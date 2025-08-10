¿Te imaginas un invierno en Texas con menos frentes fríos, menos tormentas y temperaturas más suaves de lo normal? Ese podría ser el escenario que se avecina si se confirma el regreso de La Niña, un fenómeno climático que, aunque ocurre lejos en el Pacífico, puede cambiar por completo el clima a miles de kilómetros de distancia.

Según los últimos pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), hay un 50% de probabilidad de que La Niña se instale entre octubre y noviembre de 2025. En este escenario, Texas podría vivir un invierno más cálido y seco que el promedio histórico, afectando desde las lluvias hasta las posibilidades de nieve.

¿Qué es La Niña y por qué importa para Texas?

La Niña se produce cuando las aguas del Pacífico ecuatorial oriental se enfrían más de lo habitual. Este enfriamiento provoca un desplazamiento del chorro polar, la corriente de vientos que transporta frentes fríos, hacia el norte del continente. En Texas, eso suele traducirse en:

Menos entradas de aire frío.

Menos tormentas invernales.

Más días cálidos y secos durante el invierno.

Históricamente, en 16 de los 23 inviernos con La Niña desde 1950, las temperaturas en Houston fueron superiores al promedio, con un incremento medio de 0,8 °C (1,4 °F) respecto a inviernos sin este patrón, según datos de Houston Chronicle.

Estado actual y evolución prevista

Ahora mismo, el sistema climático global se encuentra en condiciones neutrales del ciclo ENSO (El Niño–Oscilación del Sur). Es decir, las temperaturas en el Pacífico ecuatorial están cerca de sus valores normales.

Sin embargo, los últimos meses han mostrado fluctuaciones:

Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, el Pacífico este-central estuvo más frío de lo habitual.

En febrero y marzo, el Pacífico oriental se calentó temporalmente.

Desde finales de marzo, los valores se han mantenido cerca del promedio, pero con algunas zonas más cálidas en el Pacífico occidental y extremo oriental.

Los meteorólogos de la NOAA advierten que, si La Niña logra instalarse, podría mantenerse durante todo el invierno boreal 2025-26.

Impacto en lluvias y nieve

La influencia de La Niña en las precipitaciones de Texas es más sutil que en las temperaturas.

En Houston, el promedio invernal de lluvias en años con La Niña es de 249 mm, apenas un 6% menos que en inviernos neutros o con El Niño.

La nieve, en cambio, sí muestra variaciones notables:



¿Qué esperar en 2025?

Si bien la NOAA considera más probable una La Niña débil, existe un 20% de probabilidad de que alcance fuerza moderada o fuerte hacia diciembre. Si eso ocurre, el invierno en Texas podría ser uno de los más templados y secos de los últimos años, con un inicio de primavera adelantado.

Para la agricultura, esto podría significar menos riesgo de heladas tardías, pero también un mayor desafío para las reservas de agua y el control de incendios forestales.