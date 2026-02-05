Texas, con su vasta extensión y múltiples centros urbanos, afrontará de nuevo en 2026 el cambio de horario que sincroniza al estado con el calendario federal del horario de verano. El domingo 8 de marzo, a las 2:00 a. m., relojes en Houston, Dallas, San Antonio, Austin y El Paso se adelantarán una hora para marcar las 3:00 a. m., y el domingo 1 de noviembre, a las 2:00 a. m., se atrasarán hasta la 1:00 a. m. para regresar al horario estándar.

Esta pieza profundiza en cómo adelantar y atrasar correctamente tus relojes según la zona horaria, las razones económicas y legales detrás del DST en Texas, los dispositivos que suelen quedar desfasados y las recomendaciones para que el cambio no afecte la seguridad, la productividad ni la vida familiar.

¿Cuándo cambia la hora en Texas en 2026?

En Texas, el horario de verano 2026 inicia el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan una hora para marcar las 3:00 a. m. El horario estándar regresa el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasan de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

Fechas clave del horario de verano en Texas 2026

Evento Zona principal Ajuste 2026 Inicio horario de verano (DST) Central / Mountain 8 de marzo, 2:00 → 3:00 a. m. Fin horario de verano Central / Mountain 1 de noviembre, 2:00 → 1:00 a. m.

¿Cómo se debe ajustar el reloj en Texas?

Texas se ubica principalmente en la zona Central Time, con una pequeña franja en Mountain Time, pero todas las áreas que observan DST siguen el mismo calendario de adelantar en marzo y atrasar en noviembre. El cambio legal se realiza de madrugada; sin embargo, es práctico ajustar los relojes manuales antes de dormir.

Instrucciones para el cambio de hora en Texas:

Noche del 7 al 8 de marzo de 2026:

Adelanta el reloj 1 hora antes de acostarte (por ejemplo, de 10:00 p. m. a 11:00 p. m.).

Oficialmente, el domingo el reloj pasa de 2:00 a. m. a 3:00 a. m.

Noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2026:

Atrasa 1 hora todos los relojes manuales.

A las 2:00 a. m., el reloj vuelve a marcar la 1:00 a. m.

Dispositivos a revisar en hogares texanos:

Relojes de cocina, microondas, hornos, cafeteras programables.

Sistemas de riego, termostatos y controles de aire acondicionado con programación horaria.

Relojes de pared, despertadores tradicionales y radios despertador.

Tableros de vehículos más antiguos sin sincronización automática.

¿Por qué Texas aplica el horario de verano y qué señalan las autoridades?

Texas adopta el horario de verano siguiendo la normativa federal y el calendario general de Estados Unidos. La lógica detrás del DST en el estado combina razones económicas, energéticas y de sincronización con otros estados de la zona Central y Mountain.

Motivos principales en el contexto texano:

Alineación con la mayor parte del país en horarios comerciales y financieros, especialmente con otros estados de la zona Central.

Potencial reducción en consumo de iluminación en ciertas horas de la tarde, sobre todo en grandes centros urbanos.

Facilitación del comercio interestatal, transporte y logística que dependen de horarios coordinados.

Cumplimiento de la legislación federal mientras no se modifiquen las reglas sobre horario de verano.

¿Qué ciudades de Texas deben ajustar la hora y cómo las afecta?

Las principales ciudades de Texas, como Houston, Dallas, San Antonio y Austin, se encuentran en Central Time y siguen el mismo patrón de cambio de hora. Algunas áreas del oeste de Texas, en Mountain Time, también aplican el DST de forma coordinada.

Ciudades de Texas donde se siente con más fuerza el cambio de horario:

Houston, Dallas, San Antonio, Austin, Fort Worth en Central Time.

El Paso y áreas del oeste del estado en Mountain Time.

Así se deben modificar la hora del reloj en Texas

Ciudad Zona horaria Inicio DST 2026 Fin DST 2026 Comentario Houston Central Time 8 de marzo, 2:00 → 3:00 a. m. 1 de noviembre, 2:00 → 1:00 a. m. Misma regla en Dallas, San Antonio y Austin. Dallas Central Time 8 de marzo, 2:00 → 3:00 a. m. 1 de noviembre, 2:00 → 1:00 a. m. Afecta horarios laborales y escolares. El Paso Mountain Time 8 de marzo, 2:00 → 3:00 a. m. local 1 de noviembre, 2:00 → 1:00 a. m. local Ajuste con referencia a Mountain Time.

¿Qué consejos seguir en Texas para el cambio de horario 2026?

El tamaño del estado y la diversidad de actividades económicas hacen importante una buena planificación del cambio de hora. Desde trabajadores del campo hasta empleados de oficinas y del sector energético, todos pueden verse afectados por el ajuste.

Recomendaciones clave en Texas:

Ajusta gradualmente tu horario de sueño antes del cambio de marzo para reducir la sensación de cansancio.

Verifica horarios de transporte, sobre todo autobuses y vuelos tempranos, para evitar llegar una hora tarde.

En sectores sensibles como salud, energía y transporte, confirma que los sistemas tengan la hora correcta para registros y turnos.

Si tienes hijos, habla con ellos sobre el cambio y ajusta rutinas de comida y sueño con anticipación.

Usa despertadores confiables el lunes posterior al cambio de marzo, para no llegar tarde al trabajo o a clases.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en Texas 2026

¿Texas cambia la hora en 2026?

Sí, el estado inicia el horario de verano el 8 de marzo de 2026 adelantando el reloj una hora y vuelve al horario estándar el 1 de noviembre de 2026 atrasándolo una hora.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo en Texas?

En marzo se adelanta el reloj una hora, pasando de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. en la madrugada del domingo 8.

¿Qué pasa con ciudades como Houston, Dallas y Austin?

Todas estas ciudades, en la zona Central, adelantan una hora en marzo y atrasan una hora en noviembre, siguiendo el calendario federal.

¿En Texas hay zonas con distinto huso horario?

Sí, la mayor parte del estado está en Central Time, pero una franja del oeste se encuentra en Mountain Time, aunque ambas zonas aplican el DST en las mismas fechas.

¿Los relojes de los autos se cambian solos en Texas?

Depende del modelo; muchos vehículos modernos se sincronizan con GPS o la red, pero otros requieren ajuste manual en el panel.