El Día de Acción de Gracias se trata de una fecha sumamente importante para el pueblo estadounidense, pues permite que las familias aprovechen el feriado para reencontrarse. Es posible que Texas sea uno de los destinos más concurridos por los habitantes para aprovechar esta jornada; sin embargo, el clima sería un factor que complicaría el panorama. Si has planificado viajar hacia este estado, toma en cuenta lo que señalan las autoridades meteorológicas para esta semana.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) fue la entidad encargada de realizar este aviso. Según sus proyecciones, gran parte del “Estado de la Estrella Solitaria” presentará un descenso de temperaturas conforme se llegue al Thanksgiving.

Para el presente día, Texas mantendrá un clima seco y fresco, ya que los valores térmicos se situarán entre los 50 y 60 °F; pasando este día, los residentes tendrán que desempolvar su ropa abrigadora.

Distintos puntos de Texas pueden presentar un descenso de temperaturas en estos días. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

De acuerdo al NWS, un nuevo frente frío —junto a una nueva masa de aire gélida— se trasladará por el estado desde este martes 24 de noviembre, logrando que las temperaturas comiencen a descender.

Se espera que estos valores térmicos bajos se combinen con la humedad, logrando que gran parte de Texas registre lluvias ligeras en dicho día, aunque no existen riesgos de acumulaciones ni inundaciones.

Para el miércoles 25 de noviembre, las temperaturas seguirán descendiendo hasta los 30s °F; es decir, valores cercanos al punto de congelación. Sin embargo, se espera que los texanos perciban un clima templado durante el Día de Acción de Gracias.

Cada persona necesitará abrigarse adecuadamente ante este cambio de clima en Texas. (Crédito: Liza Summer / Pexels)

Qué zonas de Texas resultarán afectadas con el paso de este frente frío

Según el NWS, la región centro-sur de Texas resultará más impactada con el paso de este fenómeno meteorológico. Para ser más específicos, las personas que habitan o planifican viajar hacia sectores de Hill County el sur de Edwards Plateau tienen que abrigarse adecuadamente.

En estas áreas, es posible que se registre la primera helada de la temporada, pues la sensación térmica puede rozar los 30 °F.