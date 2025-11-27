Texas acaba de dar un giro brusco en su política vehicular, uno que podría afectar la vida diaria de miles de familias migrantes que dependen del auto para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o simplemente hacer compras. El cambio, anunciado de manera repentina, ya empezó a generar preocupación, llamadas de emergencia y dudas dentro de la comunidad inmigrante.

La nueva medida entró en vigor de inmediato, sin periodo de transición y sin una campaña clara de información. Funcionarios locales y negocios relacionados con el sector automotor recibieron la noticia casi al mismo tiempo que los propios conductores, un detalle que ha aumentado la confusión.

Y es aquí donde aparece el requisito que está dejando a muchos fuera del sistema: Texas ahora exige que toda persona que registre o renueve un auto presente una identificación con foto válida, un documento que muchos migrantes indocumentados simplemente no tienen.

Según el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV), a partir de ahora se deberá mostrar una identificación vigente (como una licencia de conducir estatal o un pasaporte estadounidense) para completar cualquier trámite de registro o renovación. La notificación llegó a las oficinas de impuestos del condado el 18 de noviembre, y a los concesionarios de autos al día siguiente. No hubo advertencia previa: la regla comenzó a aplicarse de inmediato.

Comunidades de Texas advierten que la medida dejará a muchos sin poder renovar sus vehículos. | Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

El listado de identificaciones aceptadas también es restringido: licencia de conducir de Texas, pasaporte estadounidense vigente, la Texas License To Carry, y credenciales emitidas por el Ejército, el Departamento de Seguridad Nacional, Citizenship and Immigration Services y el Departamento de Estado. Para muchas personas indocumentadas, ninguna de estas opciones es accesible.

De acuerdo con el propio DMV, el objetivo es “garantizar la validez de los documentos requeridos” en el proceso de registro vehicular. Pero para algunos funcionarios estatales, este cambio tiene un propósito más explícito.

El representante Brian Harrison, republicano de Midlothian, no solo celebró la medida, sino que dijo abiertamente que espera que impida que migrantes indocumentados registren sus autos. Él mismo presionó al DMV y al gobernador Greg Abbott días antes de que la política fuera anunciada, alegando que los migrantes indocumentados elevaban las primas de seguros y aumentaban el riesgo en las carreteras.

Texas es hogar de aproximadamente 1.7 millones de inmigrantes indocumentados, por lo que el alcance del cambio podría ser masivo. Y las consecuencias, según activistas y expertos, van mucho más allá de un simple documento bloqueado.

“La gente está desesperada. Las llamadas no paran. No entienden qué pasa”, explicó Monica Rodriguez a The Texas Tribune, dueña de una agencia de títulos y seguros en Austin. Para ella, la medida no es un detalle burocrático, sino una barrera que amenaza la subsistencia: “Esto bloquea la supervivencia. Si no pueden registrar el vehículo, no pueden manejar legalmente al trabajo o al supermercado. La vida diaria se vuelve insegura y estresante”.

Activistas en Texas señalan que el cambio afectará la movilidad y seguridad de miles de familias. | Crédito: GIORGIO VIERA / AFP

La preocupación también viene desde el ámbito académico. Emily Heger, profesora de derecho en Texas A&M y directora de la Clínica de Derechos de Inmigrantes, advirtió que la regla no solo afectará a personas sin estatus, sino también a solicitantes de asilo, beneficiarios de programas como DACA con permisos vencidos y otros grupos que sí cuentan con autorización federal para trabajar y pagar impuestos.

Además, organizaciones civiles alertan que el impacto no se limita a la población inmigrante. Alycia Castillo, del Texas Civil Rights Project, señaló que tener cientos o miles de autos sin registrar también representa un riesgo para toda la comunidad. “Todos estamos menos seguros con vehículos no registrados en las calles. Cada texano resultará afectado por una práctica cruel que solo buscaba dañar a los inmigrantes”, afirmó.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!