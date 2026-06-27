Si manejas por el tramo San Antonio-Austin en Texas, seguro ya sentiste lo pesado del tráfico por el cierre prolongado en una parte de la I-35 debido a trabajos de expansión y mejora. Como esta restricción se mantendrá durante varias semanas, las autoridades recomiendan a quienes circulen por esta ruta salir con más tiempo, seguir la señalización temporal y usar los desvíos sugeridos para evitar dolores de cabeza. ¿En qué zona se produjo el cierre y hasta cuándo? A continuación, te lo comentamos.

Cabe señalar que el cierre inició el 17 de junio y forma parte del programa Northeast Expansion, conocido como NEX, del Departamento de Transporte de Texas.

Se aconseja ajustar horarios y considerar rutas paralelas siempre que sea posible (Foto: AFP)

¿EN QUÉ PARTE DE LA I-35 ES EL DESVÍO Y HASTA CUÁNDO?

Una rampa de entrada hacia el norte de la I‑35, justo al norte de Corporate Drive en Schertz, está cerrada por obras y el cierre será de larga duración, aproximadamente hasta agosto de 2026, como parte del proyecto de expansión de la interestatal en esa zona (Northeast Expansion, NEX).

Motivo del cierre

El cierre se debe a trabajos de construcción vinculados a la ampliación y mejora de la I‑35, que incluyen instalación de drenaje y otras obras viales alrededor de la rampa.

Forma parte de un paquete de obras más amplio en el corredor San Antonio–Austin, con el objetivo de incrementar capacidad y seguridad en ese tramo.

Desvíos y recomendaciones

Mientras dure el cierre, los conductores que normalmente usarían esa rampa deben continuar hasta la siguiente entrada hacia el norte, ubicada en Schertz Parkway, que se usa como desvío alternativo.

Autoridades locales recomiendan salir con más tiempo, especialmente en horas pico, porque el desvío puede generar demoras adicionales para residentes y viajeros que transitan por la I‑35 norte en esa área.

También se recomienda revisar avisos de Texas Department of Transportation (TxDOT) y de la ciudad antes de iniciar un viaje, ya que te advertirá de obras a los largo de lavía y los cambios que generará.

Como alternativa, se recomienda a los automovilistas seguir la señalización temporal (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

RESUMEN DEL CIERRE EN LA I-35 ENTRE SAN ANTONIO Y AUSTIN

¿Quiénes se verán afectados?

Conductores que viajan con frecuencia entre San Antonio y las ciudades al norte de la zona metropolitana por la I-35.

Residentes de comunidades cercanas a la autopista que usan la I-35 para desplazarse al trabajo, la escuela o hacer compras.

Transportistas y choferes de carga que cruzan diariamente el corredor San Antonio–Austin y dependen de horarios ajustados para sus entregas.

¿Cómo desviarse?

Salir con más tiempo de lo habitual, sobre todo en las horas pico de la mañana y la tarde.

Seguir la señalización temporal instalada en la zona de obras, que indica rampas alternativas y rutas de desvío recomendadas.

Usar calles y carreteras paralelas a la I-35, cuando sea posible, para evitar el tramo más congestionado.

Consultar aplicaciones de tráfico en tiempo real (Google Maps, Waze u otras) para ver rutas alternativas y tiempos estimados de viaje antes de salir.

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