. A las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora y volverán a marcar la 1:00 a. m., por lo que esa hora se repetirá. Para millones de hispanos que viven en ciudades como Houston, Dallas, San Antonio, Austin, El Paso o Fort Worth, el ajuste implica una hora adicional de descanso, pero también amaneceres y atardeceres más tempranos durante los próximos meses. A continuación, te detallamos todo lo que tienes que saber sobre el final del Daylight Saving Time (DST) en el popularmente conocido como “Estado de la Estrella Solitaria”.

ESTADOS UNIDOS, 19/08/2026.- Cambio de horario en EE.UU. 2026: fecha y hora del ajuste, cuándo comienza el invierno, qué estados cambian el reloj y cómo hacerlo en Florida, Texas y Nueva York. FOTO DE HADAWAY PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES / HADAWAY

Fecha y hora del cambio en Texas

El cambio conocido popularmente como “horario de invierno” será el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán cambiar a la 1:00 a. m., con lo que oficialmente concluye el horario de verano (Daylight Saving Time) y comienza el horario estándar.

Esto significa que la madrugada del domingo tendrá una hora repetida: después de marcar las 1:59 a. m., el reloj volverá a indicar la 1:00 a. m. Por ello, quienes trabajen en turnos nocturnos, viajen o tengan vuelos programados deben verificar con anticipación el horario de sus servicios.

En la mayor parte del estado, incluidas Houston, Dallas, San Antonio, Austin, Fort Worth, McAllen, Corpus Christi y Laredo, el cambio será de Central Daylight Time (CDT) a Central Standard Time (CST). El nuevo horario estándar corresponde a UTC-6.

¿Se atrasa o adelanta el reloj por el cambio de horario en Texas?

En noviembre de 2026, el reloj se atrasa una hora. Cuando sean las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre, debes volver el reloj a la 1:00 a. m.

Una forma sencilla de recordarlo en inglés es: “fall back”, es decir, en otoño los relojes retroceden. Como resultado, la mayoría de las personas tendrá una hora extra durante esa madrugada.

Los dispositivos conectados a internet —como teléfonos, computadoras, smartwatches, televisores inteligentes y muchos vehículos— suelen actualizarse automáticamente. Sin embargo, conviene revisar relojes de pared, microondas, hornos, despertadores tradicionales y otros equipos que requieran ajuste manual.

El cambio también modifica la luz del día: desde el 1 de noviembre, el amanecer y la puesta de sol ocurren aproximadamente una hora antes según el reloj, una consecuencia prevista al regresar al horario estándar.

¿Es o no el inicio del invierno en Texas?

No. El 1 de noviembre no marca el inicio astronómico del invierno en Texas ni en el resto de Estados Unidos; solamente corresponde al final del horario de verano y al regreso al horario estándar.

La expresión “horario de invierno” se utiliza de forma coloquial porque el ajuste ocurre durante el otoño y permanece vigente durante los meses fríos. Sin embargo, no es un nombre oficial de la estación ni significa que el invierno haya empezado ese día.

En pocas palabras, se trata del “fin del horario de verano” o el “regreso al horario estándar” y no el comienzo del invierno per se. Esto evita confundir el cambio del reloj con el calendario astronómico o las condiciones meteorológicas, que pueden variar ampliamente entre el norte, el centro, la costa del Golfo y el oeste de Texas.

¿Qué zonas de Texas aplican al cambio de horario?

La mayor parte de Texas utiliza la Hora Central y aplicará el cambio de horario del 1 de noviembre de 2026. Esto incluye las principales áreas metropolitanas y comunidades hispanas del estado, como Houston, Dallas-Fort Worth, San Antonio, Austin, El Paso, McAllen, Brownsville y Laredo.

No obstante, Texas tiene dos zonas horarias:

Zona horaria Áreas y ciudades de referencia Cambio el 1 de noviembre Hora Central Houston, Dallas, Fort Worth, Austin, San Antonio, Corpus Christi, Laredo, McAllen, Brownsville y la mayor parte del estado Sí: pasa de CDT a CST; de 2:00 a. m. vuelve a ser 1:00 a. m. Hora de la Montaña El Paso y Hudspeth County, en el extremo oeste Sí: sigue el mismo calendario de cambio; de MDT a MST, atrasando una hora a las 2:00 a. m.

Aunque El Paso y algunas zonas del oeste siguen la Hora de la Montaña, también adoptan el mismo calendario federal de horario de verano: los relojes se atrasan una hora en la madrugada del domingo 1 de noviembre.

HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 06/03/2026.- Guía práctica del horario de verano 2026 en Texas con fechas, horarios, tablas y recomendaciones para mantener sincronizados tus relojes, sistemas de climatización y equipos de transporte. FOTO DE TENKENDE PARA ISTOCK PHOTO Y GETTY IMAGES / TENKENDE

Preguntas frecuentes (FAQ) del cambio de horario en Texas 2026

¿Cuándo cambia la hora en Texas en 2026?

Texas cambiará la hora el domingo 1 de noviembre de 2026. El horario de verano termina a las 2:00 a. m. de esa madrugada.

¿El reloj se atrasa o se adelanta en Texas?

El reloj se atrasa una hora. A las 2:00 a. m., la hora volverá a ser la 1:00 a. m., por lo que esa madrugada se repite una hora.

¿A qué hora cambia el horario en Houston, Dallas y San Antonio?

En Houston, Dallas, San Antonio y la mayoría de las ciudades texanas, el cambio ocurre a las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre de 2026. A esa hora, los relojes regresan a la 1:00 a. m. porque esas ciudades están dentro de la Hora Central.

¿El Paso cambia de hora el mismo día?

Sí. El Paso se encuentra en la Hora de la Montaña, pero también finaliza el horario de verano el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., pasa de Mountain Daylight Time (MDT) a Mountain Standard Time (MST) y atrasa el reloj una hora.

¿El cambio de horario significa que empezó el invierno?

No. Aunque mucha gente lo llama “horario de invierno”, el ajuste del 1 de noviembre solo indica el fin del horario de verano y el retorno al horario estándar. No es el inicio oficial de la estación de invierno.

¿Los celulares cambian la hora automáticamente?

En general, sí. Los teléfonos inteligentes, computadoras y otros dispositivos conectados a internet suelen aplicar automáticamente el ajuste horario. Aun así, es recomendable comprobar la configuración de zona horaria automática y actualizar manualmente los relojes analógicos o aparatos sin conexión.