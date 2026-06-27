Transportistas, trabajadores que se desplazan diariamente y residentes de comunidades cercanas a la I‑35 son algunos de los más afectados por este cierre (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Transportistas, trabajadores que se desplazan diariamente y residentes de comunidades cercanas a la I‑35 son algunos de los más afectados por este cierre (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si manejas por el tramo -Austin en , seguro ya sentiste lo pesado del tráfico por el cierre prolongado en una parte de la I-35 debido a trabajos de expansión y mejora. Como esta restricción se mantendrá durante varias semanas, las autoridades recomiendan a quienes circulen por esta ruta salir con más tiempo, seguir la señalización temporal y usar los desvíos sugeridos para evitar dolores de cabeza. ¿En qué zona se produjo el cierre y hasta cuándo? A continuación, te lo comentamos.

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Cabe señalar que el cierre inició el 17 de junio y forma parte del programa Northeast Expansion, conocido como NEX, del Departamento de Transporte de Texas.

Se aconseja ajustar horarios y considerar rutas paralelas siempre que sea posible (Foto: AFP)
Se aconseja ajustar horarios y considerar rutas paralelas siempre que sea posible (Foto: AFP)

¿EN QUÉ PARTE DE LA I-35 ES EL DESVÍO Y HASTA CUÁNDO?

Una rampa de entrada hacia el norte de la I‑35, justo al norte de Corporate Drive en Schertz, está cerrada por obras y el cierre será de larga duración, aproximadamente hasta agosto de 2026, como parte del proyecto de expansión de la interestatal en esa zona (Northeast Expansion, NEX).

Motivo del cierre

  • El cierre se debe a trabajos de construcción vinculados a la ampliación y mejora de la I‑35, que incluyen instalación de drenaje y otras obras viales alrededor de la rampa.
  • Forma parte de un paquete de obras más amplio en el corredor San Antonio–Austin, con el objetivo de incrementar capacidad y seguridad en ese tramo.

Desvíos y recomendaciones

  • Mientras dure el cierre, los conductores que normalmente usarían esa rampa deben continuar hasta la siguiente entrada hacia el norte, ubicada en Schertz Parkway, que se usa como desvío alternativo.
  • Autoridades locales recomiendan salir con más tiempo, especialmente en horas pico, porque el desvío puede generar demoras adicionales para residentes y viajeros que transitan por la I‑35 norte en esa área.
  • También se recomienda revisar avisos de y de la ciudad antes de iniciar un viaje, ya que te advertirá de obras a los largo de lavía y los cambios que generará.
Como alternativa, se recomienda a los automovilistas seguir la señalización temporal (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Como alternativa, se recomienda a los automovilistas seguir la señalización temporal (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

RESUMEN DEL CIERRE EN LA I-35 ENTRE SAN ANTONIO Y AUSTIN

¿Quiénes se verán afectados?

  • Conductores que viajan con frecuencia entre San Antonio y las ciudades al norte de la zona metropolitana por la I-35.
  • Residentes de comunidades cercanas a la autopista que usan la I-35 para desplazarse al trabajo, la escuela o hacer compras.
  • Transportistas y choferes de carga que cruzan diariamente el corredor San Antonio–Austin y dependen de horarios ajustados para sus entregas.

¿Cómo desviarse?

  • Salir con más tiempo de lo habitual, sobre todo en las horas pico de la mañana y la tarde.
  • Seguir la señalización temporal instalada en la zona de obras, que indica rampas alternativas y rutas de desvío recomendadas.
  • Usar calles y carreteras paralelas a la I-35, cuando sea posible, para evitar el tramo más congestionado.
  • Consultar aplicaciones de tráfico en tiempo real (Google Maps, Waze u otras) para ver rutas alternativas y tiempos estimados de viaje antes de salir.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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