Si manejas por el tramo San Antonio-Austin en Texas, seguro ya sentiste lo pesado del tráfico por el cierre prolongado en una parte de la I-35 debido a trabajos de expansión y mejora. Como esta restricción se mantendrá durante varias semanas, las autoridades recomiendan a quienes circulen por esta ruta salir con más tiempo, seguir la señalización temporal y usar los desvíos sugeridos para evitar dolores de cabeza. ¿En qué zona se produjo el cierre y hasta cuándo? A continuación, te lo comentamos.
Cabe señalar que el cierre inició el 17 de junio y forma parte del programa Northeast Expansion, conocido como NEX, del Departamento de Transporte de Texas.
¿EN QUÉ PARTE DE LA I-35 ES EL DESVÍO Y HASTA CUÁNDO?
Una rampa de entrada hacia el norte de la I‑35, justo al norte de Corporate Drive en Schertz, está cerrada por obras y el cierre será de larga duración, aproximadamente hasta agosto de 2026, como parte del proyecto de expansión de la interestatal en esa zona (Northeast Expansion, NEX).
Motivo del cierre
- El cierre se debe a trabajos de construcción vinculados a la ampliación y mejora de la I‑35, que incluyen instalación de drenaje y otras obras viales alrededor de la rampa.
- Forma parte de un paquete de obras más amplio en el corredor San Antonio–Austin, con el objetivo de incrementar capacidad y seguridad en ese tramo.
Desvíos y recomendaciones
- Mientras dure el cierre, los conductores que normalmente usarían esa rampa deben continuar hasta la siguiente entrada hacia el norte, ubicada en Schertz Parkway, que se usa como desvío alternativo.
- Autoridades locales recomiendan salir con más tiempo, especialmente en horas pico, porque el desvío puede generar demoras adicionales para residentes y viajeros que transitan por la I‑35 norte en esa área.
- También se recomienda revisar avisos de Texas Department of Transportation (TxDOT) y de la ciudad antes de iniciar un viaje, ya que te advertirá de obras a los largo de lavía y los cambios que generará.
RESUMEN DEL CIERRE EN LA I-35 ENTRE SAN ANTONIO Y AUSTIN
¿Quiénes se verán afectados?
- Conductores que viajan con frecuencia entre San Antonio y las ciudades al norte de la zona metropolitana por la I-35.
- Residentes de comunidades cercanas a la autopista que usan la I-35 para desplazarse al trabajo, la escuela o hacer compras.
- Transportistas y choferes de carga que cruzan diariamente el corredor San Antonio–Austin y dependen de horarios ajustados para sus entregas.
¿Cómo desviarse?
- Salir con más tiempo de lo habitual, sobre todo en las horas pico de la mañana y la tarde.
- Seguir la señalización temporal instalada en la zona de obras, que indica rampas alternativas y rutas de desvío recomendadas.
- Usar calles y carreteras paralelas a la I-35, cuando sea posible, para evitar el tramo más congestionado.
- Consultar aplicaciones de tráfico en tiempo real (Google Maps, Waze u otras) para ver rutas alternativas y tiempos estimados de viaje antes de salir.
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