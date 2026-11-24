Si vas a renovar el registro de tu vehículo en Texas a partir del 1 de enero de 2027, ten en cuenta que deberás presentar una identificación aceptada por el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV), ya sea que hagas el trámite en persona, por correo o por internet. Antes de iniciar el proceso, conviene revisar si el documento que tienes cumple con los nuevos requisitos y si necesitas acompañarlo de algún comprobante adicional. A continuación, te explicamos cuáles serán las identificaciones válidas y qué condiciones deberán cumplir.

¿Te toca renovar el registro de tu vehículo en Texas? Conoce qué cambiará desde el 1 de enero de 2027 y qué debes revisar antes de iniciar el trámite (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITARÁN PARA RENOVAR EL REGISTRO VEHICULAR DESDE ENERO DE 2027?

Desde el 1 de enero de 2027, la mayoría de las renovaciones del registro vehicular en Texas requerirán una identificación aceptada por el TxDMV. Para personas que renuevan un registro estándar, la agencia enumera seis opciones de documentos o combinaciones de documentos. Por lo tanto, no significa que debas presentar los seis: debes cumplir con una de las alternativas, señala el sitio web del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas.

Opción Documento o combinación de documentos Condiciones 1. Licencia o identificación estatal REAL ID Licencia de conducir o identificación de cualquier estado o territorio de Estados Unidos que cumpla con REAL ID. Debe estar vigente y no llevar las leyendas “limited term” o “temporary”. 2. Licencia o identificación de determinados estados, incluido Texas Licencia de conducir o identificación estatal vigente emitida por uno de los 31 estados de la lista del TxDMV. Puede incluir las leyendas “limited term” o “temporary”. No tiene que cumplir necesariamente con REAL ID. 3. Licencia o identificación de los demás estados o territorios, con un documento adicional Licencia o identificación vigente, acompañada de un acta de nacimiento de Estados Unidos, certificado de naturalización o certificado de ciudadanía. Aplica a los estados y territorios incluidos en la lista específica del TxDMV, entre ellos California, Nueva York e Illinois. 4. Pasaporte estadounidense Pasaporte de Estados Unidos. Debe estar vigente. 5. Pasaporte extranjero con documentación migratoria adicional Pasaporte extranjero vigente acompañado de uno de estos documentos: formulario I-94 que no refleje estatus de

parole, tarjeta de residente permanente vigente o visa de inmigrante vigente emitida por el Departamento de Seguridad Nacional. El pasaporte extranjero por sí solo no basta para esta modalidad de registro. 6. Licencia de Texas para portar armas de mano License to Carry a Handgun, expedida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Debe estar vigente.

Estas son las seis alternativas que publica el TxDMV para acreditar identidad y elegibilidad de residencia en los trámites estándar señalados.

¿Qué estados están incluidos en la segunda opción?

La agencia acepta una licencia o identificación vigente de los siguientes estados sin exigir los documentos complementarios de la tercera opción:

Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Michigan, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming.

IMPORTANTE

La lista anterior corresponde al registro inicial estándar y, desde enero de 2027, a sus renovaciones para personas físicas.

Existen reglas distintas para ciertos registros comerciales o agrícolas, empresas, fideicomisos y trámites de título sin registro, entre otros casos.

Los vehículos que no requieren título tampoco están sujetos a estos requisitos de identificación.

OJO: la posibilidad de presentar ciertas identificaciones vencidas hace no más de 12 meses pertenece a otra lista, aplicable a trámites específicos.

EN RESUMEN

Desde el 1 de enero de 2027, quienes renueven el registro estándar de su vehículo en Texas deberán presentar una de las seis opciones de identificación autorizadas por el TxDMV. Entre ellas figuran una licencia de Texas vigente, un pasaporte estadounidense vigente o un pasaporte extranjero acompañado de documentación migratoria específica, publica N+ Univision.