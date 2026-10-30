Texas cambia la hora el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., hora local, los relojes retrocederán a la 1:00 a. m. porque termina el horario de verano —Daylight Saving Time o DST— y comienza el horario estándar. La indicación es atrasar una hora, no adelantarla. El ajuste también se realizará en El Paso, aunque esa ciudad utiliza una zona horaria distinta de Dallas, Houston, Austin y San Antonio.

¿Cómo afectará el regreso al horario estándar a la rutina diaria?

La madrugada tendrá una hora adicional: el tramo entre la 1:00 y las 2:00 a. m. ocurrirá dos veces. Después, el amanecer y el atardecer aparecerán una hora antes en el reloj respecto del horario anterior, sin que el ajuste modifique la cantidad de luz solar. Para quienes trabajan de noche o tienen un traslado durante la transición, conviene confirmar a cuál de las dos horas corresponde su programación; para el resto, el cambio se notará especialmente al organizar las actividades de la tarde.

¿El cambio será igual en Dallas, Houston y El Paso?

La mayor parte de Texas utiliza la hora central: Dallas, Fort Worth, Houston, Austin y San Antonio pasarán al horario estándar central, CST. El Paso utiliza la hora de la montaña y volverá al horario estándar de esa zona, MST. Cada región hará el ajuste cuando su reloj llegue a las 2:00 a. m.; una vez completada la transición, El Paso seguirá una hora por detrás de las ciudades texanas de la zona central. Si viajas dentro del estado, comprueba la zona del destino antes de interpretar una reserva o coordinar una cita.

Ciudades de referencia Horarios después del cambio Ejemplo de diferencia Dallas, Fort Worth y Houston Hora estándar central, CST Cuando sean las 9:00 a. m., en El Paso serán las 8:00 a. m. Austin y San Antonio Hora estándar central, CST Mantendrán la misma hora que Dallas y Houston. El Paso Hora estándar de la montaña, MST Seguirá una hora por detrás de la mayor parte de Texas.

¿Cómo comprobar los dispositivos y ajustar los relojes manuales?

Antes de acostarte el sábado 31 de octubre, revisa que los teléfonos y las computadoras tengan activadas la hora automática y la zona horaria correcta. No basta con que el reloj muestre una hora aparentemente adecuada: el equipo debe estar configurado para aplicar el cambio estacional. Los relojes de pared, despertadores, automóviles, hornos y microondas sin actualización automática requieren intervención manual; puedes retrasarlos antes de dormir o corregirlos al levantarte el domingo. Si un dispositivo ya realizó el ajuste, no vuelvas a retrasarlo.

Comprobaciones en los equipos electrónicos

Teléfonos: verifica las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. En iPhone, entra en Configuración > General > Fecha y hora; Apple recomienda mantener la conexión a internet y el software actualizado.

verifica las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. En iPhone, entra en Configuración > General > Fecha y hora; Apple recomienda mantener la conexión a internet y el software actualizado. Computadoras con Windows: abre Configuración > Hora e idioma > Fecha y hora y comprueba la zona correspondiente y el ajuste automático por horario de verano.

abre Configuración > Hora e idioma > Fecha y hora y comprueba la zona correspondiente y el ajuste automático por horario de verano. Computadoras Mac: revisa Configuración del Sistema > General > Fecha y hora y las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria.

revisa Configuración del Sistema > General > Fecha y hora y las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria. Relojes inteligentes: comprueba la configuración y la sincronización según el modelo; no presupongas que todos se actualizan de la misma manera.

Ajustes en los aparatos que no cambian solos

Aparato ¿Cómo realizar la corrección? Reloj de pared Usa el mecanismo de ajuste indicado por el fabricante para dejarlo una hora atrás. Despertador Corrige la hora y revisa que la alarma conserve la programación deseada. Automóvil Con el vehículo estacionado, busca el ajuste del reloj en el menú o consulta el manual; comprueba primero si dispone de cambio automático. Horno y microondas Utiliza la función de configuración del reloj y sigue la secuencia indicada para ese modelo.

Los controles varían entre aparatos: no existe una combinación de botones válida para todos. La corrección necesaria en los equipos manuales es de una hora hacia atrás.

¿Qué diferencia habrá con Arizona, Hawái y otras zonas del país?

Texas sí realiza el cambio, mientras que Hawái y la mayor parte de Arizona mantienen el horario estándar durante todo el año. Por eso, la diferencia con esos destinos se reducirá una hora después del ajuste texano. La Nación Navajo es una excepción en Arizona porque observa el horario de verano. Con los lugares que también atrasan sus relojes, las diferencias habituales se conservarán una vez que cada zona complete la transición: Nueva York seguirá una hora por delante de Dallas y California, dos horas por detrás.

Lugar ¿Atrasa los relojes en noviembre? Hora cuando en Dallas, Houston o Austin sean las 9:00 a.m. tras el cambio Texas, zona central Sí 9:00 a. m. Texas, El Paso Sí 8:00 a. m. Mayor parte de Arizona No 8:00 a. m. Hawái No 5:00 a. m. Nueva York Sí 10:00 a. m. California Sí 7:00 a. m.

¿Qué futuro tiene el cambio de horario?

La Sunshine Protection Act propone mantener el horario de verano durante todo el año, pero no ha sustituido las reglas vigentes. Según el registro de Congress.gov consultado para esta nota, la versión H.R.139 fue aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2026 y remitida al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado el 15 de julio; todavía no figura como ley. Donald Trump respaldó públicamente el horario de verano permanente en abril de 2025, pero ese apoyo no modificó el calendario. Texas debe realizar el ajuste de noviembre mientras no cambie la normativa federal.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horarios en Texas

¿Debo esperar despierto hasta las 2:00 a. m.?

No. Puedes corregir los relojes manuales antes de acostarte el sábado o al levantarte el domingo. Los dispositivos correctamente configurados para actualizarse solos no requieren que intervengas durante la madrugada.

¿Se gana una hora de sueño?

El reloj repite una hora, por lo que puedes disponer de más tiempo para descansar si mantienes tu horario habitual de levantarte. Dormir una hora adicional dependerá de tu rutina.

¿Qué reviso si el teléfono muestra una hora incorrecta?

Comprueba la zona horaria, el ajuste automático, la conexión a internet y las actualizaciones del sistema. Apple recomienda estas verificaciones cuando sus dispositivos no muestran correctamente la hora o la zona.

¿El Paso tendrá la misma hora que Arizona después del cambio?

Sí, tendrá la misma hora que la mayor parte de Arizona, donde se mantiene el horario estándar de la montaña todo el año. No generalices esa comparación a la Nación Navajo, que sí realiza cambios estacionales.

¿Está confirmado que este será el último cambio de hora en Texas?

No. La propuesta federal consultada sigue sin convertirse en ley y el ajuste del 1 de noviembre de 2026 permanece en el calendario vigente.